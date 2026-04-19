குழந்தைகள் உலகம்

சிரி... சிரி...

'மீட்டிங்ல தலைவர் ஏன் தரையில நின்னு மேடையைப் பார்த்துப் பேசறார்?'

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 10:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

'மீட்டிங்ல தலைவர் ஏன் தரையில நின்னு மேடையைப் பார்த்துப் பேசறார்?'

'தரையைவிட மேடையிலதான் ஆளுங்க அதிகம் இருக்காங்களாம்!'

-தீபிகா சாரதி, சென்னை -5.



'மன்னர் திடீரெனப் பதுங்குக் குழியை மாற்றி விட்டாரே... குழி இருக்குமிடம் எதிரிக்குத் தெரிந்து விட்டதா?'

'இல்லை... புலவருக்குத் தெரிந்து விட்டதாம்!'

- முபீன், சென்னை.



'என்ன ராப்பிச்சை... இப்பல்லாம் மதியமும் வர்றே?'

'ஓவர்டைம் பாக்கறேன், தாயி!'



'இவரை மாதிரி ஒரு சோம்பேறியைப் பார்க்க முடியாதா, ஏன்?'

'டெய்லி ஷீட் காலண்டரில் தேதி கிழிக்க 'ரோபோ' வச்சிருக்கிறாரே!'

-முகமது ஆதில், சென்னை.



'யாருக்கு மூன்று மாச நோட்டீஸ் ?'

'விருந்துக்கு வந்துட்டு வீட்டை விட்டுக் கிளம்ப மறுக்கும் உங்களுக்குத்தான்!'



'கடுகு பத்து கிலோன்னு மளிகை லிஸ்ட்ல போடறீயே..?'

'எனக்கு கிச்சன் அனுபவம் குறைவு அத்தே!'



'மேனேஜர் என்ன சொல்றார்... சீட்ல தூங்கக் கூடாதாமா?'

'குறட்டை விடாமல் தூங்கச் சொல்றார்.'



'மணப்பந்தலில் உன்னைக் காணோமே... எங்கே போனே?'

'மணப்பந்தியில் இருந்தேனே!'



'சிங்க கூண்டில் பெருச்சாளிங்க நிறைய இருக்கு..!'

'அப்ப சிங்கம் பெயரை அழிச்சிட்டு பெருச்சாளி கூண்டுன்னு மாற்றி எழுதிடுங்க!'

- பர்வதவர்த்தினி பம்மல்



'அமைதியா எப்படிக் குடும்பத்தை ஓட்டணும்னு என் மாமனார் கிட்டேதான் கத்துக்கிட்டேன்!'

'என்ன செய்வார் உங்க மாமனார் ?'

'வீட்டுல யார் எது பேசினாலும், காதுலயே விழாத மாதிரி இருந்துடுவாரு!'



'துப்பாக்கி முனையில உங்க கவுன்ட்டர்ல இருந்த பணத்தையெல்லாம் கொள்ளையடிச்சிட்டுப் போயிருக்கான்... நீங்க கவலைப்படாமல் இருக்கீங்களே?'

'அவன் வர்றதுக்கு முன்னாடி டேலி பண்ணிப் பார்த்தப்ப ஒரு லட்சம் குறைஞ்சிது சார்...!'



'நீங்க ஏன் உங்க மனைவி பேர்ல ஷேர்ஸ் வாங்கறீங்க?'

'நல்லது கெட்டதுல அவளுக்கும் ஷேர் இருக்கட்டுமேன்னுதான்!'



'பாங்க்ல கொள்ளையடிக்கிறதுக்கு முந்தி நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டிருந்தே?'

'சின்ன சின்ன 'பங்க்'ல திருடிக்கிட்டிருந்தேன், சாமி!'



'அந்தக் காதல் ஜோடி பீச்சுல கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் சாய்ந்தபடி உட்கார்ந்திருக்காங்களே, ஏன்?'

'கண் மூடித்தனமா காதலிக்கிறாங்களாம்!'



'உங்களைப் புகழ்ந்து பாட அகராதியில் வார்த்தைகளே இல்லை, மன்னா...!'

'அதே போல, உங்களுக்கு பரிசில் தர கஜானாவிலும் எதுவுமில்லை, புலவரே!'



'நம்முடைய பலம் - பலவீனம், எதிரியின் பலம் - பலவீனம் என்ன அமைச்சரே?'

'நம்முடைய பலவீனம், எதிரியின் பலம்; எதிரியின் பலம், நமக்கு பலவீனம்!'



'அந்தப் பாடகர் ஏன் கண்ணை மூடிக்கிட்டுப் பாடுறார்?'

'ஆடியன்ஸோட ரீயாக்ஷனைப் பார்த்துட்டா, அதுக்குப் பிறகு அவரால பாட முடியாதே!'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
வீடியோக்கள்

பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
வீடியோக்கள்

"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
வீடியோக்கள்

ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு