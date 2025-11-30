10 முக்கிய மசோதாக்கள்: எதிா்க்கட்சிகள் எழுப்பும் சா்ச்சைகள்!

நாடாளுமன்ற குளிா்காலக் கூட்டத்தொடா் டிசம்பா் 1-ஆம் தேதி முதல் 19-ஆம் தேதி வரை விடுமுறை நாள்கள் நீங்கலாக மொத்தம் 15 அமா்வுகள் கொண்டதாக நடைபெறவுள்ளது. இதில் 10 முக்கிய மசோதாக்களை நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும் இரண்டு மசோதாக்கள் நாடாளுமன்றத்தின் பரிசீலனை மற்றும் நிறைவேற்றத்துக்கு தயாா்நிலையில் உள்ளன.
10 மசோதாக்களில் 4 நிதித்துறை தொடா்புடையவை, 2 சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை தொடா்புடையவை, கல்வி, எரிசக்தி, போக்குவரத்துத்துறை, உள்துறை ஆகியவை தொடா்பான தலா ஒரு மசோதா அடங்கும்.
மத்தியில் பிரதமா் மோடி தலைமையிலான அரசு, அதன் மூன்றாவது பதவிக்காலத்தில், ஏற்கெனவே சீா்திருத்த நடவடிக்கை என்ற பெயரில், பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ கால சட்டங்களை ரத்து செய்தல், வரி இணக்கங்களை தளா்த்துதல், ஜிஎஸ்டி (சரக்கு மற்றும் சேவை வரி) அமலாக்கத்தை பரவலாக்குதல், குற்றவியல் சட்டத்தில் சீா்திருத்தம் செய்தல் மற்றும் எண்ம நிா்வாகத்தை துரிதப்படுத்துதல் போன்ற பணிகளை முந்தைய சில கூட்டத்தொடா்களிலேயே தொடங்கி விட்டது.
அதன் தொடா்ச்சியாக, ஹரியாணா, மகாராஷ்டிரம், தில்லி மற்றும் அண்மையில் பிகாா் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மத்தியில் ஆளும் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்ற பிறகு, புதுப்பிக்கப்பட்ட உத்வேகத்துடன் மேலும் சில சட்ட சீா்திருத்த நடவடிக்கைகளை கையாள ஆளும் கூட்டணி தயாராகியிருக்கிறது.
மக்களவை பொதுத் தோ்தலுக்குப் பிறகு பாஜக கூட்டணிக்கு எதிராக ஒருங்கிணைந்த எதிா் வாதத்தை உருவாக்க எதிா்க்கட்சிகள் அங்கம் வகிக்கும் ‘இண்டி’ கூட்டணி போராடி வருகிறது. குறிப்பாக காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி கட்சி, சமாஜவாதி கட்சி, திரிணமூல் காங்கிரஸ், திமுக போன்ற கட்சிகள், மாநில அதிகாரங்களை பலவீனப்படுத்தவோ அல்லது பெருநிறுவன நலன்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படவோ முற்பட்டால் அவற்றை கடுமையாக எதிா்க்க கூட்டு உத்தி வகுத்துச் செயல்பட தயாராகி வருகின்றன.
இதில் முக்கியமானவை, சண்டீகா் தொடா்புடைய அரசமைப்புத் திருத்தம், உயா்கல்வி ஆணைய மசோதா, தனியாா் பங்களிப்பை வரவேற்க வகை செய்யும் அணுசக்தி மசோதா போன்றவை.
அணுசக்தி மசோதா: மத்திய அரசு உத்தேசித்துள்ள அணுசக்தி மசோதா, இந்திய அணுசக்தி கழகம் (என்பிசிஐஎல்) என்ற பொதுத்துறை ஏகபோகத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வரலாம் என்பது எதிா்க்கட்சிகளின் கருத்து. இந்த மசோதாவின்படி, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வகையில் தனியாா் மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் நிதி மற்றும் பிற பங்கேற்பு வசதி அணுசக்தித்துறையில் அனுமதிக்கப்படும். ஆனால், இந்த நடவடிக்கை, இதுநாள் வரை கட்டிக்காக்கப்பட்டு வந்த நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் இறையாண்மையை சமரசம் செய்வதற்கு ஒப்பாகும் என்கின்றனா் விமா்சகா்கள்.
உயா்கல்வி ஆணைய மசோதா: இந்திய உயா்கல்வி ஆணைய (யுஜிசி சட்டத்தை ரத்து செய்தல்) மசோதா, பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தொழிற்கல்வி நிறுவனங்களின் மேற்பாா்வையை ஒரே ஒழுங்குமுறை அமைப்பின் கீழ் ஒன்றிணைத்து, அதை யுஜிசி, ஏஐசிடிஇ மற்றும் என்சிடிஇ போன்றவற்றுக்கு மாற்றாக கொண்டு வருவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது தேசிய கல்விக்கொள்கை 2020-இன்படி தரமான கல்வி வழங்கலை நோக்கமாகக் கொண்டது என்பது மத்திய அரசின் விளக்கம். ஆனால், காங்கிரஸ் மூத்த உறுப்பினா் திக்விஜய் சிங் இது, ‘ அதிகப்படியான அதிகமாரமயமாக்கல்’ என்றும், திமுக மூத்த உறுப்பினா் கனிமொழி கருணாநிதி, இதை ‘பிற்போக்குத்தனமானது’ என்றும் விமா்சித்துள்ளனா்.
காப்பீடு சட்டங்கள் (திருத்தம்) மசோதா: இதன்படி, காப்பீட்டுத்துறையில் மூலதன வாய்ப்பு எளிதாக்கப்படும். நேரடி உரிமம் மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் காப்பீட்டுத்துறையில் முதலீடு செய்வது அதிகரிக்கும். ஆனால், இது ஆபத்தான விளைவு என்கின்றன காங்கிரஸ் மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகள்.
இதேபோல, தொழில் செய்வதை எளிதாக்கும் வகையில் காா்ப்பரேட் சட்டங்கள் (திருத்தம்) மசோதா, மத்திய ஜிஎஸ்டி திருத்த மசோதா அவசர சட்டத்துடன் ஒத்துப்போகும் அவசர சட்ட பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய மணிப்பூா் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (திருத்தம்) மசோதா போன்றவற்றை அறிமுகப்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
போக்குவரத்துத்துறை அறிமுகப்படுத்தவுள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் (திருத்தம்) மசோதா, மூலம் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுக்கு விரைவான மற்றும் வெளிப்படையான நிலம் கையகப்படுத்துதல் முறை எளிதாக்கப்படும் என்கிறது மத்திய அரசு. ஆனால், சீரான இழப்பீடு என்ற சட்டப்பிரிவு, நிலங்களை வழங்கும் விவசாயிகளுக்கு எதிரானது என்பது எதிா்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டு.
மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் சாா்பில் அரசமைப்பின் 131-ஆவது திருத்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. இதன்படி, சண்டீகா் யூனியன் பிரதேசத்தில் குடியரசுத்தலைவரே நேரடியாக சட்டத்தை இயற்ற இயலும். பஞ்சாப் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து சண்டீகா் நிா்வாக முறையை மாற்ற இது வகை செய்யும். இந்த நடவடிக்கை, ‘பஞ்சாப் உரிமைகள் மீதான நேரடித் தாக்குதல், கூட்டாட்சியின் அடிப்படைக் கொள்கைகளை மீறுகிறது’ என்கிறது பஞ்சாபின் சிரோமணி அகாலி தளம்.
இத்தகைய மசோதாக்களை குறுகிய நாள்களில் விவாதித்து நிறைவேற்றுவது இயலாத விஷயம் என்பது எதிா்க்கட்சிகளின் வாதம். இது மறைமுகமாக கூட்டாட்சி முறையை நசுக்கும் ஆளும் கூட்டணி அரசின் தந்திரம் என்பதால் இதை எதிா்க்கட்சிகள் கடுமையாக எதிா்க்கும் என்கிறாா் திரிணமூல் காங்கிரஸ் மாநிலங்களவைத் தலைவா் டெரெக் ஓ’பிரையன்.