சிரி... சிரி...

மைச்சரே... மாதம் மும்மாரி பெய்கின்றதா?''
''மன்னா... மாரி மட்டும் மாதம் மும்முறை வந்து விடுகிறான், வசூல் செய்ய!''
-மஞ்சுதேவன், பெங்களூரு.
''அடுத்த பஸ் ஸ்டாப்பில் அதிகாரிங்க ஏறுவாங்க... எல்லோரும் டிக்கெட் எடுத்திடுங்க!''
''எங்களுக்கு நாங்க டிக்கெட் எடுத்திட்டோம்... அதிகாரிகளுக்கு நாங்க ஏன் சார் எடுக்கணும்?''
* * * *
''உங்க படத்துல நடுவுல முட்டையை ஏன் காட்டுறீங்க?''
''கதையில கரு இல்லைன்னு யாரும் சொல்லிடக் கூடாதுல்ல!''
-இந்து குமரப்பன், விழுப்புரம்.
''இப்போ காஸ் தட்டுப்பாடே இல்லையே...''
''ஆமாம்.''
''அப்படின்னா... டீ விலையைக் குறைக்கலாமே?''
''டீக்கடையை உங்களிடம் கொடுக்கறேன்... அப்புறம் நீங்களே பார்த்து முடிவு பண்ணுங்க!''
* * * *
''மொய் வைக்க மறந்துட்டேன்...''
''அதனால என்ன? போய் வெச்சிட்டு வந்திடுங்க...''
''இன்னொரு முறை சாப்பிட முடியாதே!''
-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.
''உங்கள் வீட்டில் சண்டையா... பாத்திரம் உருண்ட ஓசை கேட்டுதே?''
''சண்டை இல்லை... அது கடாய் கரண்டி பறக்கும் இன்டோர் கேம் ஓசை!''
* * * *
''ரசத்தில் உப்பு அதிகம்.''
'' நான் சரியாதான் உப்பு போட்டேன்...''
''அது உன் தப்பு இல்ல... சரியா வாங்கிக்காதது ரசத்தின் தப்பு!''
* * * *
''எனக்குப் புகழ்ச்சி பிடிக்காது...''
''அதாவது உன்னை எவரும் புகழக் கூடாது... அப்படித்தானே?''
''ஊஹூம்... நான் எவரையும் புகழ மாட்டேன்!''
- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.
'' நம்ம பேங்க்ல என்ன கலாட்டா?''
''லோன் வேணுமான்னு கேட்பதை மட்டும் லேடீசை வச்சுக் கேட்கிறீங்க... ஆனால், பணம் வசூல் பண்ண மட்டும் பவுன்சரை ஏன் அனுப்பறீங்கன்னு வாடிக்கையாளருங்க சண்டை போடுறாங்க!''
* * * *
''மனைவி சந்தோசமா இருக்க ஏதாவது வழி இருக்கா?''
''இரண்டு வழி இருக்கு... சில நேரங்களில் உங்கள் மனைவியை முடிவெடுக்க விடுங்கள்... மற்ற நேரங்களில் அவர்கள் எடுக்கும் முடிவுக்கு சரி என்று சொல்லுங்கள்!''
* * * *
''எப்போதும் போனையே பார்க்காதீங்க ... அதுக்குப் பின்னாடியும் ஓர் உலகம் இருக்கு...''
''ஒரு லிங்க் அனுப்புங்க சார்... பார்க்கிறேன்!''
* * * *
''என்னங்க... இன்னைக்கு குழம்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கு.''
''ஏன் சொல்ல மாட்டே... காய்கறி வெட்டிக்
கொடுத்தது நான்தானே!''
-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.
''நோயாளிகளுக்கெல்லாம் கையில முடிக்கயிறு கட்டுறாங்களே, எதுக்கு?''
''நோயைக் கட்டுக்குள் வச்சிருக்கவாம்!''
* * * *
''வெண்பா வேண்டுமா? விருத்தப்பா பாடவா? அல்லது சந்தப்பா பாடவா, மன்னா?''
''எப்பாவாயினும் பரவாயில்லை... தப்பா பாடாமல் இருந்தால் போதும், புலவரே!''
* * * *
''மெதுவடை என்னப்பா கல்லு மாதிரி இருக்கு?''
''கல்லூர் உளுந்துல செய்தது, சார்!''
-வி.ரேவதி, தஞ்சை.
