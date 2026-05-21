இது தெரியுமா? கடலின் ஆழத்துக்குச் செல்லச் செல்ல அழுத்தம் அதிகமாக இருப்பது ஏன்?

கடலின் ஆழத்துக்குச் செல்லச் செல்ல அழுத்தம் அதிகமாக இருப்பது ஏன்?
எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் தலையில் ஒரு சிறிய கல்லைத் தூக்கி வைத்தால் என்ன ஆகும்? ஒன்றும் ஆகாது. அடுத்ததாக மேலும் 10 கற்களைத் தூக்கி வைக்கிறோம். என்ன ஆகும்?
கொஞ்சம் வலிக்கும். மேலும் 100 கற்களைத் தூக்கி வைக்கிறோம். என்ன ஆகும்? அதனால் ஏற்படும் அழுத்தத்தை நம்மால் தாங்க முடியாதுதானே?
இதற்குக் காரணம் என்ன? மேலே கற்களைத் தொடர்ந்து அடுக்க அடுக்க அதன் எடை புவி ஈர்ப்பு விசைக்கு ஏற்றவாறு கீழ் நோக்கி அழுத்தும்.
இப்படித் தொடர்ந்து மேலுள்ள பொருளின் எடையானது, அழுத்தமாக அடிப்பரப்புக்குக் கடத்தப்படுகிறது.
கற்களைப் போலவே நீருக்கும் குறிப்பிட்ட அளவு எடை இருக்குமல்லவா? கடலின் ஆழத்துக்குள் செல்லச் செல்ல, மேலே உள்ள நீர்ப்பரப்பின் எடை அதிகமாகிக் கொண்டே செல்லும். இந்த எடை அதிகரிப்பு மூலம் அடிப்பரப்புக்கு அழுத்தம் கடத்தப்படுவதால்தான் கடலின் ஆழத்தில் அழுத்தம் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றது.
About rare information that children should know
