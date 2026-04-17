12 ராசிக்காரர்களுக்குமான வார பலன்கள்!

தினமணி ஜோதிடர் கே.சி.எஸ் ஐயர் இந்த வார (ஏப்ரல் 17 - 23) பலன்களைத் துல்லியமாக நமக்குக் கணித்து வழங்கியுள்ளார். படித்துப் பயன் பெறுங்கள்.
1மேஷம் (அசுவினி, பரணி, கார்த்திகை முதல் பாதம் முடிய)
தெளிவுடன் செயல்படத் தொடங்குவீர்கள். இல்லத்துக்குத் தேவையான நவீன உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுடன் ஒற்றுமையுடன் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை எடுப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எதிரிகளுக்கு தக்க பதிலடி கொடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினரின் வருமானம் அதிகரிக்கத் தொடங்கும்.
பெண்களை குடும்பத்தினர் மதிப்புடனும் மரியாதையுடனும் நடத்துவீர்கள். மாணவர்கள் முயற்சிக்கு ஏற்றவாறு மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
2ரிஷபம் (கார்த்திகை 2-ம் பாதம் முதல் ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் 2-ம் பாதம் முடிய)
தொழிலில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள். முக்கிய விஷயங்களில் சரியான முடிவு எடுப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளின் செயல்கள் வெற்றியை நோக்கிச் செல்லும். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளில் சாதகமான தீர்ப்பு வரும். கலைத்துறையினர் ஒப்பந்தங்களில் நற்பெயரெடுப்பீர்கள்.
பெண்கள் உற்றார் உறவினர்களின் ஆதரவைப் பெற்று மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் சொல் கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
3மிதுனம் (மிருகசீரிஷம் 3ம் பாதம் முதல் திருவாதிரை,புனர்பூசம் 3-ம் பாதம் முடிய)
குடும்பத்தில் நிம்மதியான சூழல் நிலவும். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் தேடி வரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த போனûஸப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் சீரான நிலையைக் காண்பீர்கள்.
விவசாயிகள் பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கு சிறிது செலவு செய்ய நேரிடும். அரசியல்வாதிகள் கட்சி பிரசாரங்களில் தீவிரமாக ஈடுபடுவீர்கள்.
கலைத்துறையினர் முகத்தில் பொலிவுடன் காணப்படுவீர்கள். பெண்கள் கணவரிடம் அன்பு, பாசத்துடன் பழகுவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
4கடகம் (புனர்பூசம் 4-ம் பாதம் முதல் பூசம், ஆயில்யம் முடிய)
எதிலும் நேர்மறையாகச் சிந்திப்பீர்கள். திட்டமிட்ட காரியங்கள் திட்டமிட்டபடியே நிறைவேறும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் போட்டிகளை சாதுரியமாக எதிர்கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் காய்கறிகளைப் பயிரிடத் தொடங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்குத் தொண்டர்கள் உறுதுணையாக இருப்பார்கள். கலைத்துறையினர் புதிய இலக்குகளை நிர்ணயித்துக் கொண்டு உழைப்பீர்கள்.
பெண்களுக்கு குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சிகரமான சூழல் ஏற்படும். மாணவர்கள் கடினமாக உழைத்து பள்ளியில் நல்ல பெயர் எடுப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
5சிம்மம் (மகம், பூரம், உத்திரம் முதல் பாதம் முடிய)
பொருளாதாரம் சீராகும். சமுதாயத்தில் உங்கள் பெயர் உயரும். பயணங்களால் நன்மை உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கடன்களை அடைத்துவிடுவீர்கள். விவசாயிகள் பால் வியாபாரம் செய்து வருமானத்தை உயர்த்திக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு திடீர் பயணங்களால் மாற்றங்கள் ஏற்படும். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுக்கு உதவியாக இருப்பீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தினருடன் விட்டுக்கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் வெளிநாடு சென்று படிக்க வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஏப்ரல் 17.
6கன்னி (உத்திரம் 2-ம் பாதம் முதல் அஸ்தம், சித்திரை 2-ம் பாதம் முடிய)
உற்றார் உறவினர்களைப் புரிந்துகொள்வீர்கள். எதிர்காலம் சார்ந்த முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். வியாபாரிகள் சிறிய முதலீடுகள் செய்து, புதிய பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு புதிய குத்தகைகளால் வரவுகள் உண்டாகும்.
அரசியல்வாதிகள் பழைய காலத்தில் கொடுத்திருந்த வாக்குறுதிகளைக் காப்பாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் புகழ், பெயர் பெறுவீர்கள்.
பெண்களுக்கு குடும்பத்தின் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். மாணவர்கள் போட்டிகளில் ஈடுபட்டு மனம் மகிழ்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஏப்ரல் 18, 19.
7துலாம் (சித்திரை 3-ம் பாதம் முதல் சுவாதி, விசாகம் 3-ம் பாதம்
செயல்களில் புத்துணர்ச்சியுடன் ஈடுபடுவீர்கள். பொது காரியங்களில் ஈடுபட வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலையில் சிறு பளுகூடும். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் மாற்றங்களைக் கொண்டுவருவீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகள் விற்பனையில் லாபம் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் உழைப்புக்கான மதிப்புகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் நலிந்த கலைஞர்களின் வளர்ச்சிக்கு ஆதாரமாகச் செயல்படுவீர்கள்.
பெண்கள் வீண் வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடமாட்டீர்கள். மாணவர்களுக்கு சக மாணவர்களால் மாற்றங்கள் உண்டாகும்.
சந்திராஷ்டமம் - ஏப்ரல் 20, 21.
8விருச்சிகம் (விசாகம் 4-ம் பாதம் முதல் அனுஷம், கேட்டை முடிய)
தொழிலில் மேன்மையைக் காண்பீர்கள். ஆன்மிகத்திலும் தர்ம காரியங்களிலும் ஈடுபடுவீர்கள். உழைப்புக்கான பணவரவு கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் வேலைகளை சக ஊழியர்கள் பகிர்ந்துகொள்வார்கள். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களைக் கவருவீர்கள். விவசாயிகள் அமோகமான விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு தொண்டர்களின் ஒத்துழைப்பு சிறப்பாக இருக்கும். கலைத்துறையினர் நற்பெயரெடுப்பீர்கள். பெண்கள் புதிய சேமிப்புகளில் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் உயர்கல்வி கற்க புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - ஏப்ரல் 22, 23.
9தனுசு (மூலம், பூராடம், உத்திராடம் முதல் பாதம் முடிய)
மற்றவர்களின் விமர்சனங்களைப் பெரிதுபடுத்தமாட்டீர்கள். சொத்துகளில் இருந்த இழுபறிகள் மறையும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் புதிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய விற்பனை முறைகளைப் புகுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் விவசாய உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினரையும் அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் எண்ணங்களுக்கு மதிப்பு கொடுப்பீர்கள்.
பெண்கள் உற்சாகத்துடனும் சுறுசுறுப்புடனும் செயல்படுவீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டில் நேர்த்தியாக ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
10மகரம் (உத்திராடம் 2-ம் பாதம் முதல் திருவோணம், அவிட்டம் 2-ம் பாதம் முடிய)
அனைத்து விஷயங்களிலும் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவீர்கள். வெளியூரிலிருந்து நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்களில் நிதானமாக இருப்பீர்கள். விவசாயிகள் கையிருப்புப் பொருள்களைப் பத்திரப்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு மக்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு துறையில் ஈர்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
பெண்கள் பெற்றோருக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முழு ஈடுபாட்டைக் காட்டுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
11கும்பம் (அவிட்டம் 3-ம் பாதம் முதல் சதயம், பூரட்டாதி 3-ம் பாதம் முடிய)
வரவுகளில் இருந்த இழுபறிகள் நீங்கும். உங்கள் நிர்வாகத் திறமையால் சாதனைகளைச் செய்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் ஊதிய உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளை அனுசரித்து முயற்சிகளை செயல்படுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் குத்தகைப் பாக்கிகளை வசூலிப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்துக்கு சரியான தகவல்களை அனுப்பிவிடுவீர்கள்.
கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் ஆன்மிகத்திலும் தர்ம காரியங்களிலும் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் உதவிகளைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
12மீனம் (பூரட்டாதி 4-ம் பாதம் முதல் உத்திரட்டாதி, ரேவதி முடிய)
எதிரிகளின் பலம் குறையும். தொழில் சிறப்பாக வளர்ச்சி அடையும். வருமானம் இரட்டிப்பாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பயணங்களால் எதிர்பார்த்த நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் பழைய கடன்களை அடைத்துவிடுவீர்கள். விவசாயிகள் பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் முழுத்திறமையையும் பயன்படுத்துவீர்கள்.
பெண்கள் தங்கள் வேலைகளில் உற்சாகத்துடனும் சுறுசுறுப்புடனும் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
Summary
Dinamani Astrologer K.C.S. Iyer has accurately predicted the results for this week (March 13 - 19). Read and benefit.
