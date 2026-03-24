வாக்குப்பதிவு அன்று ஊதியத்துடன் விடுமுறை: அஸ்ஸாம் அரசு!

Updated On :24 மார்ச் 2026, 6:52 am

அஸ்ஸாம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதை முன்னிட்டு ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி பொது விடுமுறை நாளாக அஸ்ஸாம் அரசு அறிவித்துள்ளது.

பொது நிர்வாகத் துறையின் ஆணையர் மற்றும் செயலாளரான எம். எஸ். மணிவண்ணன் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி,

1881 ஆம் ஆண்டின் மாற்றத்தக்க ஆவணங்கள் சட்டத்தின் பிரிவு 25-இன் கீழ் இந்தப் பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறிவிப்பின்படி, அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு சாரா அலுவலகங்கள், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள், கல்வி நிறுவனங்கள், வங்கிகள் உள்ளிட்ட வணிக மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்கள் அனைத்தும் ஏப்ரல் 9 அன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொழிலாளர் நலத் துறை வெளியிட்ட மற்றொரு அறிவிப்பில்,

அனைத்து தொழிற்சாலைகள், தேயிலைத் தோட்டங்கள், கடைகள் மற்றும் பொதுப் பொழுதுபோக்கு அல்லது கேளிக்கை நிறுவனங்களில் ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை நாளாகக் கடைப்பிடிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

126 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அஸ்ஸாம் சட்டப்பேரவைக்கு ஏப்ரல் 9 அன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறும். வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

The Assam government declared a public holiday on April 9 as assembly polls are scheduled on that day, according to notifications.

தொடர்கதையாகும் வெடிகுண்டு மிரட்டல்: இன்று தில்லி சட்டப்பேரவைக்கு!

கடைசி நாள்.. வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்ய குவிந்த அஸ்ஸாம் தலைவர்கள்!

வாக்குப்பதிவு அன்று ஊதியத்துடன் விடுமுறை: புதுச்சேரி அரசு!

வாக்குப்பதிவு அன்று ஊதியத்துடன் விடுமுறை: புதுச்சேரி அரசு!

தென்காசியைத் தொடர்ந்து நெல்லை மாவட்டத்திற்கும் ஏப்ரல் 1 உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு

தென்காசியைத் தொடர்ந்து நெல்லை மாவட்டத்திற்கும் ஏப்ரல் 1 உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு

சமூக சிக்கல்களுக்குள் சுழலும் அஸ்ஸாம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்!

சமூக சிக்கல்களுக்குள் சுழலும் அஸ்ஸாம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்!

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!
Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance
திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026
இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
