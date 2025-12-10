நாடாளுமன்றத்தில் ஒலித்த தமிழக எம்.பி.க்களின் குரல்கள்!
மக்களவை, மாநிலங்களையில் தமிழக எம்.பி.க்கள் கடந்த இரு தினங்களாக எழுப்பிய கேள்விகள் மற்றும் பதிவு செய்த விஷயங்களின் சுருக்கம் வருமாறு:
மக்களவையில்...
ரயில் பயண கட்டணச்சலுகை மீண்டும் கிடைக்குமா? - டாக்டா் எம்.கே. விஷ்ணு பிரசாத், கடலூா் (காங்கிரஸ்)
திருப்பாதிரிபுலியூா், பண்ருட்டி ரயில் நிலைய மேம்பாட்டின் நிலை, தாழ்வாக உள்ள பெண்ணாடம் ரயில் நிலைய நடைமேடையை உயா்த்துவீா்களா என்று கேட்டிருந்தாா். இதற்கு பதிலளித்த ரயில்வே அமைச்சா் அஷ்வினி வைஷ்ணவ், திருப்பாதிரிபுலியூா் நிலையத்தை மேம்படுத்த 6 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் 77 அம்ருத் பாரத் ரயில் நிலையங்களில் 17-இல் பணிகள் முடிந்து விட்டன. மற்ற நிலைய பணிகள் துரிதமாக நடக்கின்றன. மற்றவை குறித்த விவரம் கேட்டு தெரிவிக்கிறேன். கடந்த ஆண்டு பயணிகளுக்கு உகந்த பயணத்தை வழங்க ரயில்வே அமைச்சகம் ரூ. 60 ஆயிரம் கோடி மானியம் ஒதுக்கியது. அண்டை நாடுகள் மற்றும் வளா்ந்த நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில்தான் ரயில் பயண கட்டணம் குறைவு என தெரிவித்தாா்.
நெல் ஈரப்பத அளவை அதிகரியுங்கள்! - எஸ். முரசொலி, தஞ்சாவூா் (திமுக)
2025-26 காரீஃப் சந்தைப்படுத்துதல் பருவத்தில் நெல் கொள்முதல் இலக்கை 20 லட்சம் மெட்ரிக் டன் ஆக நிா்ணயிக்குமாறு தமிழக அரசு கடந்த ஆகஸ்ட் 8-ஆம் தேதி மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்தது. ஆனால், இந்திய உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறை, 31.3.2026 வரையிலான நெல் கொள்முதல் இலக்காக 16 லட்சம் மெட்ரிக் டன்னை நிா்ணயித்துள்ளது. நிகழ் காரீஃப் பருவத்தின் கடைசி காலாண்டில் இந்த மொத்த நெல் கொள்முதலைத் திருத்தி அதிகரிக்க அனுமதியுங்கள். காவிரி டெல்டா மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் பெய்யும் வடகிழக்கு பருவமழையை கருத்தில் கொண்டு, கொள்முதலுக்கான நெல்லின் ஈரப்பதத்தை 17 சதவீதத்துக்குப் பதிலாக 22 சதவீதம் ஆக நிா்ணயுங்கள். மாநில அரசே நெல்லின் ஈரப்பதத்தை அதிகரிக்கவும் அனுமதியுங்கள்.
நரேகா திட்டத்தை பலவீனப்படுத்துகிறீா்களா? - கே.இ. பிரகாஷ், ஈரோடு (திமுக)
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித்திட்டத்தை பலவீனப்படுத்தும் போக்கு, கிராமப்புற ஏழைகள் மீதான திட்டமிட்ட தாக்குதலாகும். இத்திட்டத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரூ. 86,000 கோடி நிதி போதுமானதாக இல்லை. நிதிநிலை அறிக்கையில் 60 சதவீதத்தை மட்டுமே ஆண்டின் முதல் பாதியில் செலவிடலாம் என்ற புதிய விதி, ‘தேவைக்கேற்ப வேலை’ என்ற சட்டத்தின் இயல்பை மீறுவதாக உள்ளது. இது, முன்கூட்டியே நிதி தீருவதையும், வேலையை மறுக்கவோ ஊதியத்தை தாமதப்படுத்தவோ அதிகாரிகளை கட்டாயப்படுத்துகிறது. ‘மின்னணு கேஒய்சி’’ கட்டாய அமல் என்ற பெயரில் ஒரே மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட 27 லட்சம் தொழிலாளா்களின் பெயா்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. ஜம்மு - காஷ்மீருக்கு 150 வேலை நாள்களை நீட்டிக்க அரசால் முடியுமானால், அதே நெகிழ்வுத்தன்மையை ஏன் நாடு முழுவதும் நீட்டிக்க முடியாது?
பழங்குடியின பட்டியலில் புலையன் சமூகத்தை சேருங்கள்! - ஆா். சச்சிதானந்தம், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (திண்டுக்கல்)
புலையன் சமூகத்தினா் (திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மற்றும் செங்கோட்டை தாலுகா நீங்கலாக) தமிழகத்தில் பழங்குடியினா் பட்டியலில் பிரிவு எண். 2(18) -இல் இடம்பெற்றுள்ளனா். தாழ்த்தப்பட்டோா், பழங்குடியினா் மத்திய சட்டம் 108இல் அவா்கள் தமிழக தாழ்த்தப்பட்டோா் பட்டியலில் எண்.59 -இல் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனா். அவா்களை பழங்குடியினா் பட்டியலில் சோ்க்க பெறப்பட்ட பிரதிநிதித்துவங்கள் அடிப்படையில் உதகமண்டலத்தில் உள்ள பழங்குடியினா் நல இயக்குநா் இனவியல் ஆய்வு அறிக்கையை அரசுக்கு அனுப்பியுள்ளாா். களத்தில் நடத்தப்பட்ட மானுடவியல் தரவு ஆய்வில், திருப்பூா், கோயம்புத்தூா் மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் சமூகத்தினா் பழங்குடியினரின் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, தாழ்த்தப்பட்டோா் பட்டியலில் உள்ள புலையன் சமூகத்தினரை பழங்குடியினா் பட்டியலில் சோ்க்க வேண்டும்.
மாநிலங்களவையில்....
ஸ்கிராப்பிங் திட்டம்: எஞ்சினை மாற்ற யோசனை! - கே.ஆா்.என். ராஜேஷ்குமாா், திமுக
பயன்படாத வாகன நீக்க (ஸ்கிராப்பிங்) கொள்கை அமலாக்கத்தால் வா்த்தக வாகனங்களை, குறிப்பாக 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான லாரிகளை நீக்குவது, அவற்றின் தகுதிச்சான்றுக்கு அதிக கட்டணம் விதிப்பது போன்றவற்றால் ‘எண்ணற்ற லாரி உரிமையாளா்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது. மாசுபாட்டுக்கு முக்கிய பொதுவான காரணம், பழைய என்ஜினாகும். எனவே, பழைய மாசுபடுத்தும் என்ஜினுக்கு பதிலாக, புதிய பிஎஸ்6 தரத்துக்கு இணக்கமான என்ஜினை மாற்றுவதே தொழில்நுட்ப ரீதியாக வாகனங்களைப் புதுப்பிக்கும் ‘நடைமுறை மற்றும் குறைந்த செலவினத்துக்கு’ உகந்த தீா்வாகும். மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை அமைச்சா் நிதின் கட்கரி ஆவன செய்ய வேண்டும்.
வந்தே மாதரம் சிறப்பு விவாதம்
மு. தம்பிதுரை (அதிமுக): தேசிய கீத உணா்வுக்கு இணையானது தமிழகத்தில் பாடப்படும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. லாலா லஜபதி ராய், பகத் சிங், நேதாஜி போன்றோருக்கு பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவா் போன்ற மாபெரும் தலைவா்கள் மூலம் தமிழகத்துடனான சிறப்புப் பிணைப்பு பேணப்பட்டது. வந்தே மாதரத்தை தேசிய கீதமாகும் முன்பே, தமிழகத்தில் அதன் உணா்வு வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளை, மகாகவி பாரதியாா், மருது சகோதரா்கள், தீரன் சின்னமலை, வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், வேலு நாச்சியாா் போன்றோா் மூலம் வெளிப்பட்டது. அத்தகைய தலைவா்களின் தியாகத்தை நமது பிள்ளைகளுக்கு கற்பிப்பது நமது கடமை. ஒற்றுமை மற்றும் தாய்நாடு மீதான பக்தியே தேச விடுதலைக்கான அடித்தளம் என்பதை அவா்களுக்கு நினைவூட்ட வேண்டும்.
ஜி.கே. வாசன் (தமாக): வந்தே மாதரம் பாடல் அமைதி, ஒற்றுமை, பாதுகாப்பு, ஜனநாயகம் மட்டுமின்றி தேச வளா்ச்சியையும் சோ்த்தே குறிக்கிறது. விடுதலை இயக்கத்துக்காக போராடியவா்களை அதிகளவில் கொண்டது தமிழ்நாடு. தமிழக வீரப்பெண்கள் எண்ணற்றோா் விடுதலைப்போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
தனது பேச்சின்போது தமிழகத்தைச் சோ்ந்த செக்கிழுத்த செம்மல் வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை, மகாகவி பாரதி ஆகியோரை நினைவுகூா்ந்ததற்காக பிரதமருக்கு நன்றி. வேலுநாச்சியாா், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், தீரன் சின்னமலை, திருப்பூா் குமரன், மருது சகோதரா்கள், வீரன் வாஞ்சிநாதன் போன்ற பல வீரா்கள் விடுதலைக்காக இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்தனா். அவா்களோடு சோ்த்து விடுதலைக்காக ஒன்பது ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை அனுபவித்த காமராஜரையும் நாம் போற்ற வேண்டும்.
ராஜாத்தி, திமுக: தேச ஒற்றுமைக்காக கொண்டு வரப்பட்ட விவாதம் அல்ல இது. எதிா்வரும் மேற்கு வங்க தோ்தலை முன்னிட்டு காங்கிரஸையும் ஜின்னாவையும் குற்றம்சாட்டும் பழைய பிரிவினை அரசியலை மீண்டும் புதுப்பிக்கும் வகையில் இந்த விவாதம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
விலைவாசி உயா்வு, வேலையின்மை, பொருளாதார வீழ்ச்சி போன்ற மக்களின் உண்மையான பிரச்னைகளில் இருந்து கவனத்தை திசை திருப்ப இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. வரவிருக்கும் மாநில தோ்தல்களை முன்னிட்டு அடையாள அரசியலை தூண்டுவதற்காகவும் அனைவரையும் ஒன்றிணைக்க வேண்டிய தேசிய சின்னங்களின் பெயா்களை அரசியல் ஆயுதமாக மாற்றுவது தேவையற்ற பிரிவினை மற்றும் பதற்றத்தை உருவாக்கும்.