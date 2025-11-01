தில்லி யமுனை நதியை சுத்தம் செய்வதில் ரூ.6,856 கோடி ஊழல்!
யமுனை நதியை சுத்தப்படுத்துவதாக கூறி முந்தைய ஆம் ஆத்மி அரசு ரூ.6856 கோடி ஊழல் செய்துள்ளதாக துணை நிலை ஆளுநா் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தில்லி காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் தேவேந்தா் யாதவ் சனிக்கிழமை கடிதம் எழுதியுள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: பாஜகவும் ஆம் ஆத்மி கட்சியும் தில்லி மக்களின் ஆரோக்கியம் குறித்து எந்த அக்கறையும் காட்டவில்லை, ஏனெனில் 11 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, கேஜரிவால் அரசாங்கமும் ரேகா குப்தா அரசாங்கமும் கடந்த 8 மாதங்களாக காற்று மற்றும் நீா் மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்தத் தவறிவிட்டன, அதிா்ச்சியூட்டும் வகையில், தலைநகரில் நிகழும் 100 இறப்புகளில் 15 மாசுபாடு காரணமாக இருக்கிது.
ஆம் ஆத்மி கட்சி யமுனை நதியை தூய்மைப்படுத்தும் சாக்குப் போக்கில் சுமாா் ரூ.8,500 கோடி வரி செலுத்துவோரின் பணத்தை வீணடித்ததாக அவா் கூறினாா். 2017 முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு வரை யமுனை நதியை தூய்மைப்படுத்த ரூ.6,856 கோடி செலவிட்ட போதிலும், நச்சு நதியின் நிலையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை என்று அறிவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மையத்தின் (சிஎஸ்இ) அறிக்கையில் தெரியவந்துள்ளது.
முந்தைய ஆம் ஆத்மி கட்சி அரசு யமுனை தூய்மைப்படுத்துதலின் போா்வையில் நடத்திய மாபெரும் ஊழல் குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கோரி தில்லி துணைநிலை ஆளுநருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளேன். மேலும் ரூ.6856 கோடி ஊழலில் விரிவான விசாரணை நடத்த, குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். ஆம் ஆத்மி மற்றும் பாஜக அரசுகள் யமுனை நதியை தூய்மைப்படுத்துவது குறித்து பொய்யான வாக்குறுதிகளை வழங்கி மக்களை தவறாக வழிநடத்தியுள்ளன.
ஆனால் நதியில் நச்சுத்தன்மையை மீட்டெடுக்க தரை மட்டத்தில் எந்த வேலையும் செய்யவில்லை. யமுனை நதியில் பல மத விழாக்கள் நடத்தப்படுவதால், யமுனை நதி மக்களின் நம்பிக்கையின் சின்னம். ஆனால் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தனது வாக்குறுதிகளை மறந்துவிட, சட்டப்பேரவை தோ்தலில் அதற்கு வாக்களிக்க மக்களை தவறாக வழிநடத்தியது. யமுனை தூய்மைப்படுத்துவதில் அரசின் உணா்ச்சியற்ற தன்மை குறித்து அறிவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மையம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
மாசுபாட்டிற்கான மூல காரணங்களை நிவா்த்தி செய்யாமல், சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீா் ஆற்றில் வெளியேற்றப்படுவதை உறுதி செய்வதன் மூலம், கவனக்குறைவாக பணத்தை செலவிடுவது ஆற்றை சுத்தம் செய்யாது யமுனை நதியை தூய்மைப்படுத்த, கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் திறன் மற்றும் தரத்தை அரசு மேம்படுத்த வேண்டும், தொழில்துறை கழிவுகளை சிறப்பாக நிா்வகிக்க வேண்டும், மரம் நடுதல் உள்ளிட்ட பொது விழிப்புணா்வை அதிகரிக்க வேண்டும்.
யமுனை நதியை தூய்மைப்படுத்த அரசு, குடிமக்கள் மற்றும் வல்லுநா்கள் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டிய நிலையில், பாஜக அரசு பல வாக்குறுதிகளையும் உரிமைகோரல்களையும் அளித்துள்ளது, ஆனால் யமுனை நச்சு நீரை சுத்தப்படுத்தும் திசையில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. 2014-2015 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, கழிவுநீா் அமைப்பை மாற்றுவதற்கான பல திட்டங்கள் மற்றும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு இருந்தபோதிலும், கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மறுசீரமைக்கப்படவில்லை அல்லது மீட்டெடுக்கப்படவில்லை.
ஏனெனில் 37 சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில், 26 தரநிலைகளின்படி செயல்படவில்லை மற்றும் வஜீராபாத் மற்றும் ஓக்லா தடுப்பணைகளில் இருந்து 171 எம். ஜி. டி கழிவுநீா் நேரடியாக யமுனை நதியில் விழுகிறது. முந்தைய ஆம் ஆத்மி அரசாங்கமோ அல்லது தற்போதைய ரேகா குப்தா அரசாங்கமோ தலைநகரின் உயிா்நாடியாக இருக்கும் நச்சு நதியை சுத்தம் செய்ய எந்தவொரு தீவிர முயற்சியையும் எடுக்கவில்லை.
யமுனை மறுசீரமைப்பு என்ற பெயரில் செலவிடப்பட்ட கோடிக்கணக்கான ரூபாய் குறித்து முறையான கணக்குகள் இருப்பதாகத் தெரிகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.