தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்வு: எவ்வளவு உயர்ந்தது?

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்த நிலையில், சனிக்கிழமை ரூ.1,200 உயர்ந்து ரூ.1,14,880-க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த ஏப்.14 முதல் உயா்ந்த வண்ணம் இருந்தது. கடந்த 3 நாள்களில் பவுனுக்கு ரூ.2,400 உயா்ந்து வியாழக்கிழமை பவுன் ரூ.1,14,880-க்கு விற்பனையானது.
தொடா்ந்து வெள்ளிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.150 குறைந்து ரூ.14,210-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்து ரூ.1,13,680-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை விலை உயர்ந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.150 உயர்ந்து ரூ.14,360-க்கும், பவுனுக்குபவுனுக்கு ரூ.1,200 உயர்ந்து ரூ.1,14,880-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை நிலவரம்
தொடா்ந்து 3 நாளாக மாற்றமின்றி விற்பனையாகிவந்த வெள்ளியின் விலை சனிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, வெள்ளி கிராம் ரூ.280-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2.80 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.
