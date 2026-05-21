Dinamani
விசிகவில் இருந்து அமைச்சராகிறார் வன்னி அரசு!மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா தொகுதியில் மறு வாக்குப்பதிவு முடிந்தது! - 86 சதவீதம் வாக்குப்பதிவுசென்னை காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் நியமனம்!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் எக்ஸ் பக்கம் முடக்கம்!
/
குழந்தைகள் உலகம்

இது தெரியுமா? கடலின் ஆழத்துக்குச் செல்லச் செல்ல அழுத்தம் அதிகமாக இருப்பது ஏன்?

குழந்தைகள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய அரிய தகவல் குறித்து...

News image

கடல் - கோப்புப்படம்

Updated On :21 மே 2026, 7:26 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கடலின் ஆழத்துக்குச் செல்லச் செல்ல அழுத்தம் அதிகமாக இருப்பது ஏன்?

எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் தலையில் ஒரு சிறிய கல்லைத் தூக்கி வைத்தால் என்ன ஆகும்? ஒன்றும் ஆகாது. அடுத்ததாக மேலும் 10 கற்களைத் தூக்கி வைக்கிறோம். என்ன ஆகும்?

கொஞ்சம் வலிக்கும். மேலும் 100 கற்களைத் தூக்கி வைக்கிறோம். என்ன ஆகும்? அதனால் ஏற்படும் அழுத்தத்தை நம்மால் தாங்க முடியாதுதானே?

இதற்குக் காரணம் என்ன? மேலே கற்களைத் தொடர்ந்து அடுக்க அடுக்க அதன் எடை புவி ஈர்ப்பு விசைக்கு ஏற்றவாறு கீழ் நோக்கி அழுத்தும்.

இப்படித் தொடர்ந்து மேலுள்ள பொருளின் எடையானது, அழுத்தமாக அடிப்பரப்புக்குக் கடத்தப்படுகிறது.

கற்களைப் போலவே நீருக்கும் குறிப்பிட்ட அளவு எடை இருக்குமல்லவா? கடலின் ஆழத்துக்குள் செல்லச் செல்ல, மேலே உள்ள நீர்ப்பரப்பின் எடை அதிகமாகிக் கொண்டே செல்லும். இந்த எடை அதிகரிப்பு மூலம் அடிப்பரப்புக்கு அழுத்தம் கடத்தப்படுவதால்தான் கடலின் ஆழத்தில் அழுத்தம் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றது.

Summary

About rare information that children should know

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

இது தெரியுமா? விமான ஜன்னல்களின் 4 மூலைகளும் வட்ட வடிவமாக அமைக்கப்படுவது ஏன்?

இது தெரியுமா? விமான ஜன்னல்களின் 4 மூலைகளும் வட்ட வடிவமாக அமைக்கப்படுவது ஏன்?

இது தெரியுமா? யானைகளுக்கு மட்டும் பெரிய காதுகள் இருப்பது ஏன்?

இது தெரியுமா? யானைகளுக்கு மட்டும் பெரிய காதுகள் இருப்பது ஏன்?

இது தெரியுமா? பிளாஸ்டிக் நாற்காலியில் உட்காரும் பகுதியில் ஓட்டை இருப்பது ஏன்?

இது தெரியுமா? பிளாஸ்டிக் நாற்காலியில் உட்காரும் பகுதியில் ஓட்டை இருப்பது ஏன்?

சிரி... சிரி...

சிரி... சிரி...

விடியோக்கள்

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

"மின்வாரியத்தில் முறைகேடு! அடிப்படையிலிருந்து சீர் செய்கிறோம்!" அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK

"மின்வாரியத்தில் முறைகேடு! அடிப்படையிலிருந்து சீர் செய்கிறோம்!" அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK

Drishyam 3 Moive Review | ஜார்ஜ் குட்டியின் கதை முடிவுக்கு வந்ததா? | Mohanlal | Jeethu Joseph

Drishyam 3 Moive Review | ஜார்ஜ் குட்டியின் கதை முடிவுக்கு வந்ததா? | Mohanlal | Jeethu Joseph

பிரதமர் சுற்றுலா போவதில்லை! தமிழிசை சௌந்தரராஜன்

பிரதமர் சுற்றுலா போவதில்லை! தமிழிசை சௌந்தரராஜன்