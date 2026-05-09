/
போரே வேண்டாம் நின்றுவிடு
பொழியும் குண்டுகளை நிறுத்திவிடு
பொங்கும் அமைதி தந்துவிடு
புதியதோர் உலகம் படைத்துவிடு!
-
உலக மக்கள் யாவருமே
உண்மை சகோதரர் உணர்த்திவிடு
ஆதிக்க எண்ணம் கொண்டோரை
அடுத்த நொடியே திருத்திவிடு
-
ஒருவர்க் கொருவர் அன்போடு
ஒன்று படுத்திடு பண்போடு
இதய மொழியே வழியாகும்
இனிய வாழ்க்கை விழியாகும்
வசீகரன், தேனாம்பேட்டை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
இது தெரியுமா? பட்டாம்பூச்சிகளின் ஆயுள் காலம் எவ்வளவு?
நோயற்ற மனிதன்; போரற்ற உலகம்!
வருங்கால ஊடக உலகம்
வழி காட்டி உதவுங்கள்!
விடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
நான்தான் கிங் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |
தினமணி செய்திச் சேவை
8 மே 2026, 7:24 pm IST