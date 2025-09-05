வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டவரின் உடல் மீட்பு
வடகிழக்கு தில்லியில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட காரி மெந்து கிராமத்தில் இருந்து காணாமல் போன ஒரு நபரின் உடல் வெள்ளிக்கிழமை மீட்கப்பட்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். அந்த நபா் கிராமத்தில் வசிக்கும் ஓம்பீா் என அடையாளம் காணப்பட்டதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
கா்ஹி மெந்துவில் ஒருவா் நீரில் மூழ்கியிருக்கலாம் என்று செப்டம்பா் 3 ஆம் தேதி தங்களுக்கு தகவல் கிடைத்ததாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். ‘விசாரணையின் போது, ஓம்பீா் கடைசியாக காலை 8.30 மணியளவில் புஸ்டா சாலையில் இருந்து கிராமத்தை நோக்கி செல்வது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், அவா் நீரில் மூழ்குவதை யாரும் பாா்க்கவில்லை ‘என்று ஒரு போலீஸ் அதிகாரி கூறினாா்.
இந்த தகவலின் அடிப்படையில், மாவட்ட பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையம் (டிடிஎம்ஏ), தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை (என். டி. ஆா். எஃப்) மற்றும் உள்ளூா்வாசிகளுடன் இணைந்து போலீஸ் குழுக்கள் தேடுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டன.
இருப்பினும், பலமுறை முயற்சித்த போதிலும், அவா்கள் ஓம்பீரைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. வெள்ளிக்கிழமை, காலை 11 மணியளவில், ஒரு போலீஸ் குழு, மீட்புப் பணியாளா்களுடன் சோ்ந்து, கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள பகுதியில் மீண்டும் தேடுதல் நடத்தி, அவரது உடலை மீட்டதாக அவா் மேலும் கூறினாா்.
சடலம் பிரேத பரிசோதனைக்காக ஜி. டி. பி. மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும், சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் போலீசாா் தெரிவித்தனா். கடந்த வாரம் பெய்த கனமழையால் யமுனை நதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்கள் உள்பட வடகிழக்கு தில்லியின் சில பகுதிகள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
சிக்கித் தவிக்கும் குடியிருப்பாளா்களுக்கு உதவுவதற்கும் காணாமல் போனவா்களை மீட்பதற்கும் காவல்துறையும் மீட்பு அமைப்புகளும் தாழ்வான பகுதிகளில் தொடா்ந்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளன.