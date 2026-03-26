திருச்சி மாவட்டத்தில் கூட்டணிக்கு 1 தொகுதி ஒதுக்கி 8 தொகுதிகளில் அதிமுக போட்டி!

திருச்சி மாவட்டத்தில் 2026 பேரவைத் தோ்தலிலும் ஒரு தொகுதியை கூட்டணிக் கட்சிக்கு வழங்கியுள்ளது அதிமுக குறித்து...

அதிமுக பொதுச் செயலளர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

Updated On :26 மார்ச் 2026, 8:30 am

திருச்சி மாவட்டத்தில் 2021 பேரவைத் தோ்தலைப் போன்று, 2026 பேரவைத் தோ்தலிலும் ஒரு தொகுதியை கூட்டணிக் கட்சிக்கு வழங்கியுள்ளது அதிமுக.

கடந்த 2021 பேரவைத் தோ்தலின்போது திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 பேரவைத் தொகுதிகளில் லால்குடி தொகுதியை கூட்டணிக் கட்சியான தாமாகாவுக்கு வழங்கியது அதிமுக. தமாகா சாா்பில் டி.ஆா். தா்மராஜ், இரட்டை இலை சின்னத்திலேயே போட்டியிட்டும் வெற்றி பெறவில்லை. இதேபோல அதிமுக போட்டியிட்ட 8 இடங்களிலும் வெற்றி பெறவில்லை.

இதன் தொடா்ச்சியாக 2026 பேரவைத் தோ்தலிலும், திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 தொகுதிகளில் ஒரு தொகுதியை கூட்டணிக்கு வழங்கியுள்ளது அதிமுக. இந்த முறை லால்குடிக்கு பதிலாக, திருச்சி மேற்குத் தொகுதியை கூட்டணிக் கட்சியான அமமுகவுக்கு வழங்கியுள்ளது. இங்கு போட்டியிடும் அமமுக வேட்பாளா், குக்கா் சின்னத்தில் போட்டியிடுவாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. இதர 8 தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளா்களே களம் இறங்கவுள்ளனா்.

மதுரை மாவட்டத்தில் 9 தொகுதிகளில் நேரடியாகக் களம் காணும் அதிமுக

மதுரை மாவட்டத்தில் 9 தொகுதிகளில் நேரடியாகக் களம் காணும் அதிமுக

அதிமுக 169 தொகுதிகளில் போட்டி! கூட்டணி கட்சிகள் எங்கெங்கே போட்டி?

அதிமுக 169 தொகுதிகளில் போட்டி! கூட்டணி கட்சிகள் எங்கெங்கே போட்டி?

பாஜகவுக்கு எந்தெந்த தொகுதிகள்? எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு!

பாஜகவுக்கு எந்தெந்த தொகுதிகள்? எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு!

காரைக்கால் பாஜக வேட்பாளா் அருள்முருகன்! கட்சித் தலைமை அறிவிப்பு!

காரைக்கால் பாஜக வேட்பாளா் அருள்முருகன்! கட்சித் தலைமை அறிவிப்பு!

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

