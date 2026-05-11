நீட் 2026 வினாத்தாள் கசிந்ததா? - கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மாதிரி வினாத்தாளால் பரபரப்பு!

இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான தேசிய தகுதிகாண் நுழைவுத் தோ்வுக்கு (நீட்) முன்பு விநியோகிக்கப்பட்ட கையால் எழுதப்பட்ட வினா வங்கி, உண்மையான தேர்வு வினாத்தாளைப் போலவே இருப்பது கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து, நீட் 2026 வினாத்தாள் கசிந்திருக்கலாம் என்ற கவலை எழுந்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக ராஜஸ்தான் காவல்துறையின் சிறப்பு நடவடிக்கைக் குழு நடத்தி வரும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
அரசு மற்றும் தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரிகளின் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்புகள், சித்தா, ஆயுா்வேதா, யுனானி, ஹோமியோபதி படிப்புகள் மற்றும் கால்நடை மருத்துவப் படிப்பின் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் ஆகியவை நீட் தோ்வு மூலம் நிரப்பப்படுகின்றன. அதேபோல, ராணுவக் கல்லூரிகளில் பிஎஸ்சி நா்சிங் படிப்புக்கான மாணவா் சோ்க்கைக்கு நீட் தோ்வு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தோ்வை தேசிய தோ்வுகள் முகமை (என்டிஏ) ஆண்டுதோறும் நடத்தி வருகிறது.
அதன்படி, நிகழ் கல்வியாண்டுக்கான நீட் தோ்வு நாடு முழுவதும் வரும் மே 3-ஆம் தேதி பிற்பகல் 2 முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெற்றது. நாடு முழுவதும் 552 நகரங்களில் அமைக்கப்பட்டிருந்த தோ்வு மையங்களில் இதுவரை இல்லாத வகையில் 22.80 லட்சம் பேர் தேர்வு எழுதினர்.
ஒட்டுமொத்தமாக இந்த ஆண்டு நீட் தேர்வு எளிமையாகவே இருந்ததாகவும், ஆனால், முழுவதும் எளிமை என்று கூற முடியாது. குறிப்பாக வேதியியல், இயற்பியல் கடினமாக இருந்ததாகவும், விலங்கியல் எளிமையாக இருந்ததாகவும் தெரிவித்தனர்.
இந்த நிலையில், நீட் தேர்வுக்கு முன்பு விநியோகிக்கப்பட்ட கையால் எழுதப்பட்ட வினா வங்கி, உண்மையான தேர்வு வினாத்தாளைப் போலவே இருப்பது கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து, நீட் 2026 வினாத்தாள் கசிந்திருக்கலாம் என்ற கவலை எழுந்துள்ளது.
நீட் தேர்வின் 720 மதிப்பெண்களில், ஏறக்குறைய 600 மதிப்பெண்கள், தேர்வுக்கு முன்பு மாணவர்களிடையே விநியோகிக்கப்பட்ட வினாத்தாளைப் போலவே இருந்ததாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை ராஜஸ்தான் சிறப்பு நடவடிக்கைக் குழு விசாரித்து வருகிறது. இது, வினாத்தாள் கசிந்ததா அல்லது மாதிரி வினாத்தாள் போல உருவாக்கப்பட்டதா என்பது குறித்த புதிய சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளது.
ராஜஸ்தான் காவல்துறையின் சிறப்பு நடவடிக்கைக் குழு நடத்தி வரும் விசாரணையில், கையால் எழுதப்பட்ட "மாதிரி அல்லது பயிற்சி வினா வங்கியாக இருக்கக்கூடிய" ஒரு "மாதிரி வினாத்தாள்" கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதில், மே 3 அன்று நடைபெற்ற தேர்வில் இடம்பெற்ற கேள்விகளைப் போலவே சுமார் 140 கேள்விகள் இடம் பெற்றிருந்தன.
நீட் தேர்வின் மொத்த 720 மதிப்பெண்களில், இந்தக் கேள்விகள் 600 மதிப்பெண்களைக் கொண்டிருந்தன. தகவல்களின்படி, இந்த மாதிரி வினாத்தாள் என்று கூறப்படுவது, ராஜஸ்தானின் சிகார் பகுதியில் மே 1 ஆம் தேதி விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தக் கேள்வித்தாள், வழக்கத்திற்கு மாறாகத் துல்லியமான ஒரு வினா வங்கியாக இருந்ததா அல்லது தேர்வுக்கு முன்பே கசிந்த உண்மையான கேள்வித்தாளின் ஒரு பகுதியா என்பதைப் புலனாய்வாளர்கள் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர்.
நீட் தேர்வை நடத்தும் தேசிய தேர்வு முகமை, மே 10 ஆம் தேதி வெளியிட்ட ஓர் அறிக்கையில், "இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் 2026 தேர்வு தொடர்பானதாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள்" குறித்து ராஜஸ்தான் காவல்துறையின் சிறப்பு நடவடிக்கைக் குழு மேற்கொண்டு வரும் விசாரணை தங்களுக்குத் தெரியும் என்பதை ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
தேர்வு நடத்தப்பட்ட நான்கு நாள்களுக்குப் பிறகு, அதில் "முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறப்படும்" தகவல்கள் தங்களுக்குக் கிடைத்ததாகவும், அந்த தகவல்களைத் தொடர்புடைய முகமைகளிடம் தாங்கள் ஒப்படைத்துள்ளதாகவும், இதுதொடர்பாக வெளிப்படையான விசாரணை நடத்தப்பட்டு உண்மைத்தன்மை வெளியிடப்படும் என என்டிஏ தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
ராஜஸ்தான் விசாரணை
தேர்வுக்கு முன்பு விநியோகிக்ப்பட்ட வினாத்தாளில் உள்ள பல கேள்விகளுக்கான விடைகளின் வரிசை கூட, தேர்வுக்கு முன்பு பகிரப்பட்ட வினாத்தாளில் உள்ள விடைகளின் வரிசையுடன் ஒத்துப்போவதாக புலனாய்வாளர்கள் கூறுவதால், இந்த சர்ச்சை தீவிரமடைந்துள்ளது.
நீட் தேர்வுக்கு இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு சிகாரில் இந்த வினாத்தாள் முதலில் வெளிப்பட்டதாகவும், இது மாணவர்களுக்கு ரூ. 20,000 முதல் ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான விலையில் விற்கப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தேர்வுக்கு முந்தைய நாள் இரவுக்குள், இதன் பிரதிகள் ஒவ்வொன்றும் சுமார் ரூ. 30,000-க்கு விநியோகிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
கேரளத்தில் உள்ள ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியில் தற்போது படித்து வரும், ஒரு மருத்துவ மாணவரிடம் இருந்து இந்த சந்தேகத்திற்குரிய வினாத்தாள் வந்துள்ளதாக சிறப்பு அதிரடிப்படை விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
அவர் மே 1 ஆம் தேதி சிகாரில் உள்ள தனது நண்பர் ஒருவருக்கு இந்த வினாத்தாளைப் பகிர்ந்ததாகவும், அதன் பிறகு அது முதுகலை மாணவர்கள் தங்கியிருந்த இடங்கள், பயிற்சி மையங்களுடன் தொடர்புடைய வலையமைப்புகள், தொழில் ஆலோசகர்கள் மற்றும் தேர்வுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள் மத்தியில் வேகமாகப் பரவியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த வினாத்தாளில் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்களிலிருந்து 300-க்கும் மேற்பட்ட கையெழுத்துக் கேள்விகள் இடம் பெற்றிருந்ததாகவும், வினாத்தாள் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான கையெழுத்து இருந்ததாகவும் புலனாய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். இறுதித் தேர்வில் கேட்கப்பட்டிருந்து கேள்விகள் சுமார் 140 கேள்விகளுடன் துல்லியமாகப் பொருந்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நீட் கேள்விக்கும் நான்கு மதிப்பெண்கள் இருப்பதால், இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் உண்மையாக நிரூபிக்கப்பட்டால், இந்தத் தகவல்களின் ஒன்றிணைப்பு தரவரிசைகள் மற்றும் சேர்க்கைகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடும் என்று புலனாய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர்.
குறியாக்கம் செய்யப்பட்ட செய்திப் பரிமாற்றத் தளங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் இது பரவலாகப் பரப்பப்பட்டதையும் இந்த விசாரணை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. கைபேசிகளிலிருந்து மீட்கப்பட்ட சில உரையாடல்களில், 'பலமுறை பகிரப்பட்டது' என்ற குறியீடு காணப்பட்டது. இது, தேர்வுக்கு முன்பே இந்தத் தகவல்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான தேர்வர்களுக்குக் கிடைத்திருக்கலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது. அச்சிடப்பட்ட பிரதிகள் நேரடியாக விநியோகிக்கப்பட்டதா என்பதையும் அதிகாரிகள் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.
தேர்வுக்குப் பிறகு, சிகாரில் உள்ள ஒரு முதுகலை படிப்புக்கான பயிற்சி நடத்துபவர் தேர்வுக்கான தகவல்களைப் பெற்று, அவற்றை மற்றவர்களுக்குப் பகிர்ந்தளித்து, பின்னர் காவல்துறை மற்றும் தேசிய தேர்வு முகமையிடம் புகார் அளித்ததாகக் கூறப்படுவதை அடுத்து, அவர் மீது விசாரணையின் கவனம் திரும்பியுள்ளது. தனது தகவல்கள் தெரியவந்துவிடும் என்ற அச்சம் காரணமாக, தன்னைத் தற்காத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு முயற்சியாக இந்தப் புகார் இருந்திருக்கலாம் என்று புலனாய்வாளர்கள் சந்தேகிக்கின்றனர்.
அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவெடுப்பதற்கு முன்பு, ராஜஸ்தான் சிறப்பு அதிரடிப்படை விசாரணையின் முடிவுகளுக்காக தேசிய தேர்வு முகமை காத்திருக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில் ஏதேனும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மோசடிக் கும்பல் ஈடுபட்டுள்ளதா என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
2024-இல் வினாத்தாள் கசிவு, அதிக மதிப்பெண்கள் மற்றும் முறைகேடுகள் குறித்த குற்றச்சாட்டுகளால் மாணவர்களும் எதிர்க்கட்சிகளும் நாடு தழுவிய போராட்டங்களை முன்னெடுத்தது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.
தேர்வுக்கு முன்னரே பிகாரில் வினாத்தாள்கள் கசிந்து புழக்கத்தில் இருந்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளைத் தொடர்ந்து, அந்த சர்ச்சை உச்ச நீதிமன்ற விசாரணைகளுக்கும், மத்திய அரசின் மீதான எதிர்க்கட்சிகளின் தாக்குதல்களுக்கும், தேசியத் தேர்வு முகமையின் செயல்பாடுகள் குறித்த கேள்விகளுக்கும் வழிவகுத்தது.
அந்த சமயத்தில் முழுமையான மறுதேர்வை நடத்துமாறு உத்தரவிட உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்தபோதிலும், தேர்வை நடத்தியதில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை அது ஒப்புக்கொண்டதுடன், தேர்வு நடைமுறையை வலுப்படுத்துவதற்கான சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தியது.
இந்த நிலையில், தற்போது தேசிய தகுதிகாண் நுழைவுத் தோ்வுக்கு (நீட்) முன்பு கையால் எழுதப்பட்ட வினா வங்கி விநியோகிக்கப்பட்டிருப்பது நீட் தேர்வில் மீண்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Summary
The Rajasthan Special Operations Group is probing claims that nearly 600 of the 720 marks of a NEET exam allegedly resembled material circulated among students before the test...
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
போலி எம்பிபிஎஸ் சோ்க்கை மோசடி! 18 நீட் தோ்வா்கள் மீட்பு; 4 மோசடிக்காரா்கள் கைது
நீட்.. ஆடைக்கட்டுப்பாட்டில் புதிய மாற்றம்!
எஸ்என்யு நுழைவுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்திருப்போர் கவனத்துக்கு...
10-ஆம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ கணித மதிப்பெண் சரிவு: மறு தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள்!
விடியோக்கள்
கருப்பு டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை