சீக்கிய குருவை அவமதித்த விவகாரம்: பஞ்சாப் அதிகாரிகளுக்கு அழைப்பாணை - தில்லி சட்டப்பேரவை அனுப்பியது

சீக்கிய குருக்கள் குறித்து எதிா்க்கட்சித் தலைவா் அதிஷி கூறியதாகக் கூறப்படும் கருத்துகள் தொடா்பாக, மாநில காவல்துறை இயக்குநா் ஜெனரல் (டிஜிபி) உள்ளிட்ட பஞ்சாப் அதிகாரிகளை வெள்ளிக்கிழமை அதன் உரிமைகள் குழு முன் ஆஜராகுமாறு தில்லி சட்டப்பேரவை அழைப்பாணை அனுப்பியுள்ளது.
ஜனவரி மாதம் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைக் குளிா்கால கூட்டத்தொடரின் நடவடிக்கைகளின் விடியோ கிளிப் தொடா்பானது, அதன் அடிப்படையில் சீக்கிய குருக்கள் குறித்து அதிஷி ‘இழிவான’ கருத்துகளை தெரிவித்ததாக பாஜக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் குற்றம் சாட்டினா்.
பஞ்சாப் அரசின் உள்துறைத் துறையின் துணைச் செயலாளருக்கு தில்லி சட்டப்பேரவைச் செயலகம் எழுதிய கடிதத்தில், மாநிலத்தின் மூத்த அதிகாரிகள் பிப்ரவரி 27 அன்று சிறப்புரிமைக் குழுவின் முன் தங்கள் நிலைப்பாட்டை விளக்க போதுமான வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று கூறியது.
கூடுதல் தலைமைச் செயலாளா் (உள்துறை ஐஐ), டிஜிபி மற்றும் ஜலந்தா் காவல்துறை ஆணையா் ஆகியோரை நேரில் ஆஜராகுமாறு குழு அழைப்பாணை அனுப்பியுள்ளது. அதிஷியின் கருத்துகள் தொடா்பாக சா்ச்சை வெடித்ததைத் தொடா்ந்து, பஞ்சாபில் உள்ள ஆம் ஆத்மி அரசு விரைவாக நடவடிக்கை எடுத்து, பாஜக தலைவா்கள் பகிா்ந்து கொண்ட விடியோ கிளிப் தொடா்பாக ஜலந்தரில் வழக்குப் பதிவு செய்தது. தடயவியல் ஆய்வக அறிக்கை, விடியோ கிளிப் ‘மருத்துவா்களால் உருவாக்கப்பட்டது’ என்று கூறியது.
இருப்பினும், சட்டப்பேரவைத் தலைவா் விஜேந்தா் குப்தாவின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் விடியோ கிளிப்பை தடயவியல் ஆய்வு செய்ததில் அது உண்மையானது என்று கூறப்பட்டது. சிறப்புரிமைக் குழுவிற்கு அளித்த பதிலில், அதிஷி தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ளாா். மேலும், அந்தச் சம்பவம் நடந்த நாளில் சட்டப்பேரவை நடவடிக்கைகளின் விடியோ பதிவை வழங்குமாறு கோரியுள்ளாா்.
பஞ்சாப் காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கையின் நகல்களையும், மாநிலத்தில் நடத்தப்பட்ட தடயவியல் சோதனையின் அறிக்கையையும், தொழில்நுட்ப நிபுணா்களின் அறிக்கையையும் சட்டப்பேரவை இன்னும் பெறவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
