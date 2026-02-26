நமோ பாரத், மீரட் மெட்ரோ பயணிகள் இவலச பயணத்திற்கு விசுவாசப் புள்ளிகளைப் பெறலாம்

நமோ பாரத் ரயில்கள் மற்றும் மீரட் மெட்ரோவில் பயணிக்கும் பயணிகள் இப்போது தேசிய பொது இயக்க அட்டையை (என்சிஎம்சி) பயன்படுத்துவதன் மூலமோ அல்லது நமோ பாரத் கனெக்ட் செயலி மூலம் மூலம் டிஜிட்டல் க்யூஆா் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதன் மூலமோ ஒவ்வொரு பயணத்திலும் விசுவாசப் புள்ளிகளைப் பெறலாம்.
தேசியத் தலைநகா் பிராந்திய போக்குவரத்துக் கழகம் (என்சிஆா்டிசி) இயக்கும் விசுவாசத் திட்டத்தின் கீழ், பயணிகள் பயணத்திற்காகச் செலவிடும் ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் ஒரு விசுவாசப் புள்ளியைப் பெறுகிறாா்கள். ஒவ்வொரு புள்ளியும் 10 பைசா மதிப்புடையது என்று ஒரு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்சம் 300 புள்ளிகள் குவிந்தவுடன், பயணிகள் நமோ பாரத் மற்றும் மீரட் மெட்ரோ சேவைகள் இரண்டிலும் இலவசப் பயணங்களுக்கு அவற்றைப் பெறலாம் என்று அது கூறியது.
என்சிஎம்சி அட்டை பயனா்களுக்கு, திரட்டப்பட்ட விசுவாசப் புள்ளிகள் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டு நாளின் முடிவிலும் அவா்களின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். மேலும், மறுநாள் சரிபாா்க்கலாம். உதாரணமாக, பயணத்திற்காக ரூ.100 செலவழிக்கும் பயணி ரூ.10 மதிப்புள்ள 100 புள்ளிகளைப் பெறுகிறாா் என்று அது கூறியது. அறிக்கையின்படி, அடிக்கடி பணத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான தேவையைக் குறைக்க, பயணிகள் ஒரே நேரத்தில் ஐந்து பயணங்களுக்கு புள்ளிகளைப் பெறவும் இந்த அமைப்பு அனுமதிக்கிறது. இந்தப் பணத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான பயணங்கள் ஏழு நாள்களுக்கு செல்லுபடியாகும் மற்றும் நிா்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
என்சிஎம்சி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தும் பயணிகள் டிக்கெட் விற்பனை இயந்திரங்கள் அல்லது டிக்கெட் கவுண்டா்களில் தங்கள் குவிந்த புள்ளிகளைச் சரிபாா்க்கலாம். நாடு முழுவதும் உள்ள மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், போக்குவரத்து ஆணையம் அல்லது நிதி நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் எந்த என்சிஎம்சி அட்டையையும் நமோ பாரத் ரயில்களிலும், செயல்பாடுகள் தொடங்கியதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வசதியான மீரட் மெட்ரோவிலும் பயணம் செய்யப் பயன்படுத்தலாம்.
நமோ பாரத் கனெக்ட் செயலி மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் பயணிகளுக்கு, விசுவாசப் புள்ளிகளைச் சரிபாா்த்து மீட்டெடுப்பது எளிது. ’விசுவாசப் புள்ளிகள்’ விருப்பத்தைத் தோ்ந்தெடுத்து ’ஆா்இடிஇஇ’ என்பதைத் தோ்ந்தெடுப்பதன் மூலம், தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலையங்களுக்கு இடையிலான கட்டணத்திற்கு சமமான திரட்டப்பட்ட புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தி பயனா்கள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம் என்று அது குறிப்பிட்டது.
ஒரு அறிக்கையின்படி, அனைத்து சம்பாதித்த விசுவாசப் புள்ளிகளும் கிரெடிட் தேதியிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்கு செல்லுபடியாகும். நமோ பாரத் மற்றும் மீரட் மெட்ரோ சேவைகளைப் பயன்படுத்தும் வழக்கமான பயணிகளுக்கு பொது போக்குவரத்தை மிகவும் மலிவு, வசதியான மற்றும் திறமையானதாக மாற்றுவதற்கான என்சிஆா்டிசி சஇதபஇ-யின் தொடா்ச்சியான முயற்சிகளை பயணிகளை மையமாகக் கொண்ட இந்த முயற்சி பிரதிபலிக்கிறது என்று ஒரு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
