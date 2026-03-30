அதிமுகவுக்கு எதிராக 46 தொகுதிகளில் களமிறங்கும் திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள்!

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 46 தொகுதிகளில் அதிமுகவுடன், திமுக கூட்டணி கட்சிகள் நேரடியாக போட்டியிடவுள்ளன.

மு.க. ஸ்டாலின் - எடப்பாடி பழனிசாமி.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:42 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி கட்சிகள் தொகுதிகள் பங்கீட்டை இறுதி செய்து, வேட்பாளா்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளன. அதன்படி, திமுக கூட்டணி கட்சிகள் அதிமுகவை 46 தொகுதிகளில் நேரடியாக எதிா்கொள்கின்றன. அதள் விவரம்.

காங்கிரஸ்: அதிமுகவுடன் பொன்னேரி (தனி), ஸ்ரீபெரும்புதூா்(தனி), ஊத்தங்கரை (தனி), கிருஷ்ணகிரி, ஆத்தூா்(தனி), ஈரோடு கிழக்கு, கவுண்டம்பாளையம், சிங்காநல்லூா், துறையூா் (தனி), கடலூா்,மேலூா், உசிலம்பட்டி, திருவாடானை, ஸ்ரீவைகுண்டம், சங்கரன்கோவில்(தனி)அம்பாசமுத்திரம், சிவகாசி வேளச்சேரி ஆகிய 18 தொகுதிகள்.

தேமுதிக: திருத்தணி,குடியாத்தம் (தனி), ஒமலூா், விருதுநகா், மயிலம்.

விடுதலைச் சிறுத்தைகள்: செய்யூா்(தனி), அரக்கோணம்(தனி), திண்டிவனம் (தனி), கள்ளக்குறிச்சி(தனி), பண்ருட்டி.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட்: திருப்பூா் வடக்கு, பவானி சாகா்(தனி), திருத்துறைப்பூண்டி(தனி), ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் (தனி) ஆகிய 4 தொகுதிகள்.

மாா்க்சிஸ்ட்: திருவொற்றியூா், பழனி.

மதிமுக: சீா்காழி (தனி சின்னத்தில்), கடையநல்லூா்.

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்: வாணியம்பாடி, பாபநாசம்.

கொமதேக: திருச்செங்கோடு, பொள்ளாச்சி.

மனிதநேய மக்கள் கட்சி: மனிதநேய மக்கள் கட்சி (உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டி) மணப்பாறை, நாகை.

முக்குலத்தோா் புலிப்படை: சிவகங்கை.

எஸ்டிபிஐ: நன்னிலம்

தமிழா் தேசம் கட்சி: நத்தம்.

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
