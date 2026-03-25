அதிமுக 169 தொகுதிகளில் போட்டி! கூட்டணி கட்சிகள் எங்கெங்கு போட்டி?
அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிடும் கட்சிகளின் தொகுதிகள் குறித்து...
எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர் சந்திப்பு.
படம்: அதிமுக ஐடி விங்
அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிடவுள்ள கட்சிகளுக்கு எந்தெந்த தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்து அதிமுக பொதுச் செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி அதிமுக-பாஜக இணைந்து ஏற்படுத்திய தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாமக, அமமுக, தமாகா, ஐஜேகே, தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் உள்ளிட்ட பல கட்சிகள் இணைந்துள்ளன.
முன்னதாக, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீட்டுப் பேச்சு சுமூகமாக நடைபெற்று, பாஜகவுக்கு 27, பாமகவுக்கு 18, அமமுகவுக்கு 11 தொகுதிகள், தமாக 5, ஐஜேவுக்கு 2, தமமுக 1, புரட்சி பாரதம் கட்சிக்கு 1 தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
அதில், தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் பாமகவுக்கு, சேலம் மேற்கு, விக்கிரவாண்டி, சோளிங்கர், தருமபுரி, பென்னாகரம், மயிலாடுதுறை, திருப்போரூர், உத்திரமேரூர், ஜெயங்கொண்டம், போளூர், ரிஷிவந்தியம், கீழ்வேளூர், பெரம்பூர், செஞ்சி, காட்டுமன்னார்கோவில், சேலம் வடக்கு, அம்பத்தூர், விருத்தாச்சலம் ஆகிய 18 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒட்டன்சத்திரம், கிள்ளியூர், ராணிப்பேட்டை, ஈரோடு மேற்கு, கும்பகோணம் ஆகிய 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்திய ஜனநாயக கட்சிக்கு பல்லாவரம், குன்னம் தொகுதிகளும் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்துக்கு ராஜாபாளையம் தொகுதியும் புரட்சி பாரதம் கட்சிக்கு கே. வி. குப்பம்(தனி) தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு மயிலாப்பூர், ராசிபுரம் (தனி), மொடக்குறிச்சி, தளி, ராமநாதபுரம், மானாமதுரை (தனி), உதகை, குளச்சல், அவினாசி பத்மநாபபுரம், திருப்பூர் தெற்கு, கோவை வடக்கு, கந்தர்வகோட்டை, புதுக்கோட்டை, திருப்பத்தூர் (மதுரை மாவட்டம்), மதுரை தெற்கு, சாத்தூர், திருச்செந்தூர், வாசுதேவநல்லூர் (தனி), ராதாபுரம், நாகர்கோவில், விளவங்கோடு, ஆவடி, திருவண்ணாமலை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், அறந்தாங்கி ஆகிய 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிகழ்வில், அதிமுக பொதுச் செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், பாமக தலைவர் அன்புமணி, முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத் தலைவா் ஜான் பாண்டியன், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே. வாசன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
