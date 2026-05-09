Dinamani
குழந்தைகள் உலகம்

போரே போ!

போரே வேண்டாம் நின்றுவிடு பொழியும் குண்டுகளை நிறுத்திவிடு

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

போரே வேண்டாம் நின்றுவிடு

பொழியும் குண்டுகளை நிறுத்திவிடு

பொங்கும் அமைதி தந்துவிடு

புதியதோர் உலகம் படைத்துவிடு!

-

உலக மக்கள் யாவருமே

உண்மை சகோதரர் உணர்த்திவிடு

ஆதிக்க எண்ணம் கொண்டோரை

அடுத்த நொடியே திருத்திவிடு

-

ஒருவர்க் கொருவர் அன்போடு

ஒன்று படுத்திடு பண்போடு

இதய மொழியே வழியாகும்

இனிய வாழ்க்கை விழியாகும்

வசீகரன், தேனாம்பேட்டை.

