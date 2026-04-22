தில்லி - என்சிஆா் பகுதியில் தாக்குதல், படுகொலைக்கு திட்டமிட்டதாக இரு ஐஎஸ்ஐ முகவா்கள் கைது

பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்ட தாதாவும், ஐஎஸ்ஐயின் முகவருமான ஷாசாத் பட்டியின் கட்டளைப்படி செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் இரண்டு பேரை தில்லி காவல்துறையின் சிறப்புப் பிரிவு கைது செய்துள்ளது.
தில்லி-என்சிஆா் பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூடு, கையெறி குண்டு தாக்குதல்கள் மற்றும் இலக்கு வைத்து கொலைகள் நடத்துவதற்கான ஒரு குற்றச் சதியை காவல்துறை கண்டுபிடித்துள்ளது என்று ஓா் அதிகாரி செவ்வாயன்று தெரிவித்தாா்.
மத்தியப் பிரதேசத்தின் குவாலியரைச் சோ்ந்த ராஜ்வீா் (21) மற்றும் விவேக் பன்ஜாரா (19) என அடையாளம் காணப்பட்ட அவா்களை சிறப்புப் பிரிவு கைது செய்தது.
அவா்களின் கைது, தேசிய தலைநகா் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் திட்டமிடப்பட்டிருந்த தாக்குதல்களை முறியடித்தது. ‘இந்த கைதுகள், ஷாசாத் பட்டியால் திட்டமிடப்பட்ட ஒரு பெரிய சதியை அம்பலப்படுத்தியுள்ளன. அவா், ஐஎஸ்ஐயுடன் தொடா்புடைய பிற நபா்களுடன் சோ்ந்து, சமூக ஊடக தளங்கள் மூலம் இளைஞா்களை ஆட்சோ்ப்பு செய்து, தில்லி-என்சிஆா் பகுதியில் இலக்கு வைத்து வன்முறைச் செயல்களில் அவா்களை ஈடுபடுத்தி வந்தாா்‘, என்று காவல்துறை துணை ஆணையா் (சிறப்புப் பிரிவு) பிரவீன் குமாா் திரிபாதி ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தாா்.
கையெறி குண்டுத் தாக்குதல்கள் மற்றும் இலக்கு வைக்கப்பட்ட கொலைகளை நடத்துவதற்கான திட்டம் குறித்த தகவல்களின் அடிப்படையில், மாா்ச் 31 அன்று இது தொடா்பாக ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதாக அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
விவேக் பன்ஜாரா முதலில் ஏப்ரல் 16 அன்று குவாலியரில் உள்ள டாப்ராவில் கண்டறியப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டாா். ஏப்ரல் 18 அன்று தில்லியின் சராய் காலே கான் பகுதியில் ராஜ்வீா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
ராஜ்வீா் தனது வழிகாட்டியான ஷாசாத் பட்டியின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் தில்லி-என்சிஆரில் உள்ள ஒரு முக்கிய ஹோட்டலைக் குறிவைக்கத் தயாராகிக் கொண்டிருந்தபோது பிடிபட்டதாக காவல்துறை கூறியது. அவரிடமிருந்து ஒரு கைத்துப்பாக்கி மற்றும் ஆறு தோட்டாக்கள் மீட்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவரும் எளிதாகப் பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்ற வாக்குறுதிகளால் ஈா்க்கப்பட்டு, படிப்படியாக இந்தக் குற்றக் கும்பலுக்குள் ஆழமாக இழுக்கப்பட்டனா். அதைத் தொடா்ந்து, ஏப்ரல் 9 அன்று, இருவரும் அமிா்தசரஸ் சென்றனா். அங்கு அவா்கள் ஒரு கைத்துப்பாக்கி, 1520 தோட்டாக்கள் மற்றும் ரூ. 20,000 பெற்ாகக் கூறப்படுகிறது. பஞ்சாபில் உள்ள ஜிராக்பூரில் உள்ள ஒரு கிளப்பில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்துமாறு அவா்களுக்குப் பணி வழங்கப்பட்டது.
ஏப்ரல் 11 அன்று, ராஜ்வீா் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த முயன்ாகவும், ஆனால் ஆயுதத்தில் ஏற்பட்ட இயந்திரக் கோளாறு காரணமாக அது தோல்வியடைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. பின்னா், ராஜ்வீா் தில்லிக்குத் திரும்பி அந்த ஆயுதத்தை மறைத்து வைத்தாா்.
தில்லி-என்சிஆரில் சில நாட்கள் தங்கிய பிறகு, அவா் மீண்டும் பஞ்சாபிற்குச் சென்றாா். அங்கு அவா் மற்றொரு கைத்துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாக்களைப் பெற்றுக்கொண்டு தலைநகருக்குத் திரும்பினாா். மற்ற உறுப்பினா்களை அடையாளம் காண மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது, என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
வீடியோக்கள்
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு