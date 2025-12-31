பருத்திவீரன் பட பாடகி லட்சுமி அம்மாள் காலமானார்

பிரபல கிராமிய பாடகியும் பருத்திவீரன் திரைப்பட பாடகியுமான லட்சுமி அம்மாள்(75) வயது மூப்பு மற்றும் உடலநலக்குறைவுக் காரணமாக செவ்வாய் இரவு காலமானார்.
விருதுநகர் மாவட்டம், காரியாபட்டியைச் சேர்ந்தவர் லட்சுமி அம்மாள். இவர் ஆரம்பத்தில் பரவை முனியம்மாளுடன் இணைந்துதான் தென்மாவட்டங்களில் நடக்கும் கச்சேரிகளில் நாட்டுப்புறப் பாடல்களை பாடி வந்தார்.
பரவை முனியம்மாள் தூள் திரைப்படம் மூலம் புகழ் அடைந்த நிலையில், லட்சுமி அம்மாள் தனியாக கச்சேரி நடத்தி வந்தார்.
இந்த நிலையில், 2007 இல் திரைப்பட இயக்குநர் அமீர் இயக்கத்தில் உருவான நடிகர் கார்த்தி நடித்த பருத்திவீரன் திரைப்படத்தில் "ஊரோரம் புளிமரம், டங்கா டுங்கா" ஆகிய பிரபலமான நாட்டுப்புறப் பாடல்களை பாடியும் திரையில் தோன்றியும் ரசிகர்கள் மனங்களில் இடம் பிடித்தார்.
இந்த நிலையில், 2016 இல் ரத்த நாளத்தில் அடைப்பு ஏற்பட்டதால் அவரால் முன்புபோல் கச்சேரியில் பாட முடியாத நிலையில் 6 திரைப்படங்களோடு அவரது திரைப்பட ஆசைக்கும் கச்சேரிகளுக்கும் முடிவு ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து தனியார், அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வந்தாலும் அவரால் ஆரோக்கியத்தை மீட்க முடியவில்லை.
இந்த நிலையில், வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக செவ்வாய் இரவு லட்சுமி அம்மாள் காலமானார்.
20 வயதில் கும்மி பாட்டு, ஒப்பாரி, தாலாட்டு, தெம்மாங்கு, பக்தி, நாட்டுப்புறப் பாட்டு என கலக்கி வந்த லட்சுமி அம்மாளின் மறைவு நாட்டுப்புறக் கலையுலகிற்குப் பேரிழப்பாகும்.
இவரது மறைவுக்கு திரையுலகினரும், நாட்டுப்புறக் கலைஞர்களும் தங்களது இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
