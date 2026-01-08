கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீா் வரை யாத்திரை: விவசாய சங்கங்கள் அறிவிப்பு
பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீா் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி யாத்திரை தொடங்கப்படும் என விவசாய சங்கங்கள் அறிவித்துள்ளன
இது தொடா்பாக சம்யுக்த கிசான் மோா்ச்சா வெளியிட்ட பத்திரிக்கை செய்தியில் கூறியிருப்பதாவது: சம்யுக்த கிசான் மோா்ச்சாவின் அரசியல் சாராத தேசியக் கூட்டம் தில்லியில் உள்ள குருத்வாரா ஸ்ரீ ராகப்கஞ்ச் சாஹிப் ஜியில் நடைபெற்றது, இதில் ஜக்ஜித் சிங் தலேவால் (பஞ்சாப்), பி.ஆா். பாண்டியன் (தமிழ்நாடு), சந்தீப் சிங் கேரா (ராஜஸ்தான்), அனில் தலான் (உத்தர பிரதேசம்) உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
கூட்டத்தில் பின்வரும் முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன
1. குறைந்தபட்ச ஆதார விலை உத்தரவாதச் சட்டம், சுவாமிநாதன் கமிஷன் அறிக்கை, விவசாயிகளுக்கான கடன் நிவாரணம் உள்ளிட்ட விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகளின் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்ற, பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீா் வரை கிசான் யாத்திரை தொடங்கப்படும், இது மாா்ச் 19 ஆம் தேதி புதுதில்லியில் உள்ள ராம்லீலா மைதானத்தில் ஒரு பெரிய கிசான் மகாபஞ்சாயத்தில் முடிவடையும்.
யாத்திரையின் போது, நாடு முழுவதும் கிசான் பஞ்சாயத்துகள் ஏற்பாடு செய்யப்படும், மேலும் நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான கிராமங்களிலிருந்து விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை ஆதரித்து தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படும், அவை மாா்ச் 19 ஆம் தேதி பிரதமரிடம் சமா்ப்பிக்கப்படும்.
2.சம்யுக்த கிசான் மோா்ச்சா அரசியல் சாராதது ஜக்ஜித் சிங் டல்லேவாலை தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளராகவும், குா்புரு சாந்தகுமாரை தேசிய இணை ஒருங்கிணைப்பாளராகவும், ஹா்ஷ்தீப் சிங்கை தேசிய இணை செயலாளராகவும், மகாவீா் சஹாரனை தேசிய இணை செயலாளராகவும் ஒருமனதாக நியமித்துள்ளது.
3.வெள்ளிக்கிழமை ஜனவரி 9 ஆம் தேதி , பஞ்ச்குலாவில் விவசாயப் பிரச்சினைகள் குறித்து உச்சநீதிமன்றத்தால் அமைக்கப்பட்ட உயா் அதிகாரக் குழுவை சம்யுக்த கிசான் மோா்ச்சாவின் அரசியல் சாராத தேசியக் குழு சந்திக்கும். அதைத் தொடா்ந்து, வரும் நாட்களில், விவசாயப் பிரச்சினைகள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தின் வேளாண்மை நிலைக்குழுவையும் அந்தக் குழு சந்திக்கும்.
4. சில நாட்களுக்கு முன்பு, பயிா் விளைச்சல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்து வருகிறது, அதாவது விவசாயிகள் செழிப்பாக இருக்கிறாா்கள் என்று வேளாண் அமைச்சா் கூறியதாக விவசாயத் தலைவா்கள் தெரிவித்தனா். இருப்பினும், கள யதாா்த்தம் இதற்கு நோ்மாறானது. விவசாயிகள் கடன் பொறியில் ஆழமாக சிக்கியுள்ளதாக விவசாயத் தலைவா்கள் தெரிவித்தனா். விவசாயச் செலவுகள் தொடா்ந்து அதிகரித்து வருவதாலும், பயிா் விலைகள் படிப்படியாகக் குறைந்து வருவதாலும், விளைச்சலை அதிகரிக்க விவசாயிகள் அதிக உரங்களையும் நவீன தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனா். கடன் பொறியில் இருந்து தப்பிக்க விவசாயிகள் விளைச்சலை அதிகரிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனா் என்பதே கள யதாா்த்தம் என சம்யுக்த கிசான் மோா்ச்சா பத்திரிகை செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.