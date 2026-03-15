தம்மம்பட்டி சிவன் கோயிலில் பேவர் பிளாக் பூமி பூஜை விழா!

தம்மம்பட்டி: தம்மம்பட்டி ஸ்ரீ காசி விசாலாட்சி உடனுறை காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோயிலில் உள்ள மண் தரையை ரூ.8.5 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பேவர் பிளாக் அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நடைபெற்றது.
தம்மம்பட்டியிலுள்ள ஸ்ரீகாசி விசாலாட்சி உடனுறை காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோயில், சுமார் 800 ஆண்டுகள் பழமையானது என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த கோயில் வளாகத்தில் உள்ள மண் தரை தரை தளம் முழுமையும் பேவர் பிளாக் போட என சுமார் ரூ.8.5 லட்சம் மதிப்பீட்டில் செய்ய தம்மம்பட்டி அனைத்து சமுதாய மக்கள் முடிவு செய்துள்ளனர். அதற்கான பூமி பூஜை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில், கோயில் தலைமை அறங்காவலர் சண்முகம், கோவில் திருப்பணி குழு தலைவர் திருச்செல்வன், அரசு ஒப்பந்ததாரர் மோகன், தொழிலதிபர்கள் செல்லப்பன், மளிகை சீனிவாசன் உள்ளிட்ட நன்கொடையாளர்கள், அறங்காவலர்கள், ஊர் முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்றனர்.
Regarding the Bhoomi Puja for the construction of paver blocks at the Dhammampatti Shiva Temple at an estimated cost of Rs. 8.5 lakhs...
வேம்படிதாளம் பகுதியில் ரூ.9 லட்சம் மதிப்பில் தாா் சாலை அமைக்க பூமி பூஜை
தம்மம்பட்டி சுவேத நதியில் பெளா்ணமி ஆரத்தி பூஜை
லாடவரம் கிராமத்தில் கலையரங்கம் அமைக்க பூமி பூஜை
தம்மம்பட்டி சிவன் கோயிலில் பள்ளியறை பூஜை ஓராண்டு நிறைவு விழா
வீடியோக்கள்
“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...