மன்ரேகா திட்டம் கோரி தில்லியில் காங்கிரஸ் ஆா்ப்பாட்டம்
மத்திய அரசு தொடா்ந்து ஏழைகளைத் தாக்கி, அவா்களின் சட்டரீதியான வேலைக்கான உரிமையை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துகிறது என்று காங்கிரஸின் தில்லி பிரிவு வெள்ளிக்கிழமை மன்ரேகா திட்டத்தை நீக்கியதற்கு எதிரான போராட்டத்தில் குதித்தது.
அக்பா் சாலையில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் நடந்த போராட்டத்தில் உரையாற்றிய தில்லி பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டி (டிபிசிசி) தலைவா் தேவேந்தர யாதவ் பேசியதாவது: அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் ‘ஏழைகள் மீதான தொடா்ச்சியான தாக்குதலை‘ சமிக்ஞை செய்கின்றன .விபி-ஜி ராம் ஜி சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும், அசல் எம்ஜிஎன்ஆா்இஜிஏவை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரி காங்கிரஸ் 45 நாள் நாடு தழுவிய ‘எம்ஜிஎன்ஆா்இஜிஏ பச்சாவோ சங்க்ராம் யாத்திரை‘ பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளது.
இந்த அரசு தொடா்ந்து ஏழைகளை தாக்கி வருகிறது. ஒரு காலத்தில் வேலைவாய்ப்பு உறுதி செய்யப்பட்ட மக்கள் இப்போது அந்த உத்தரவாதங்கள் பறிக்கப்படுவதைக் காண்கின்றனா். அவா்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த அமைப்புகள் படிப்படியாக அகற்றப்பட்டு வருகின்றன. இது ஒரு சிறிய போராட்டம் அல்ல என்பதால் இந்த இயக்கத்தை நாம் முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும். இது ஒரு நீண்ட போா். இந்த நீண்ட போராட்டத்திற்கு, நாம் ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் இந்த அரசாங்கத்தை அடிபணிய கட்டாயப்படுத்துவதற்கும் நாம் பணியாற்ற வேண்டும்.
மாநிலங்களவை உறுப்பினா் ஜெய்ராம் ரமேஷ் பேசியதாவது: மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் தோற்றம் மற்றும் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்து, முன்னாள் பிரதமா் மன்மோகன் சிங், அப்போதைய தேசிய ஆலோசனைக் குழுத் தலைவா் சோனியா காந்தி மற்றும் கட்சியின் மூத்த தலைவா் ராகுல் காந்தி ஆகியோரின் முக்கிய பங்களிப்புகளுடன் அனந்தபூரில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் இருந்து பிப்ரவரி 2,2006 அன்று இந்த சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டப்ஞ்.
இந்தச் சட்டம் ஒரு நலத் திட்டம் மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு ஆண்டும் மில்லியன் கணக்கான கிராமப்புற குடும்பங்கள், குறிப்பாக நிலமற்ற குடும்பங்கள், தலித்துகள், பழங்குடியினா், ஓரங்கட்டப்பட்ட சமூகங்கள் மற்றும் பெண்கள் பயனடையும் வேலைவாய்ப்புக்கான சட்டப்பூா்வ உரிமை. இந்த சட்டம் பஞ்சாயத்துகளுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதன் மூலம் அடிமட்ட ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தியது என்றும், கிராமப்புற தொழிலாளா்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடி ஊதியம் வழங்குவதில் முன்னோடியாக இருந்தது என்றாா் அவா்.
கடந்த ஆண்டு பிற்பகுதியில் நாடாளுமன்றத்தில் மைல்கல் கிராமப்புற வேலைவாய்ப்புச் சட்டத்தின் பெரிய மாற்றத்தைத் தொடா்ந்து இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது. மத்திய அரசின் ’ரோஜ்கா் மற்றும் அஜீவிகா மிஷன் (கிராமின்) சட்டம், 2025 எதிா்க்கட்சிகளின் சலசலப்புக்கு மத்தியில் இரு அவைகளாலும் நிறைவேற்றப்பட்டு, டிசம்பா் 2025 இல் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலைப் பெற்றது. இது இரண்டு தசாப்தங்களுக்குப் பிறகு மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்திற்கு (ஙஎசதஉஎஅ) பதிலாக மாற்றப்பட்டது.
புதிய சட்டத்தின் கீழ், வேலைவாய்ப்புக்கான சட்டரீதியான உத்தரவாதம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு கிராமப்புற குடும்பத்திற்கு 100 நாட்களில் இருந்து 125 நாட்களாக காகிதத்தில் உயா்த்தப்பட்டது, மேலும் நிதி முறைகள், திட்டமிடல் வழிமுறைகள் மற்றும் செயல்படுத்தல் கட்டமைப்புகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. எதிா்க்கட்சிகள் மற்றும் பல மாநில சட்டப்பேரவைகள் இந்த மாற்றீடு மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் (எம். ஜி. என். ஆா். இ. ஜி. ஏ) உரிமைகள் அடிப்படையிலான தன்மையை நீா்த்துப்போகச் செய்கிறது, அதிகாரத்தை மையப்படுத்துவதை அதிகரிக்கிறது மற்றும் அதிக நிதி பொறுப்புகளுடன் மாநிலங்களை சிக்கலாக்குகிறது, இது வேலை செய்வதற்கான அசல் சட்ட உரிமையை பலவீனப்படுத்தக்கூடும் என்று விமா்சித்து வருகின்றன.