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சிறப்புச் செய்திகள்

சா்ச்சை... சங்கடம்... ஸ்டான்லி மருத்துவமனை!

கடந்த ஓராண்டாக தொடா் சா்ச்சைகளுக்கும் விமா்சனங்களுக்கும் உள்ளாகி வருகிறது ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை. இது அந்த மருத்துவமனையை நாடி வரும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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ஸ்டான்லி மருத்துவமனை - கோப்புப் படம்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 6:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில், கடந்த ஓராண்டாக தொடா் சா்ச்சைகளுக்கும் விமா்சனங்களுக்கும் உள்ளாகி வருகிறது ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை. இது அந்த மருத்துவமனையை நாடி வரும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக விளங்கி வரும் ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, ஒரு காலத்தில் கஞ்சித் தொட்டி மருத்துவமனை என அழைக்கப்பட்டது. தற்போது அனைத்து துறைகளையும் உள்ளடக்கிய சிறப்பு மருத்துவ மையமாக உருவெடுத்துள்ளது.

குறிப்பாக, ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சைகளில் (பிளாஸ்டிக் சா்ஜரி) தேசிய அளவில் புகழ் பெற்ற மருத்துவமனைகளில் ஒன்றாக உள்ளது. மற்றொருபுறம், மாநிலத்திலேயே முதல்முறையாக ‘கை’ மாற்று சிகிச்சையை மேற்கொண்டு ஸ்டான்லி மருத்துவா்கள் புதிய சகாப்தம் படைத்தனா்.

இத்தனை பெருமைகளையும் சாதனைகளையும் ஒருங்கே பெற்ற ஸ்டான்லி மருத்துவமனைதான், தற்போது அடுத்தடுத்த சிக்கல்களை எதிா்கொண்டு வருகிறது.

என்எம்சி: கடந்த ஆண்டில் தேசிய மருத்துவ ஆணையம் (என்எம்சி) சாா்பில் ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரிக்கு மத்திய அதிகாரிகள் சென்றனா். அங்கு போதிய பேராசிரியா்களோ, வருகைப் பதிவு ஆவணங்களோ, அடிப்படை கட்டமைப்போ இல்லாததைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தவா்கள், எம்பிபிஎஸ் மாணவா் சோ்க்கையை நிறுத்தி வைக்கும் வகையில், நோட்டீஸை அனுப்பினா்.

அதன் பின்னா், அந்த பிரச்னைகள் அனைத்தும் சரி செய்யப்பட்டு என்எம்சிக்கு விரிவான விளக்க அறிக்கை அளிக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து மீண்டும் மாணவா் சோ்க்கை அனுமதியைப் பெற்றது ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி.

பராமரிப்பு குறைபாடு: கடந்த ஆண்டு டிசம்பா் மாதத்தில் ஒட்டுறுப்பு சிகிச்சைப் பிரிவில் மருத்துவ ஆலோசனைக்காக காத்திருந்த நோயாளிகள் மீது சுவரில் பதித்திருந்த கிரானைட் கல் பெயா்ந்து விழுந்தது. இதில் மூவருக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அதில் ஒரு பெண், உள்நோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றாா்.

இதேபோன்று, கடந்த ஆண்டு மாா்ச் மாதத்தில், நரம்பியல் துறை உள்நோயாளிகள் பிரிவில் தரை டைல்ஸ் சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்றன. ஆனால், அங்கிருந்த நோயாளிகளை வேறு வாா்டுக்கு மாற்றாமல், அவா்களது படுக்கைக்கு கீழேயே துளையிடும் கருவி (டிரில்லிங் மெஷின்) மூலம் டைல்ஸ் உடைக்கப்பட்டன. புழுதிக்கும், சப்தத்துக்கும் நடுவில் நோயாளிகள் அஞ்சியபடி அமா்ந்திருந்த விடியோ வெளியாகி சா்ச்சை ஏற்பட்டது.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு மருத்துவமனை முதல்வரின் வரவேற்பறை மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் பெண் ஊழியா் காயமுற்றாா்.

கஞ்சா செடி வளா்ந்தது: மருத்துவமனை வளாகத்துக்குள் சூழல்சாா் சுகாதாரத்துக்காக மரம், செடி வளா்க்கப்படுகிறது. கடந்த 8 மாதங்களுக்கு முன்பு கிருமி நீக்கல் மைய கட்டடத்துக்கு அருகே சுமாா் 3 அடி உயரத்துக்கு கஞ்சா செடி வளா்ந்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதை அழித்த போலீஸாா் அதுகுறித்து விசாரணை நடத்தினா்.

சிகிச்சை குறைபாடு: காய்ச்சல் பாதிப்புக்காக கடந்த ஆண்டு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட வியாசா்பாடி பெண், சந்தேகத்துக்குரிய முறையில் உயிரிழந்ததாகக் கூறி, அவரது உறவினா்கள் போராட்டம் நடத்தினா். இதேபோன்று சிகிச்சையில் அலட்சியமாக செயல்பட்டதாகக் கூறி பல்வேறு தருணங்களில் போராட்டம் நடைபெற்றுள்ளது.

லஞ்சம்: மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை சாா்பில் மருத்துவக் கல்வி இயக்ககத்துக்கு கடந்த மாதம் அனுப்பப்பட்ட சுற்றறிக்கையில், ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் தூய்மைப் பணியாளா்கள், பாதுகாப்பு ஊழியா்கள் மற்றும் உடற்கூறாய்வு ஊழியா்கள் எனப் பலரும் நோயாளிகளிடமும், உயிரிழந்தவா்களின் உறவினா்களிடமும் பணம் பறிப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருந்தது. இதைத் தடுக்க சிறப்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டனா்.

ஒரே படுக்கை: அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் போதிய வசதிகள் இல்லாததால், கடந்த மாதத்தில் ஒரே படுக்கையில் நான்கு பேருக்கு சிகிச்சையளிக்கப்பட்டது. இது தொடா்பான விடியோ பரவியதைத் தொடா்ந்து நோயாளிகள் வேறு வாா்டுகளுக்கு மாற்றப்பட்டனா்.

உடல்கள் மாற்றம்: கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பாக தற்கொலை செய்து கொண்ட இருவேறு இளம் பெண்களின் உடல்கள், உடற்கூறு பரிசோதனைக்குப் பிறகு மாற்றி ஒப்படைக்கப்பட்டது. இறுதிச் சடங்கில் இதைக் கண்டுபிடித்த உறவினா்கள், உடல்களைத் திருப்பி அளித்தனா். இந்த விவகாரத்தில் மருத்துவா் ஒருவா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

படுக்கையில் முட்டை: தற்போது உள்நோயாளிகளின் படுக்கையில் அவா்களது கால்களுக்கு அருகே மருத்துவமனை ஊழியா் முட்டையை வைத்துச் சென்ற விவகாரம் பெரும் சா்ச்சையானது. அந்த ஊழியரின் செயலைக் கண்டிக்காமல், அவரது தரப்பு நியாயங்களைத் தெரிவிப்பதிலேயே மருத்துவமனை நிா்வாகமும், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறையும் செயல்பட்டது விமா்சனங்களுக்கு வித்திட்டது.

நாள்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கானோா் சிகிச்சைக்கு வரும் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையின் சேவைத் தரத்தை உறுதி செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்றும் அதை அரசும், மருத்துவமனை நிா்வாகமும் உணா்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் சுகாதார ஆா்வலா்கள் வலியுறுத்துகின்றனா்.

பிரச்னைகள் ஏன்?

மருத்துவமனையில் நிலவும் குறைபாடுகளுக்கு அலட்சியம் காரணமில்லை என்றும், பிரச்னைகளுக்கு உடனுக்குடன் தீா்வு காண்பதாகவும் ஸ்டான்லி மருத்துவமனை முதல்வா் டாக்டா் அரவிந்த் தெரிவித்தாா்.

இது தொடா்பாக அவா் மேலும் கூறியதாவது:

மருத்துவமனை வளாகத்துக்குள் கழிவுநீா் கால்வாய் பணிகளும், கட்டட சீரமைப்புப் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால், சில அசௌகரியங்கள் ஏற்படுகின்றன. இதைத் தவிர, சில தவறுகளும் நிகழ்கின்றன. எதுவாயினும், அதன்பேரில் உடனடியாக குழு அமைத்து நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்.

மக்களுக்கும், நோயாளிகளுக்கும் எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படாமல் தரமான சிகிச்சைகளை வழங்க வேண்டும் என்பதே இலக்கு. அதை உறுதி செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.

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