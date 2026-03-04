Dinamani
அழகிய இல்லம்

நான்-ஸ்டிக் பயன்படுத்தலாமா? வாங்கிய பாத்திரத்தை என்ன செய்வது?

நான் ஸ்டிக் பாத்திரங்களை பயன்படுத்துவது பற்றியும் பாத்திரத்தை கையாள்வது குறித்தும்

News image
நான்-ஸ்டிக் பாத்திரங்கள்- ANI
Updated On :4 மார்ச் 2026, 5:25 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நான்- ஸ்டிக் பாத்திரங்களில் தரமான பாத்திரங்களை வாங்கிப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும், சாதாரண நான் ஸ்டிக் பாத்திரங்களில் சமையல் செய்து சாப்பிட வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதையெல்லாம் கேட்டு ஏற்கனவே வாங்கி பயன்படுத்தி வரும் நான் ஸ்டிக் பாத்திரங்களை பெரும்பாலானோர் தூக்கி எறியப்போவதில்லை.

எனவே பாதுகாப்பான முறையில் நான் ஸ்டிக் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

அதற்கான எளிய குறிப்புகள்..

நான் ஸ்டிக் பாத்திரங்களை மிதமான தீயில்தான் பயன்படுத்த வேண்டும்.

உபயோகிக்கும் முன்பும் பின்பும் மிருதுவான துணி அல்லது ஸ்பாஞ்ச் கொண்டுதான் துடைக்க வேண்டும். கடினமான பொருள்களைக் கொண்டு தேய்க்கக் கூடாது.

உபயோகிப்பதற்கு முன்பு சமையல் எண்ணெயை தடவுவது அவசியம்.

ஸ்டீஸ், இரும்புக் கரண்டிகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாது, மரம், பிளாஸ்டிக் கரண்டிகளைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது.

சாதாரண பாத்திரங்களுடன் சேர்த்து நான்-ஸ்டிக் பாத்திரங்களைக் கழுவக் கூடாது. கீறல் விழக்கூடாது.

சமைக்கும் பொருள் எதுவுமின்றி நான்-ஸ்டிக் பாத்திரம் அதிக நேரம் தீயில் இருக்கக்கூடாது.

இந்தப் பாத்திரத்தை உபயோகிக்கும் முன்பும் பின்பும் கண்டிப்பாகச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

நான்-ஸ்டிக் பாத்திரங்களை அதற்கென உள்ள ஆணியில் மாட்டி பாதுகாக்க வேண்டும்.

