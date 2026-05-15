வார பலன்கள் (மே 15 - 21) 12 ராசிகளுக்கும்! சிம்ம ராசிக்கு லாபம்!

தினமணி ஜோதிடர் கே.சி.எஸ் ஐயர் இந்த வார (மே 15 - 21) பலன்களைத் துல்லியமாக நமக்குக் கணித்து வழங்கியுள்ளார். படித்துப் பயன் பெறுங்கள்.
1மேஷம் (அசுவினி, பரணி, கார்த்திகை முதல் பாதம் முடிய)
நினைத்த காரியம் நினைத்தபடி நிறைவேறும். வீட்டிலும் வெளியிலும் உங்கள் மதிப்பு, மரியாதை உயரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் ஆதரவுடன் அனைத்து வேலைகளையும் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் விற்பனையைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி தலைமையிடம் நற்பெயர் வாங்குவீர்கள். கலைத்துறையினரின் புதிய முயற்சிகளுக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும்.
பெண்களுக்கு நெருங்கியவர்களுடன் இருந்த விரோதம், மனக்கசப்பு நீங்கும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் கவனம் அதிகரிக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
2ரிஷபம் (கார்த்திகை 2-ம் பாதம் முதல் ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் 2-ம் பாதம் முடிய)
குடும்பத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். செயல்பாடுகளில் ஒருவிதமான புத்துணர்ச்சி ஏற்படும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகள் கொடுத்து வந்த கெடுபிடிகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள்.
வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளின் ஆதரவைப் பெற்று மகிழ்வீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் எதிர்பார்த்த வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் நன்மதிப்பைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் பயணங்களில் நன்மை அடைவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்ப ரகசியத்தைப் பேணிக்காப்பீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரிடம் எதிர்பார்த்த ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
3மிதுனம் (மிருகசீரிஷம் 3ம் பாதம் முதல் திருவாதிரை,புனர்பூசம் 3-ம் பாதம் முடிய)
துணிவோடும் தன்னம்பிக்கையோடும் செயல்படுவீர்கள். சமூகத்தில் உயர்ந்தோரின் நட்பு கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் புதிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் சீரான நிலையைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் பால் வியாபாரத்தில் கூடுதல் வருமானத்தை ஈட்டுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் புதிய உத்வேகத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் நவீன விஷயங்களைச் செயல்படுத்துவீர்கள்.
பெண்களுக்கு பெற்றோர் வழியில் ஆதரவு பெருகும். மாணவர்கள் உடற்பயிற்சிகளை சரியாகச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
4கடகம் (புனர்பூசம் 4-ம் பாதம் முதல் பூசம், ஆயில்யம் முடிய)
உடல்நலம், மனவளம் இரண்டும் சீராகும். தற்பெருமை பேச்சுகளைக் குறைத்துக் கொள்வீர்கள். விரும்பிய பயணங்களைச் செய்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஆதரவு முழுமையாகக் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கவனத்துடன் வியாபாரம் செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு மகசூல் அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகளின் திறமைகள் பளிச்சிடும். கலைத்துறையினர் ரசிகர் மன்றங்களுக்குச் செலவு செய்வீர்கள்.
பெண்கள் ஆன்மிகத்திலும், தர்மகாரியங்களிலும் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
5சிம்மம் (மகம், பூரம், உத்திரம் முதல் பாதம் முடிய)
அனைத்து விஷயங்களிலும் கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்துகொள்வீர்கள். உற்றார் உறவினர்களிடமிருந்து உதவிகள் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைகளை திட்டமிட்டுச் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் பழைய கடன்களை விரைவாக வசூலிப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் வேகத்துடன் நடந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ரசிகர் மன்றங்களைத் திறப்பீர்கள்.
பெண்கள் யோகா, பிரணாயாமம் போன்றவற்றைச் செய்வீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் அறிவுரைகளைக் கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
6கன்னி (உத்திரம் 2-ம் பாதம் முதல் அஸ்தம், சித்திரை 2-ம் பாதம் முடிய)
தொழிலில் புதிய திருப்பங்கள் ஏற்படும். தேவைக்கேற்ற வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளியுடன் சேர்ந்து புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர்களைப் பயிரிட்டு லாபம் அடைவீர்கள். அரசியல்வாதிகளின் எண்ணங்கள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகும். கலைத்துறையினர் துறையில் பாராட்டு, கெüரவம் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் கணவரின் அன்பு, பாசத்தைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் கல்விச் சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - மே 15, 16.
7துலாம் (சித்திரை 3-ம் பாதம் முதல் சுவாதி, விசாகம் 3-ம் பாதம்
மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கும். நேர்முக, மறைமுகப் போட்டிகளை எதிர்கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளை புத்துணர்ச்சியுடன் செய்வீர்கள். வியாபாரிகள் விற்பனையில் குறிப்பிட்ட இலக்குகளை எட்டுவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகை முயற்சிகளில் இறங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு அரசு அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு துறையில் அவர்களை எதிர்த்தவர்கள் விலகிவிடுவார்கள்.
பெண்கள் சரியான நேரத்தில் உணவை எடுத்துக் கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - மே 17, 18.
8விருச்சிகம் (விசாகம் 4-ம் பாதம் முதல் அனுஷம், கேட்டை முடிய)
பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். விடாப்பிடியாகச் செயல்பட்டு சில கடினமான வேலைகளைச் செய்து முடிப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கடன் பிரச்னைகளிலிருந்து விடுபட்டு விடுவீர்கள். விவசாயிகள் புழு, பூச்சிகள் பாதிப்பிலிருந்து பயிர்களைக் காத்துக்கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் முயற்சிகள் எதிர்பார்த்த வெற்றியைக் கொடுக்கும். கலைத்துறையினர் பொறுமையுடன் செயல்பட்டு வெற்றி அடைவீர்கள்.
பெண்கள் வெளியாரிடம் குடும்ப ரகசியங்களைப் பகிர வேண்டாம். மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் சேர்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - மே 19, 20.
9தனுசு (மூலம், பூராடம், உத்திராடம் முதல் பாதம் முடிய)
குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். தொழிலில் மேன்மை உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் உழைப்புக்கு இரண்டு மடங்கு லாபம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் சிறிய முதலீடு செய்து கடையை அலங்கரிப்பீர்கள். விவசாயிகள் பொறுப்புகளை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மறைமுக விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
பெண்கள் ஆடை, அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் பழைய நண்பர்கள் திரும்பி வரக் காண்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - மே 21.
10மகரம் (உத்திராடம் 2-ம் பாதம் முதல் திருவோணம், அவிட்டம் 2-ம் பாதம் முடிய)
நேர்மறை சிந்தனைகளை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள். நண்பர்களைப் புரிந்துகொள்வீர்கள். திட்டமிட்ட காரியங்கள் நடைபெறும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு சக வியாபாரிகள் மத்தியில் மதிப்பு, மரியாதை கூடும். விவசாயிகள் பயிர் விளைச்சலில் கவனமாக இருப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எதிரிகளை விட்டு விலகுவீர்கள். கலைத்துறையினர் எதிர்பார்த்த வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
11கும்பம் (அவிட்டம் 3-ம் பாதம் முதல் சதயம், பூரட்டாதி 3-ம் பாதம் முடிய)
உலக வாழ்க்கை பற்றிய புதுவிதமான கண்ணோட்டம் ஏற்படும். குடும்பப் பொறுப்புகளை ஏற்று நடத்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் உதவிகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல், வாங்கலில் லாபம் கூடும். விவசாயிகள் புதிய மாற்றுப் பயிர்களைப் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி விவகாரங்களில் கருத்து கூறுவதைத் தவிர்க்கவும். கலைத்துறையினருக்கு கற்பனை வளம் கூடும்.
பெண்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை அனுசரித்து நடந்து கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
12மீனம் (பூரட்டாதி 4-ம் பாதம் முதல் உத்திரட்டாதி, ரேவதி முடிய)
தவறிப் போன சில வாய்ப்புகள் தேடி வரும். உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் வெளியூரிலும் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் உரங்களுக்கு அரசு மானியங்களைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் வியாபாரத்தில் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் விருப்பங்களைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள்.
பெண்கள் அனைவருக்கும் உதவி செய்து மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
