வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள நிலத்தில் ஈஷா அறக்கட்டளை காலபைரவா் தகன மண்டபம் என்று அழைக்கப்படும் தனியாா் தகனக்கூடத்தை கட்டியதை எதிா்த்து தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கில் இருதரப்பினரும் இணக்கமான தீா்வு காணுமாறு உச்சநீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது
வழக்கில் மத்தியஸ்தராக தனது சேவைகளை வழங்க சென்னை உயா் நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதியான நீதிபதி பி.ரவீந்திரனை உச்சநீதிமன்றம் கேட்டுக் கொண்டது.
முன்னதாக இந்த சுடுகாட்டுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து கோவையைச் சோ்ந்த எஸ். என். சுப்பிரமணியன் என்பவா் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு சென்னை உயா் நீதிமன்றத்தில் ரிட் மனு தாக்கல் செய்திருந்தாா்
அந்த மனுவை 21.1.2026 அன்று சென்னை உயா்நீதிமன்ற டிவிஷன் பெஞ்ச் தள்ளுபடி செய்ததையடுத்து அவா் இம்மாதம் 3 ஆம் தேதி (பிப்.3) உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தாா்
குறிப்பாக, சுடுகாடு தனது நிலத்தை ஒட்டி அமைந்துள்ளது மற்றும் அவரும் அவரது குடும்ப உறுப்பினா்களும் பல தசாப்தங்களாக வசித்து வரும் அவரது வீட்டிலிருந்து 14 மீட்டா் தொலைவில் மட்டுமே உள்ளது. மேலும், மேற்கூறிய நிலம் மலைப்பகுதி பாதுகாப்பு ஆணையம் , போளுவாம்பட்டி வனப் பிரிவு மற்றும் அறிவிக்கப்பட்ட யானை வழித்தடம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் உணா்திறன் மண்டலத்திற்குள் உள்ளதாக சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளாா்
மனுதாரா் மேற்கூறிய சுடுகாட்டின் கட்டுமானத்திற்கு சவால் விடுத்தது பின்வரும் காரணங்களுக்காக:
சுடுகாடும் மற்றும் அதற்கு ஒப்புதல்உரிமம் வழங்கப்பட்டதிலும் தமிழ்நாடு கிராம பஞ்சாயத்துகள் (அடக்கம் மற்றும் எரிப்பு மைதானங்களை வழங்குதல்) விதிகள், 1999 மீறப்பட்டுள்ளது
சுற்றுச்சூழல், வனம், மலைப்பகுதி பாதுகாப்பு மற்றும் உள்ளாட்சி சட்டங்களின் கீழ் கட்டாய சட்டப்பூா்வ அனுமதிகள் பெறப்படவில்லை அல்லது உண்மைகளை மறைத்து பெறப்பட்டன
மிகவும் சுற்றுச்சூழல் உணா்திறன் கொண்ட வன எல்லை மற்றும் யானைகளின் வாழ்விடத்திற்குள் தகனக்கூடம் அமைந்துள்ளதால், கடுமையான சுற்றுச்சூழல், மற்றும் பொது சுகாதார அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன என மனுதாரா் கூறியுள்ளாா்
அந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த் அமா்வில் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது தலைமை நீதிபதி மனுதாரரிடம் கூறியதாவது: ஈஷா அறக்கட்டளை ஒரு மத சேவை அல்ல. அவா்கள் சில புனிதமான வேலைகளைச் செய்கிறாா்கள். இது ஒரு நல்ல வேலை.நீங்கள் அந்த நிலத்தை அவா்களுக்கு விற்கிறீா்களா? அவா்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற இடத்தைக் கண்டுபிடித்து உங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கட்டும், இதனால் நீங்கள் சிறந்த வாழ்க்கை நிலைமைகளைப் பெறுவீா்கள். இரு தரப்பும் இணக்கமான தீா்வு காண முயலுங்கள் என உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கூறினாா்.
இதற்கு இரு தரப்பும் இசைவு தெரிவித்ததையடுத்து நீதிபதிகள் கீழ்க்கண்ட உத்தரவை பிறப்பித்தனா் :எங்கள் ஆலோசனையின் பேரில், மனுதாரா் தனது விருப்பப்படி வேறொரு இடத்தில் குடியேற உதவும் வகையில், ஈஷா அறக்கட்டளை மனுதாரரின் குடியிருப்பு வீட்டிற்கு நியாயமான சந்தை விலையை வழங்குவதன் மூலம், இணக்கமான தீா்வுக்கான சாத்தியக்கூறுகளை இரு தரப்பினரும் ஆராய ஒப்புக்கொள்கிறாா்கள். அத்தகைய சாத்தியக்கூறைப் பின்பற்றி, அவா்களின் தகராறுகளை இணக்கமாகத் தீா்த்துக் கொள்ளுமாறு நாங்கள் இருதரப்பினரை வலியுறுத்துகிறோம்.
இது சம்பந்தமாக, சென்னை உயா் நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதியான நீதிபதி பி. ராஜேந்திரன், இந்த இரு தரப்பினரிடையே ஒரு மத்தியஸ்தராக தனது சேவைகளை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இரு தரப்பினரின் வழக்குரைஞா் மூத்த வழக்குரைஞா் வெள்ளிக்கிழமை, அதாவது 27.02.2026 க்குள் நீதிபதி பி. ராஜேந்திரனைத் தொடா்புகொள்வா், பின்னா் அவா் நிா்ணயித்த அட்டவணையின்படி ஆஜராவா் என உத்தரவிட்டு வழக்கை ஏப்ரல் 17ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனா்
