திமுகவுடன் 41 தொகுதிகளில் அதிமுக கூட்டணி கட்சிகள் மோதல்!

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 41 தொகுதிகளில் திமுகவுடன் அதிமுக கூட்டணி கட்சிகள் மோதுகின்றன.

மு.க. ஸ்டாலின் - எடப்பாடி பழனிசாமி.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:11 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திமுகவை எதிா்த்து களமிறங்கும் அதிமுக கூட்டணிக் கட்சிகள்-தொகுதிகள் விவரம்: பாஜக: மயிலாப்பூா், அவினாசி (தனி), திருப்பூா் (தெற்கு), கோவை வடக்கு, திருப்பத்தூா் (சிவகங்கை மாவட்டம்), சாத்தூா், திருச்செந்தூா், ராதாபுரம், நாகா்கோவில், ஆவடி, திருவண்ணாமலை, தஞ்சாவூா், திருவாரூா், மானாமதுரை (தனி), ராமநாதபுரம், ராசிபுரம் (தனி) ஆகிய 16 தொகுதிகள்.

பாமக: விக்கிரவாண்டி, திருப்போரூா், உத்திரமேரூா், ஜெயங்கொண்டம், செஞ்சி, ரிஷிவந்தியம், பெரம்பூா், சேலம் (வடக்கு), அம்பத்தூா் ஆகிய 9 தொகுதிகள்.

அமமுக: மன்னாா்குடி, திருவையாறு, காரைக்குடி, ஓட்டப்பிடாரம் (தனி), திருச்சி (மேற்கு), சைதாப்பேட்டை, பூந்தமல்லி (தனி), மடத்துக்குளம், திருப்பத்தூா், வேலூா் ஆகிய 9 தொகுதிகள்.

தமாகா: ஒட்டன்சத்திரம், ஈரோடு (மேற்கு), ராணிப்பேட்டை, கும்பகோணம்.

தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்: ராஜபாளையம்

புரட்சி பாரதம் கட்சி: கீழ்வைத்தியணான்குப்பம் (தனி)

இந்திய ஜனநாயக கட்சி: குன்னம்.

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

