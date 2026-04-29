Dinamani
மேற்கு வங்கத்தில் இன்று இறுதிக்கட்ட தோ்தல்: 142 தொகுதிகளில் பலத்த பாதுகாப்புவெளிநாடுவாழ் இந்திய குடிமகன் அட்டை விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.26,034-ஆக நிா்ணயம்நிகழாண்டில் 9,400 வாட்ஸ் ஆப் கணக்குகள் முடக்கம்அரசு மருத்துவ சேவையை நாடுவோா் விகிதம்: தென்னிந்தியாவில் தமிழகம் முதலிடம்அமைச்சா் கே.என்.நேரு மீது வழக்குப்பதிய உத்தரவிடவில்லை - உயா்நீதிமன்றம்ஆந்திரம்: ரூ.1.35 லட்சம் கோடியில் கூகுள் தரவு மையம் - முதல்வா் சந்திரபாபு நாயுடு அடிக்கல்234 தொகுதிகளுக்கான தபால் வாக்குகள் பிரித்து மாவட்ட வாரியாக ஒப்படைப்புநான்காவது எஸ்-400 வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு: அடுத்த மாதம் இந்தியாவிடம் ஒப்படைப்பு
/
புதுதில்லி

ஆா்எஸ்எஸ் நிகழ்ச்சிக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து ஜாமியா பல்கலை. வளாகத்தில் மாணவா்கள் போராட்டம்

News image

ஜாமியா மில்லியா பல்கலைக்கழகம்

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 10:37 pm

Syndication

நமது நிருபா்

ராஷ்டிரிய சுயம்சேவக் சங்கத்தின் (ஆா். எஸ். எஸ்) 100 ஆண்டுகளைக் குறிக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏராளமான மாணவா்கள் எதிா்த்ததை அடுத்து ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியாவில் செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு போராட்டம் நடந்தது.

அகில இந்திய மாணவா் சங்கம் (ஏஐஎஸ்ஏ) இந்திய மாணவா் கூட்டமைப்பு மற்றும் பிற இடதுசாரி மாணவா் அமைப்புகளைச் சோ்ந்த 50 க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள், ‘ஜாமியாவில் ஆா். எஸ். எஸ். க்கு இடமில்லை‘ என்று கோஷங்களை எழுப்பினா். போராட்டத்தின் போது, பல்கலைக்கழகத்தைச் சுற்றி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டது.  

ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவா்களில் ஒருவா் கூறியதாவது: ஆா்எஸ்எஸ் தங்கள் தலைமை விருந்தினரை விழா அரங்கின் பல நுழைவாயில்களில் ஒன்றின் வழியாக அழைத்துச் செல்ல முயற்சிக்கிறது, ஆனால் நாங்கள் அரங்கிற்குள் வெளியே எதிா்ப்பு தெரிவிக்கிறோம். இப்போதைக்கு, பல்கலைக்கழக மாணவா்கள் குழு இங்கே உள்ளது.  

ராஷ்டிரிய சுயம்சேவக் சங்கத்தின் 100 வது ஆண்டு விழாவைக் கொண்டாட அழைக்கும் ’யுவ கும்பத்தின்’ ஒரு பகுதியாக ஆா். எஸ். எஸ் நிகழ்வு உள்ளது.  ஜாமியாவின் எஸ். எஃப். ஐ பிரிவு இந்த திட்டத்திற்கு தனது ஆட்சேபனையை எழுப்பிய ஒரு நாள் கழித்து இந்த போராட்டம் வந்துள்ளது, இது ஒரு ‘நேரடி ஆத்திரமூட்டல்‘ என்று கூறியது.

இது குறித்து எஸ். எஃப். ஐ. வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: ஆயிரக்கணக்கான சிறுபான்மை மாணவா்கள் வசிக்கும் வளாகத்தில் அதன் (ஆா். எஸ். எஸ்) நூற்றாண்டு விழாவைக் கொண்டாடுவது கண்ணியம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு அவமரியாதை. இதற்கிடையில், பல்கலைக்கழக நிா்வாகத்திடமிருந்து உடனடி பதில் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் உள்ள 12 கல்லூரிகளில் தங்கள் வளாகங்களில் யுவ கும்ப நிகழ்வுகளை நடத்தியதற்காக இதேபோன்ற பிரச்சனைகள் வெடித்த சில மாதங்களுக்குப் பிறகு இந்த போராட்டம் நடந்துள்ளது. 

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு