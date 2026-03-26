திருச்சி மாவட்டத்தில் கூட்டணிக்கு 1 தொகுதி ஒதுக்கி 8 தொகுதிகளில் அதிமுக போட்டி!
திருச்சி மாவட்டத்தில் 2026 பேரவைத் தோ்தலிலும் ஒரு தொகுதியை கூட்டணிக் கட்சிக்கு வழங்கியுள்ளது அதிமுக குறித்து...
அதிமுக பொதுச் செயலளர் எடப்பாடி பழனிசாமி.
திருச்சி மாவட்டத்தில் 2021 பேரவைத் தோ்தலைப் போன்று, 2026 பேரவைத் தோ்தலிலும் ஒரு தொகுதியை கூட்டணிக் கட்சிக்கு வழங்கியுள்ளது அதிமுக.
கடந்த 2021 பேரவைத் தோ்தலின்போது திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 பேரவைத் தொகுதிகளில் லால்குடி தொகுதியை கூட்டணிக் கட்சியான தாமாகாவுக்கு வழங்கியது அதிமுக. தமாகா சாா்பில் டி.ஆா். தா்மராஜ், இரட்டை இலை சின்னத்திலேயே போட்டியிட்டும் வெற்றி பெறவில்லை. இதேபோல அதிமுக போட்டியிட்ட 8 இடங்களிலும் வெற்றி பெறவில்லை.
இதன் தொடா்ச்சியாக 2026 பேரவைத் தோ்தலிலும், திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 தொகுதிகளில் ஒரு தொகுதியை கூட்டணிக்கு வழங்கியுள்ளது அதிமுக. இந்த முறை லால்குடிக்கு பதிலாக, திருச்சி மேற்குத் தொகுதியை கூட்டணிக் கட்சியான அமமுகவுக்கு வழங்கியுள்ளது. இங்கு போட்டியிடும் அமமுக வேட்பாளா், குக்கா் சின்னத்தில் போட்டியிடுவாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. இதர 8 தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளா்களே களம் இறங்கவுள்ளனா்.
