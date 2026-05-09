கிளியக்கா கிளியக்கா
எங்கே போறீங்க?
மாமரத்தில் பழம் இருக்கு
கொத்தப் போறேங்க!
மயிலக்கா மயிலக்கா
எங்கே போறீங்க?
மழை வருது மழை வருது
ஆடப் போறேங்க!
குயிலக்கா குயிலக்கா
எங்கே போறீங்க?
காட்டுக்குள்ள பாட்டுப் போட்டி
பாடப் போறேங்க!
-ச.கல்பனா,
ஐந்தாம் வகுப்பு,
வள்ளிப்பட்டு ஊராட்சி
ஒன்றியத் தொடக்கப் பள்ளி,
வாணியம்பாடி, திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
