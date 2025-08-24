தற்போதைய செய்திகள்

தமிழ்நாட்டில் வரி மிகக்குறைவு: அமைச்சா் கே.என்.நேரு

தமிழ்நாட்டில் வரி மிகக்குறைவு என நகராட்சி நிா்வாகத்துறை அமைச்சா் கே.என்.நேரு தெரிவித்தாா்.
அமைச்சர் கே.என். நேரு
செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளிக்கும் அமைச்சர் கே.என்.நேரு. கோப்புப்படம்
கேரளம், மகாராஷ்டிரம், ஆந்திரம் மாநிலங்களைக் காட்டிலும் தமிழ்நாட்டில் வரி மிகக்குறைவு என நகராட்சி நிா்வாகத்துறை அமைச்சா் கே.என்.நேரு தெரிவித்தாா்.

கோவையில் அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளர்களுடன் பேசியதாவது:

கேரளம், மகாராஷ்டிரம், ஆந்திரம் மாநிலங்களைக் காட்டிலும் தமிழ்நாட்டில் வரி மிகவும் குறைவு.

முதல்வரும் ஒருமுறை வரியை உயா்த்தி விட்ட பிறகு மீண்டும் உயா்த்தக் கூடாது எனக் கூறியுள்ளாா்.

வரி உயா்வு என்பது ஏற்கனவே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது தவிர, புதிதாக எந்த வரியையும் உயா்த்தவில்லை.

வரிகள் யாருக்கு உயா்த்தப்பட்டுள்ளது என்பதைத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டால் அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க தயாராக உள்ளோம் என்றாா்

