முன்னேற்றம் அடையும் ராசி எது? வார பலன்கள்!

தினமணி இணையதள ஜோதிடர் கே.சி.எஸ் ஐயர் இந்த வார (ஏப்ரல் 10 - 16) பலன்களைத் துல்லியமாக நமக்குக் கணித்து வழங்கியுள்ளார். படித்துப் பயன் பெறுங்கள்.
1மேஷம் (அசுவினி, பரணி, கார்த்திகை முதல் பாதம் முடிய)
பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். உடன் பிறந்தோரிடம் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் விவேகத்துடன் பணிபுரிவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு விற்பனைச் சூழல் வெற்றிகரமாக இருக்கும். விவசாயிகள் புதிய கிணறுகளை வெட்டுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் அறிமுகம் இல்லாதவர்களிடம் அதிகம் நெருக்கம் காட்ட வேண்டாம். கலைத்துறையினர் புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
பெண்கள் ஆன்மிகத்திலும் கோயில் திருப்பணிகளிலும் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் எதிர்பார்த்த நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
2ரிஷபம் (கார்த்திகை 2-ம் பாதம் முதல் ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் 2-ம் பாதம் முடிய)
தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும். பெற்றோர் வழியில் உதவிகள் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பாராத பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் வியாபாரம் உயர்வான நிலையில் நடக்கக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் குத்தகைகளில் நல்ல வருமானத்தைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் கடினமாக உழைத்து முன்னேறுவீர்கள். கலைத்துறையினரின் மனதில் இருந்த தயக்கங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும்.
பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் மதிப்பு, மரியாதை கூடும். மாணவர்கள் விளையாட்டில் புதிய அனுபவங்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஏப்ரல் 10.
3மிதுனம் (மிருகசீரிஷம் 3ம் பாதம் முதல் திருவாதிரை,புனர்பூசம் 3-ம் பாதம் முடிய)
உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். கடினமான செயல்களையும் செய்து முடிப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களை மதித்து நடப்பீர்கள். வியாபாரிகள் சிறிய முதலீடுகளைச் செய்து வியாபாரத்தைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளுக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிரிகளின் பலம் குறையும். கலைத்துறையினரின் முயற்சிகளுக்கு மக்களின் ஆதரவு பெருகும்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் சுப காரியங்களை நடத்தி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரை மதித்து நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஏப்ரல் 11, 12.
4கடகம் (புனர்பூசம் 4-ம் பாதம் முதல் பூசம், ஆயில்யம் முடிய)
வருமானம் சிறப்பாக அமையும். மறைமுகப் போட்டிகள் தானாகவே விலகிவிடும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவல்கள் தொய்வில்லாமல் நடக்கும். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல் வாங்கலில் சாதகமான திருப்பங்கள் உண்டாகும். விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர்களைப் பயிரிட்டு நன்மை அடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு உயர்வு கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு சக கலைஞர்களின் அன்பும் ஆதரவும் கிட்டும். பெண்களுக்கு கணவருடனான ஒற்றுமை சுமாராக இருக்கும்.
மாணவர்கள் கேளிக்கைகளில் ஈடுபடாமல் கல்வியில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஏப்ரல் 13, 14.
5சிம்மம் (மகம், பூரம், உத்திரம் முதல் பாதம் முடிய)
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் திறமைகளை மேலும் வளர்த்துக் கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் வியாபார விஷயங்களில் கூடுதல் அக்கறை காட்டுவீர்கள். விவசாயிகள் நீர்ப் பாசன வசதிகளைப் பெருக்க எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும்.
அரசியல்வாதிகளின் பேச்சுக்கு கட்சியில் மதிப்பு கூடும். கலைத்துறையினர் படிப்படியான வளர்ச்சியைக் காண்பீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளைத் தட்டிக் கழிக்க மாட்டீர்கள். மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஏப்ரல் 15, 16.
6கன்னி (உத்திரம் 2-ம் பாதம் முதல் அஸ்தம், சித்திரை 2-ம் பாதம் முடிய)
வருமானம் படிப்படியாக உயரும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் ஏற்படும் எதிர்ப்புகளை சாதுர்யமாக சமாளிப்பீர்கள்.
வியாபாரிகளுக்கு சக வியாபாரிகள் மத்தியில் மதிப்பு, மரியாதை அதிகரித்து அந்தஸ்து உயரும். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளைத் தவிர்த்து விடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் பணியாற்றும் திறமையை கட்சி மேலிடம் பாராட்டும். கலைத்துறையினருக்கு பணவரவு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இருக்கும்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் அமைதியைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் தியானம், பிராணாயாமம் போன்றவற்றில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
7துலாம் (சித்திரை 3-ம் பாதம் முதல் சுவாதி, விசாகம் 3-ம் பாதம்
உங்கள் திறமைகள் பளிச்சிடும். உடல் ஆரோக்கியம், மனவளம் இரண்டும் சீராகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் கடன் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளைத் தேடிப்பிடித்து அங்கெல்லாம் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள்.
விவசாயிகள் பழைய குத்தகைகளைத் திருப்பிச் செலுத்துவார்கள். அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள்.
கலைத்துறையினர் துறை சம்பந்தப்பட்ட பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். பெண்கள் குழந்தைகளை ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் சொல் கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
8விருச்சிகம் (விசாகம் 4-ம் பாதம் முதல் அனுஷம், கேட்டை முடிய)
வீட்டிலும் வெளியிலும் உங்களின் மதிப்பு, மரியாதை கூடும். பெரியோரின் ஆசி கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் நட்புடன் இருப்பீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
விவசாயிகள் அமோகமான விளைச்சலைக் காண்பீர்கள். அரசியல்வாதிகள் அநாவசிய பேச்சுகளைத் தவிர்ப்பீர்கள்.
கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் புதிய சேமிப்புகளில் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் கால நேரத்தை வீணாக்காமல் உழைத்துப் படித்து முன்னேறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
9தனுசு (மூலம், பூராடம், உத்திராடம் முதல் பாதம் முடிய)
பொருளாதாரம் வளமாக இருக்கும். பங்கு வர்த்தகத்தில் லாபம் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் கடையைச் சீரமைப்பீர்கள். விவசாயிகள் கொள்முதலில் லாபம் அதிகரிக்கக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தின் நன்மதிப்பைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் எண்ணங்களைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.
பெண்கள் உடல் ஆரோக்கியம், மனவளம் இரண்டையும் மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் தேவையான உடற்பயிற்சிகளைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
10மகரம் (உத்திராடம் 2-ம் பாதம் முதல் திருவோணம், அவிட்டம் 2-ம் பாதம் முடிய)
தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள். உங்கள் கீழ் பணிபுரிபவர்களிடம் அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக ரீதியான பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் விளைபொருள்களை நல்ல விலைக்கு விற்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் பெருமை கட்சியில் அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
பெண்கள் ஆடை அணிமணிகளை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் சக மாணவர்களுக்கு கல்வியில் உதவிகரமாக இருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
11கும்பம் (அவிட்டம் 3-ம் பாதம் முதல் சதயம், பூரட்டாதி 3-ம் பாதம் முடிய)
நண்பர்களின் பிரச்னைகளை தீர்ப்பீர்கள். குடும்பத்தினரிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய வேலைக்கு மாறுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி விற்கத் தொடங்குவீர்கள். விவசாயிகள் இல்லத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எதிரிகளின் சூழ்ச்சிகளை அறிந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் புத்திசாலித்தனத்துடன் தங்கள் செயல்களை செய்து வெற்றி பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் பெற்றோரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் முதல் மாணவராக சாதனை படைப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
12மீனம் (பூரட்டாதி 4-ம் பாதம் முதல் உத்திரட்டாதி, ரேவதி முடிய)
உடல்நல பிரச்னைகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் நன்மதிப்பைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் விற்பனை பிரதிநிதிகள் மூலம் வியாபாரத்தைப் பெருக்குவீர்கள்.
விவசாயிகளுக்கு சக விவசாயிகளின் செயல்களால் சிறிது மன அமைதி குறையும். அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள்.
கலைத்துறையினர் அதிக ஆற்றலுடன் செயல்படுவீர்கள். பெண்களின் நகைச்சுவை உணர்வு குழந்தைகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும். மாணவர்கள் பெற்றோரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
