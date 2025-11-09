என்டிஏ கூட்டணிக்கு விஜய் வந்தால் திமுக தோல்வி உறுதி: ஜி.கே. வாசன்

சென்னை: 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பொது எதிரியை வீழ்த்த வேண்டும் கருத்தின் அடிப்படையில் தவெக, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வந்தால் திமுக தோல்வி உறுதி என தமாகா தலைவர் ஜி.வாசன் தெரிவித்தார்.
சென்னை திருநின்றவூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர் செய்தியாளர்களுடன் பேசியதாவது:
தவெகவுக்கு பொது எதிரி திமுக தான். அதனால் 2026 தமிழக சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தலில் பொது எதிரியை வீழ்த்த வேண்டும் கருத்தின் அடிப்படையில் ஒத்த கருத்துடைய கூட்டணியில் தவெக இணைந்தால் திமுக தோல்வி உறுதி என வாசன் கூறினார்.
