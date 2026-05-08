Dinamani
திமுக நிர்வாகிகளுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை!எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆளுநரைச் சந்திக்கிறார்? எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதல்வராக பதவியேற்பார்! தம்பிதுரைபாபநாசம்: அரசுப் பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து! பயணிகள் படுகாயம்! பிளஸ் 2 முடிவுகள் வெளியானது! 95.2% தேர்ச்சி!தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் மே 13 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு
/
தற்போதைய செய்திகள்

பிளஸ் 2 தேர்வு  முடிவு: கடலூர் மாவட்டம் 95.57% தேர்ச்சி!

பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவு வெள்ளிக்கிழமை வெளியானது. இதில் கடலூர் மாவட்டம் 19 ஆவது இடத்திற்கு பின் தள்ளப்பட்டுள்ளது குறித்து...

News image

கடலூர் மாவட்டம் 95.57% தேர்ச்சி - கோப்புப்படம்

Updated On :8 மே 2026, 0:20 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நெய்வேலி: பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவு வெள்ளிக்கிழமை வெளியானது. இதில் கடலூர் மாவட்டம் 19 ஆவது இடத்திற்கு பின் தள்ளப்பட்டுள்ளது.

2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வில் கடலூர் வருவாய் மாவட்டத்தில் 117 அரசு பள்ளிகள், 30 அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் மற்றும் 101 மெட்ரிக் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் உள்ளிட்ட 248 பள்ளிகளில் இருந்து 14,919 மாணவர்கள் 14,478 மாணவிகள் உள்பட்ட மொத்தம் 28,518 மாணவர் மாணவிகள் தேர்வு எழுதினார்.

இவர்களில் 14,040 மாணவர்களும், 14,478 மாணவிகளும் என மொத்தம் 28,518 தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். மாவட்டத்தின் தேர்ச்சி சதவீதம் மாணவர்கள் 94.11%, மாணவிகளுக்கு 97.03% மொத்த தேர்ச்சி 95.57 சதவீதம். மாவட்டத்தில் அரசு பள்ளிகளின் தேர்ச்சி விகிதம் 93.23 சதவீதம்.

கடலூர் மாவட்டத்தில் மார்ச் 2025-ஆம் ஆண்டு நடந்த பொதுத்தேர்வில் 96.06 சதவீதமும், நிகழாண்டு 95.57 சதவீதமாக குறைந்துள்ளதை அடுத்து இந்த ஆண்டு 19-ஆவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு மாநில அளவில் 10 -ஆவது இடத்தில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Plus 2 Exam Results: Cuddalore District Achieves 95.57% Pass Rate!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பிளஸ் 2 முடிவுகளில் டாப் 5 மாவட்டங்கள்! ஈரோடு முதலிடம்

பிளஸ் 2 முடிவுகளில் டாப் 5 மாவட்டங்கள்! ஈரோடு முதலிடம்

பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு முடிவு நாளை வெளியீடு!

பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு முடிவு நாளை வெளியீடு!

கியூட்-முதுகலை 2026 தேர்வு முடிவுகள் எப்போது?

கியூட்-முதுகலை 2026 தேர்வு முடிவுகள் எப்போது?

சிபிஎஸ்இ தேர்வு முடிவுகளை உமங் செயலியில் பதிவிறக்கம் செய்யும் முறை!

சிபிஎஸ்இ தேர்வு முடிவுகளை உமங் செயலியில் பதிவிறக்கம் செய்யும் முறை!

வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

24 நிமிடங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

51 நிமிடங்கள் முன்பு
”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு