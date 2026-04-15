தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்வு! எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(புதன்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்ந்துள்ளது.
இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பல சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில் நேற்றைத் தொடர்ந்து இன்றும் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது.
தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ. 100 உயர்ந்து ரூ.14,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்ந்து ரூ. 1,14,560-க்கு விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 275-க்கும் கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2,75,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
Chennai live gold and silver rate today april 15
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை