தற்போதைய செய்திகள்
5 மாநில பேரவைத் தேர்தல்கள்! கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகள் - உடனுக்குடன்!
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளம், மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் ஆகிய 5 மாநில பேரவைத் தேர்தல்களின் கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகள்...
வாக்குப்பதிவு பெட்டி - ஏஎன்ஐ
புதுச்சேரி பேரவைத் தேர்தல் கருத்துக் கணிப்புகள்
பீபள்ஸ் பல்ஸ்
என்.ஆர். காங்கிரஸ்: 16-19
காங்கிரஸ்: 10-12
மற்றவை: 1-2
ஆக்ஸிஸ் மை இந்தியா
என்.ஆர். காங்கிரஸ்: 16 - 19
காங்கிரஸ்: 10 -12
கேரள பேரவைத் தேர்தல் கருத்துக் கணிப்புகள்
ஜேவிசி - டைம்ஸ் நவ் கருத்துக் கணிப்பு
இடதுசாரி கூட்டணி (எல்டிஎஃப்) : 52 - 61
காங்கிரஸ் (யுடிஎஃப்) : 72 - 84
பாஜக (என்டிஏ) : 03 - 07
பிற : 0
வோட் லைஃப்
இடதுசாரி கூட்டணி (எல்டிஎஃப்) : 58-68
காங்கிரஸ் (யுடிஎஃப்) : 70-80
பாஜக (என்டிஏ) : 0-3
இந்தியா டுடே - ஆக்சிஸ் மை இந்தியா
இடதுசாரி கூட்டணி (எல்டிஎஃப்) : 78-90
காங்கிரஸ் (யுடிஎஃப்) : 49-62
பாஜக (என்டிஏ) : 0-3
மற்றவை : 0
மேட்ரிஸ்
இடதுசாரி கூட்டணி (எல்டிஎஃப்) : 70-75
காங்கிரஸ் (யுடிஎஃப்) : 60-65
பாஜக (என்டிஏ) : 3-5
மற்றவை - 0
பீப்பள்ஸ் பல்ஸ்
இடதுசாரி கூட்டணி (எல்டிஎஃப்) - 75-85
காங்கிரஸ் (யுடிஎஃப்) - 55-65
பாஜக (என்டிஏ) : 0-3
மற்றவை : 0
பி மார்க்
இடதுசாரி கூட்டணி (எல்டிஎஃப்) : 62-69
காங்கிரஸ் (யுடிஎஃப்) :71-79
பாஜக (என்டிஏ) : 1-4
மற்றவை : 0
திமுக ஆட்சி அமைக்கிறது
தேர்தல் வாக்குப் பதிவுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பில் திமுக பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் எனத் தெரியவந்துள்ளது.
ஆளும் கட்சியே வெல்லும் என என்டி டிவி - பீபள்ஸ் பல்ஸ், மேட்ரிஸ், ரிபப்ளிக் - பி மார்க் கருத்துக் கணிப்புகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிமுக ஆட்சி அமைக்கும்
ஜேவிசி மற்றும் சிஎன்என் - நியூஸ் 18 கருத்துக் கணிப்பு முடிவில் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக ஆட்சி அமைக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜேவிசி கருத்துக் கணிப்பு
திமுக : 75 - 95
அதிமுக : 128 - 147
தவெக : 8 - 15
மற்றவை: 0
சிஎன்என் - நியூஸ் 18
திமுக : 103 - 113
அதிமுக : 114 -124
தவெக : 4 - 10
மற்றவை: 0
தமிழ்நாடு கருத்துக் கணிப்புகள்
என்டி டிவி - பீபள்ஸ் பல்ஸ் கருத்துக் கணிப்பு
திமுக : 125 - 145
அதிமுக : 65 - 80
தவெக : 18- 24
மற்றவை: 2 - 6
மேட்ரிஸ் கருத்துக் கணிப்பு
திமுக : 122 - 132
அதிமுக : 87 - 110
தவெக : 10 - 12
மற்றவை: 0- 6
ரிபப்ளிக் - பி மார்க் கருத்துக் கணிப்பு
திமுக : 125 - 145
அதிமுக : 65 - 85
தவெக : 16 - 26
மற்றவை: 1 - 6
மேற்கு வங்க பேரவைத் தேர்தல் கருத்துக் கணிப்பு
பி - மார்க் கருத்துக் கணிப்பு
திரிணமூல் - 118-138
பாஜக - 150-175
காங்கிரஸ் - 02-06
மேட்ரிஸ் கருத்துக் கணிப்பு
திரிணமூல் - 125-140
பாஜக - 146-161
காங்கிரஸ் - 6-10
போல் டைரி கருத்துக் கணிப்பு
பாஜக - 142-171
திரிணமூல் காங்கிரஸ் - 99-127
மற்ற கட்சிகள் - 1
அஸ்ஸாம் பேரவைத் தேர்தல் கருத்துக் கணிப்பு
ஆக்ஸிஸ் மை இந்தியா கருத்துக் கணிப்பு
என்டிஏ: 88 - 100
காங்கிரஸ்: 24 - 36
பிற: 0 -3
ஜேவிசி கருத்துக் கணிப்பு
என்டிஏ: 88 - 101
காங்கிரஸ்: 23 - 33
பிற: 2 - 5
இந்தியா டுடே கருத்துக் கணிப்பு
என்டிஏ: 85 - 95
காங்கிரஸ்: 25 - 32
பிற: 6 - 12
ரிபப்ளிக் கருத்துக் கணிப்பு
என்டிஏ: 92
காங்கிரஸ்: 30
பிற: 4
பி - மார்க்
என்டிஏ: 82 -94
காங்கிரஸ்: 30 - 40
பிற: 1 - 5
மே. வங்கத்தில் 2 ஆம் கட்டமாக 89.99% வாக்குப் பதிவு
மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டாம் கட்டமாக காலை 7 மணி முதல் நடைபெற்று வந்த வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணியுடன் முடிந்தது. மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 89.99 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
சற்று நேரத்தில் கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகள்!
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளம், மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் ஆகிய 5 மாநில பேரவைத் தேர்தல்களின் கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகள் சற்று நேரத்தில் வெளியாகவுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
கேரளத்தில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றுமா காங்கிரஸ்? - வெளியானது கருத்துக் கணிப்பு!
அதிகாரம் யாருக்கு? தேர்தல் கருத்துக் கணிப்பு மீது இவ்வளவு எதிர்பார்ப்பு ஏன்?
மதச்சார்பின்மையின் முகம் விஜய் அல்ல, காங்கிரஸ்! முன்னாள் எம்.பி. பெ. விஸ்வநாதன் சிறப்பு நேர்காணல்
வீடியோக்கள்
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
தினமணி செய்திச் சேவை
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு