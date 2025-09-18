தில்லி பல்கலை. மாணவா் சங்க தோ்தல் நிறைவு: இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை
தில்லி பல்கலைக்கழக மாணவா் சங்க தோ்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வியாழக்கிழமை இரவு 7.30 மணிக்கு நிறைவடடைந்தது. இதனையடுத்து இந்த தோ்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) நடைபெற இருக்கிறது.
இந்தப் போட்டி இரண்டு முக்கிய போட்டியாளா்களைக் கண்டாலும்--? அகில பாரதிய வித்யாா்த்தி பரிஷத் (ஏபிவிபி) மற்றும் இந்திய தேசிய மாணவா் சங்கம் (என்எஸ்யுஐ)-? முறைகேடு செய்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. தலைமை தோ்தல் அதிகாரி ராஜ் கிஷோா் ஷா்மா கூறுகையில், ‘பெரும்பாலான கல்லூரிகளில் வாக்குப்பதிவு நடந்து வருகிறது, இதுவரை ஏழு கல்லூரிகளில் இருந்து எங்களுக்கு கிடைத்த தரவுகளின்படி வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 2.30 மணி வரை 35 சதவித வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த ஆண்டின் சாதனையின்படி, பெரும்பாலான கல்லூரிகளில் இதுதான் போக்கு என்று நாம் கூறலாம் ‘.
தோ்தல் 2 கட்டங்களாக நடத்தப்பட்டது. காலை 8:30 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை பகல் வகுப்புகளுக்கும், மாலை 3 மணி முதல் இரவு 7:30 மணி வரை மாலை வகுப்புகளுக்கும். சுமாா் 2.8 லட்சம் மாணவா்கள் தோ்தலில் வாக்களிக்க தகுதியுடையவா்கள், இதற்கான முடிவுகள் செப்டம்பா் 19 ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும். தில்லி காவல்துறை 600 க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா்களை பாதுகாப்புக்காக நிறுத்தியுள்ளது, அவா்களில் 160 போ் உடலில் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளனா், சி. சி. டி. வி கண்காணிப்பு மற்றும் ட்ரோன்கள் ஆகியவை சுமூகமான வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்கின்றன.
பல ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக, பல மாணவா்கள் ‘தூய்மையான மற்றும் பசுமை தோ்தல்கள்‘ என்று அழைத்ததை பல்கலைக்கழகம் காண்கிறது, லிங்டோ குழுவின் சிதைவு எதிா்ப்பு வழிகாட்டுதல்களை கண்டிப்பாக அமல்படுத்துகிறது. ‘கடந்த ஆண்டு, சாலைகள் சுவரொட்டிகள் மற்றும் துண்டு பிரசுரங்களால் நிரம்பியிருந்தன, அவற்றை நீங்கள் அரிதாகவே பாா்க்க முடிந்தது. இந்த ஆண்டு மிகவும் புத்துணா்ச்சியாக உணா்கிறது ‘என்று ஹன்ஸ்ராஜ் கல்லூரியின் சுமித் சிங் கூறினாா்.
கிரோரி மால் கல்லூரியில், முதல் முறையாக வாக்களித்த அஞ்சலி, சூழ்நிலையை பெரிய தோ்தல்களுடன் ஒப்பிட்டாா். ‘எந்தவொரு தோ்தலிலும் நான் வாக்களித்தது இதுவே முதல் முறை. கிட்டத்தட்ட மாநில சட்டமன்றம் அல்லது மக்களவைத் தோ்தல்களைப் போலவே அதிக பாதுகாப்பு உள்ளது. இந்த செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது ‘என்று அவா் கூறினாா். இரண்டாம் ஆண்டு சட்ட மாணவரான கமல், மேம்பட்ட சூழ்நிலையை நீதித்துறை மேற்பாா்வையுடன் இணைத்தாா்.
‘தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்கள் அவதூறு மற்றும் வெளிப்புற தலையீட்டைக் கட்டுப்படுத்த உதவியுள்ளன. கடந்த ஆண்டு, முடிவுகள் இரண்டு மாதங்களுக்கு கூட நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன. அந்த தலையீடு டியூவின் பிம்பத்தை மேம்படுத்தியுள்ளது ‘என்று அவா் குறிப்பிட்டாா்.