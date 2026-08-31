வரதட்சணைக் கொடுமையால் மனைவி தற்கொலை: கணவருக்கு தண்டனை வழங்கியது தில்லி நீதிமன்றம்!
மனைவி தற்கொலை செய்துகொள்வதற்குச் சற்று முன்பு வரதட்சணைக் கோரிக்கைக்கும் கொடுமைக்கும் இடையே உடனடித் தொடா்பு இருப்பதாகக் கூறி, தில்லி நீதிமன்றம் கணவருக்குத் தண்டனை வழங்கியுள்ளது.
2021-ல் நடந்த வரதட்சணைக் கொடுமை வழக்கில், மனைவி தற்கொலை செய்துகொள்வதற்குச் சற்று முன்பு வரதட்சணைக் கோரிக்கைக்கும் கொடுமைக்கும் இடையே உடனடித் தொடா்பு இருப்பதாகக் கூறி, தில்லி நீதிமன்றம் கணவருக்குத் தண்டனை வழங்கியுள்ளது.
கூடுதல் அமா்வு நீதிபதி சையத் ஜிஷான் அலி வாா்சி, சுரேந்தா் யாதவ் என்பவருக்கு இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் 304பி (வரதட்சணைக் கொலை) மற்றும் 498ஏ (கணவனால் செய்யப்படும் கொடுமை) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் தண்டனை வழங்கினாா்.
வழக்குத் தரப்பின்படி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் சூதாட்டத்திற்கும் குடிப்பழக்கத்திற்கும் அடிமையானவா் என்றும், அவா் தனது மனைவி பூஜாவை அடிக்கடி தாக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
2017-ல் தம்பதியினா் திருமணம் செய்துகொண்ட பிறகு, யாதவ் தனது சூதாட்டக் கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்துவது உட்பட பல்வேறு காரணங்களைக் கூறி பூஜாவிடம் பணம் கேட்டிருந்தாா்.
2021 ஜனவரி 5 அன்று, பாலம் காலனியில் உள்ள தனது கணவா் வீட்டில் பூஜா தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டாா். ஆகஸ்ட் 25 தேதியிட்ட 75 பக்க தீா்ப்பில், நீதிமன்றம் கூறியதாவது: ‘சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, அவரது மரணத்திற்குச் சற்று முன்பு பணம் அல்லது வரதட்சணை கோரப்பட்டது என்பதும், வரதட்சணைக் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் பொருட்டு, பூஜா தனது தந்தையிடம் தொலைபேசியில் விவரித்தபடி, மூன்று நாட்களுக்கு அடித்துத் துன்புறுத்தப்பட்டாா் என்பதும் அரசுத் தரப்பால் நிறுவப்பட்டுள்ளது.‘ ‘இவ்வாறு, இறந்த பூஜாவின் மரணத்திற்குச் சற்று முன்பு வரதட்சணைக் கோரிக்கைக்கும் துன்புறுத்தலுக்கும் இடையே ஒரு நேரடி மற்றும் உடனடித் தொடா்பு நிறுவப்பட்டுள்ளது, மேலும் அது நம்பகமானதாகவும், சீரானதாகவும், உண்மையானதாகவும் உள்ளது,‘ என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
பூஜா இறப்பதற்குச் சற்று முன்பு, வரதட்சணைக் கோரிக்கை காரணமாகக் கொடுமைக்கும் துன்புறுத்தலுக்கும் உள்ளாக்கப்பட்டாா் என்பதை அரசுத் தரப்பு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபித்துள்ளது என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
பாதிக்கப்பட்டவா் இறப்பதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, தனது தந்தையைத் தொலைபேசியில் அழைத்து, பணக் கோரிக்கைகளுக்காகத் தொடா்ச்சியாக மூன்று நாட்கள் தாக்கப்பட்டதாக அழுதுகொண்டே கூறியதை நீதிபதி குறிப்பிட்டாா்.
கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் ஏற்பட்ட நிதி நெருக்கடிகளால் உண்டான மன அழுத்தத்தின் காரணமாக பூஜா தற்கொலை செய்துகொண்டாா் என்ற கணவரின் வாதத்தை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. வரதட்சணைக் கொடுமை பொதுவாக ‘திருமண வீட்டின் நான்கு சுவா்களுக்குள்‘ நடப்பதால், அங்கு வெளியாட்கள் அரிதாகவே இருப்பாா்கள் என்பதால், சுதந்திரமான அண்டை வீட்டாா் சாட்சிகளாக இல்லாதது இந்த வழக்கிற்குப் பாதகமானதல்ல என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
‘அரசுத் தரப்பு தனது வழக்கை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபித்துள்ளது,‘ என்று கூறிய நீதிமன்றம், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழும் தண்டனைக்குரியவா் என்றும் கூறியது. தண்டனையின் அளவு குறித்த வாதங்களைக் கேட்பதற்காக, இந்த வழக்கை செப்டம்பா் 7 ஆம் தேதிக்கு நீதிமன்றம் பட்டியலிட்டுள்ளது.
பிரிவு 304பி-இன் கீழ், தண்டனை ‘ஏழு ஆண்டுகளுக்குக் குறையாத சிறைத்தண்டனை, ஆனால் அது ஆயுள் தண்டனை வரை நீட்டிக்கப்படலாம்.
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