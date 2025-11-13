தில்லியை என்சிஆா் நகரங்களுடன் இணைக்கும் பேருந்து சேவைகளை அரசு விரைவில் தொடங்கும்: முதல்வா் ரேகா குப்தா அறிவிப்பு
தேசியத் தலைநகரை என்சிஆா் நகரங்களுடன் இணைக்கும் டிடிசி பேருந்து சேவைகளை அரசு விரைவில் மீண்டும் தொடங்கும் என்று தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா வியாழக்கிழமை அறிவித்தாா்.
கஷ்மீரி கேட் பேருந்து முனையத்திலிருந்து சோனிபட் பேருந்து நிலையம் வரை இயங்கும் தில்லி போக்குவரத்துக் கழகத்தால் (டிடிசி) இயக்கப்படும் மற்றொரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மின்சார பேருந்து வழித்தடத்தை முதல்வா் ரேகா குப்தா வியாழக்கிழமை கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வா் ரேகா குப்தா பேசியதாவது: சோனிபட்டுகுச் செல்லும் மூன்று மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மின்சார பேருந்துகளை அவா் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தபோது, தில்லியை அருகிலுள்ள என்சிஆா் நகரங்களுடன் இணைக்கும் டிடிசி பேருந்து சேவைகளை அரசு விரைவில் மீண்டும் தொடங்கும்.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறுத்தப்பட்ட தில்லிக்கும் என்சிஆா் நகரங்களுக்கும் இடையிலான மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து சேவைகளை தில்லி அரசு மீண்டும் தொடங்கி வருகிறது.
இந்த முயற்சி குடிமக்களுக்கு அணுகக்கூடிய மற்றும் வசதியான பொது போக்குவரத்து விருப்பங்களை வழங்கும். போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும். மேலும், மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
புதிய டிடிசி மின்சார பேருந்துகள் ஏா் கண்டிஷனிங், சிசிடிவி கேமராக்கள், பீதி பொத்தான்கள் மற்றும் ஜிபிஎஸ் அமைப்புகள் உள்ளிட்ட அதிநவீன வசதிகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த பேருந்துகள் பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் வசதியான பயணத்தை உறுதி செய்யும். மேலும், தில்லி - சோனிபட் பாதையில் தொடா்ந்து இயக்கப்படும். இது சீரான இணைப்பை உறுதி செய்யும். இந்த முயற்சி இயக்கத்தை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா குறிப்பிட்டாா்.
தில்லி போக்குவரத்து அமைச்சா் பங்கஜ் குமாா் சிங், ‘மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து சேவைகள் பல ஆண்டுகளாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இது தில்லிக்கும் என்சிஆா் பகுதிக்கும் இடையிலான இணைப்பை மோசமாக பாதிக்கிறது’ என்றாா்.
மொத்தம் ஆறு பயணங்கள் தினமும் இயக்கப்படும். தில்லியில் இருந்து சோனிபட் வரை, பேருந்துகள் காலை 4.45, காலை 5.15, அதிகாலை 5.45, மாலை 4.45, மாலை 5.15 மற்றும் மாலை 5.45 மணிக்கு புறப்படும்.
சோனிபட்டிலிருந்து தில்லிக்கு, காலை 7.10, 7.25, 8.10, மாலை 7.30, 8.00 மற்றும் இரவு 8.30 மணிக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
இந்தப் பாதை தில்லி மற்றும் ஹரியானா முழுவதும் உள்ள பல முக்கிய இடங்களை இணைக்கும், இதில் ஜிடிபி நகா், ஆசாத்பூா் முனையம், ஜஹாங்கீா்புரி மெட்ரோ நிலையம், முகா்பா சௌக், அலிப்பூா், தில்லி - சிங்கு எல்லை, குண்ட்லி தொழில்துறை பகுதி, டிடிஐ நகரம், நங்கல் மோா், ராய், பஹல்கா் மற்றும் ஃபாசில்பூா் ஆகியவை அடங்கும். பின்னா் சோனிபட் பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்து நிறுத்தப்படும்.