Dinamani
வேலூரில் 106 டிகிரி! 14 இடங்களில் சதமடித்த வெய்யில்!எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டிருந்தால் தவெக வெற்றி பெற்றிருக்கும் : அமைச்சர் அருண்ராஜ் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து விளையாட்டை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை : ஆதவ் அர்ஜுனாதமிழ்நாட்டில் ஜூன் 6 ஆம் தேதி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்ஆதவ் அர்ஜுனா துரந்தராக மாறாமல் இருந்தால் நல்லது: பிரேமலதா விஜயகாந்த்இந்திய முப்படை தலைமைத் தளபதியாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஜெனரல் என். எஸ். ராஜா சுப்பிரமணி பொறுப்பேற்பு!கடற்படை புதிய தலைமை தளபதியாக அட்மிரல் கிருஷ்ணா சுவாமிநாதன் பொறுப்பேற்புதிருப்பதியில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சாமி தரிசனம்
/
தற்போதைய செய்திகள்

மெரினா கடற்கரையில் 6 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: குதிரை ஓட்டி கைது

மெரினா கடற்கரையில் குதிரை சவாரிக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட 6 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக 15 வயது குதிரை ஓட்டி கைது குறித்து...

News image

மெரினா கடற்கரையில் 6 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: குதிரை ஓட்டி கைது - கோப்புப்படம்

Updated On :31 மே 2026, 9:35 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை: சென்னை மெரினா கடற்கரையில் குதிரை சவாரிக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட 6 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகக் கூறப்படும் 15 வயது குதிரை ஓட்டி நித்திஷ் என்பவரை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.

மக்கள் கூட்டம் அதிகம் காணப்படும் மெரினா கடற்கரையில் நடைபெற்ற இந்தச் சம்பவம் பொதுமக்களிடையே அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை குரோம்பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த தம்பதியினா் தங்களது 6 வயது மகளுடன் சனிக்கிழமை இரவு மெரினா கடற்கரைக்கு சென்றிருந்தனா். அப்போது அங்கு குதிரையை பார்த்த குழந்தை குதிரை சவாரி செய்வதற்கு விருப்பப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து அங்கு இருந்த குதிரை ஓட்டியை அழைத்து குழந்தையை குதிரைசவாரி செய்வதற்காக ஏற்றிவிட்டு பெற்றோா் காத்திருந்தனா்.

இதனை தவறாக பயன்படுத்திக் கொண்ட குதிரை ஓட்டி, 400 மீட்ட தூரம் உள்ள இருண்ட பகுதிக்கு குதிரையை ஓட்டிச் சென்று சிறுமியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

குழந்தையை குதிரையில் அழைத்துச் சென்ற குதிரை ஓட்டி நீண்ட நேரமாகியும் திரும்பி வராததால் பதற்றமடைந்த பெற்றோா் கடற்கரை பகுதியில் தேடுதல் ஈடுபட்டனர்.

பின்னா் சிறிது நேரம் கழித்து குதிரை ஓட்டி சிறுமியுடன் குதிரை ஓட்டி திரும்பி வந்ததார்.

இதையடுத்து குழந்தையிடம் பெற்றோா் விசாரித்தபோது, குதிரை ஓட்டி தன்னை இருளான பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்று பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக சிறுமி தெரிவித்துள்ளார்.

இதனால் அதிா்ச்சியடைந்த பெற்றோா், பொதுமக்கள் உதவியுடன் அந்த நபரை சுற்றிவளைத்து பிடித்து சரமாரியாக அடித்து உதைத்ததுடன் போலீஸில் ஒப்படைத்தனா்.

இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்த மயிலாப்பூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா், தாம்பரம் எல்லையம்மன் தெருவைச் சோ்ந்த நித்திஷ் (16) என்ற சிறுவனை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து தொடா்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

அந்தச் சிறுவன் பள்ளியை விட்டு நின்றவன் என்று விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது

குழந்தைகளை குதிரை சவாரிக்கு அனுப்பும் பெற்றோர்கள் மிகுந்த கவனத்தோடு பார்க்க வேண்டும் என போலீஸார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

Summary

A 15-year-old horse handler at Marina Beach was picked up by police for allegedly sexually assaulting a six-year-old girl

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தவருக்கு 23 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தவருக்கு 23 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: 13 வயது சிறுவன் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: 13 வயது சிறுவன் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞா் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞா் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞா் போக்ஸோவில் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞா் போக்ஸோவில் கைது

விடியோக்கள்

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்