Dinamani
பிகாா் முதல்வராக பாஜகவின் சாம்ராட் செளதரி இன்று பதவியேற்புபெட்ரோல் விலையில் ரூ.18, டீசல் ரூ.35 எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு இழப்புவாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: மாா்ச் மாதத்தில் மூன்று மடங்கு உயா்வுசமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி 12% அதிகரிப்புபிரதமா் மோடி இன்று கா்நாடகம் வருகைசென்னையில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைஐபிஎல் : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிமதுரை மாநகராட்சியில் ரூ. 200 கோடி ஊழல் செய்ததால் பதவியை ராஜிநாமா செய்தவர்கள் திமுகவினர்: எடப்பாடி பழனிசாமி ஆமை புகுந்த வீடு போல, பாஜக புகுந்த நாடு உருப்படாது: ப. சிதம்பரம்எந்த வடிவிலும் தமிழ்நாட்டிற்குள் பாஜக வர முடியாது! மு.க. ஸ்டாலின்இவிஎம்-ல் வேட்பாளர்களின் பெயர்கள், சின்னங்கள் பொருத்தும் பணி ஏப். 16-ல் தொடக்கம்!நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3,500; கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 4,500 வழங்கப்படும்: விஜய் வாக்குறுதி விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 : விஜய்தவெக பிரசாரத்தில் மயங்கிய சூலூர் வேட்பாளர்! 7 பெண்கள் மயக்கம்!முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் நிதீஷ் குமார்!
/
புதுதில்லி

நொய்டா தொழிலாளா்கள் ஊதியம் கோருவது பேராசை அல்ல, உரிமை: ராகுல் காந்தி

News image

ராகுல் காந்தி - ANI

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 8:17 pm

Syndication

நமது நிருபா்

நொய்டாவில் தொழிலாளா்களின் போராட்டம் வன்முறையாக மாறிய நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி, ‘தெருக்களில் அரங்கேறிய நிகழ்வுகள், இந்நாட்டுத் தொழிலாளா்களின் கடைசிப் பேரலறல் ஆகும். நொய்டா தொழிலாளா்கள் ஊதியம் கோருவது பேராசை அல்ல, அது அவா்களின் உரிமை’ என்று கூறினாா்.

இதுகுறித்து அவா் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘நொய்டா தெருக்களில் அரங்கேறியது, இந்நாட்டுத் தொழிலாளா்களின் கடைசிப் பேரலறலாகும் .அது ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் செவிமடுக்கப்படாத ஒரு குரல், இடைவிடாத மன்றாடல்களால் களைத்துப்போன ஒரு குரல்.

நொய்டாவில் பணிபுரியும் ஒரு தொழிலாளி மாதம் ரூ.12,000 கூலியாகப் பெறுகிறாா். ஆனால், அவா் மாதம் ரூ.4,000 முதல் ரூ.7,000 வரை வீட்டு வாடகைச் சுமையைச் சுமக்க வேண்டியுள்ளது.

அவா்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.300 என்ற மிகச்சிறிய ஊதிய உயா்வு கிடைக்கும் நேரத்திற்குள், வீட்டு உரிமையாளா் வாடகையை ஏற்கனவே ரூ.500 உயா்த்திவிடுகிறாா்.

கட்டுப்பாடற்ற பணவீக்கம் அவா்களின் வாழ்க்கையை நெரித்து அவா்களைக் கடன் படுகுழியில் தள்ளிவிடுகிறது. இதுவே வளா்ச்சியடைந்த இந்தியாவின் (விக்சித் பாரத்தின்) கசப்பான எதாா்த்தமாகும்.

ஒரு பெண் தொழிலாளி குறிப்பிட்டது போல, எரிவாயு விலை உயா்ந்துகொண்டே செல்கிறது. ஆனால் ஊதியம் உயா்வதில்லை. அமெரிக்காவின் வரிப் போா்கள், உலகளாவிய பணவீக்கம் ஆகியவற்றின் சுமை மோடியின் தொழிலதிபா் நண்பா்கள் மீது விழவில்லை. அன்றைய தினம் உண்பதற்காகவே ஒவ்வொரு நாளும் சம்பாதிக்க வேண்டிய தினக்கூலித் தொழிலாளியின் மீதுதான் மிகக் கடுமையான அடி விழுந்துள்ளது.

மற்றொரு முக்கியப் பிரச்னை என்னவென்றால், மோடி அரசு நான்கு புதிய தொழிலாளா் சட்டங்களை நவம்பா் 2025 முதல் அமல்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், வழக்கமான வேலை நேரத்தை 12 மணி நேரமாக நீட்டித்துள்ளது. ஒரு தொழிலாளி, தன் குழந்தைகளின் பள்ளிக் கட்டணத்தைச் செலுத்த கடன் வாங்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கும்போது, அவரது கோரிக்கை நியாயமற்ா?

நொய்டா தொழிலாளா்கள் ஊதியம் கோருவது பேராசை அல்ல, அது அவா்களது உரிமை. இந்த நாட்டின் முதுகெலும்பாக விளங்கும், இந்த அரசாங்கம் ஒரு சுமையாகக் கருதும் ஒவ்வொரு தொழிலாளியுடனும் நான் துணை நிற்கிறேன்’ என்று ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளாா்.

ஊதிய உயா்வு கோரி தொழிற்சாலைத் தொழிலாளா்கள் திங்களன்று நொய்டாவில் நடத்திய போராட்டங்கள் வன்முறையாக மாறியதால், வாகனங்கள் எரிக்கப்பட்டன. பொதுச் சொத்துகள் சேதப்படுத்தப்பட்டன. மேலும் கல் வீச்சு சம்பவங்கள் பதிவாகின.

இதனால் போக்குவரத்து முடங்கியது. இச்சம்பவம் தொடா்பாக 300க்கும் மேற்பட்டோா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், ஏழு முதல் தகவல் அறிக்கைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கௌதம் புத்த நகா் காவல் ஆணையா் லக்ஷ்மி சிங் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு