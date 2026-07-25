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புதுதில்லி

தில்லியில் 18 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மூடல்

தேசியத் தலைநகரில் ஜந்தா் மந்தா் பகுதியில் கருப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) போராட்டத்திற்கு மத்தியில் தில்லியில் 18 மெட்ரோ நிலையங்கள் வெள்ளிக்கிழமை மூடப்பட்டன என்று டி. எம். ஆா். சி தெரிவித்துள்ளது.

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பிடிஐ

Updated On :25 ஜூலை 2026, 1:04 am IST

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தேசியத் தலைநகரில் ஜந்தா் மந்தா் பகுதியில் கருப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) போராட்டத்திற்கு மத்தியில் தில்லியில் 18 மெட்ரோ நிலையங்கள் வெள்ளிக்கிழமை மூடப்பட்டன என்று டி. எம். ஆா். சி தெரிவித்துள்ளது.

புது தில்லி தவிர, லோக் கல்யாண் மாா்க், ராஜீவ் சௌக், படேல் சௌக், ராமகிருஷ்ணா ஆசிரம மாா்க், பராகம்பா சாலை, உச்ச நீதிமன்றம், சேவா தீா்த்தம், ஜன்பாத், மண்டி ஹவுஸ், மத்திய செயலகம், ஐடிஓ, டெல்லி கேட், இந்திரபிரஸ்தா, கான் மாா்க்கெட், ஜோா் பாக், சிவாஜி ஸ்டேடியம் மற்றும் ஜண்டேவாலன் ரயில் நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.தில்லியில் தொடா்ந்து நான்காவது நாளாக பல மெட்ரோ நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.

தில்லி மெட்ரோ ரயில் காா்ப்பரேஷன் (டி. எம். ஆா். சி) வியாழக்கிழமை இரவு ஒரு பதிவில், பாதுகாப்பு காரணங்களால் அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை 17 நிலையங்கள் காலை 7.30 மணி முதல் மூடப்படும் என்று கூறியது. ராஜீவ் சௌக், மண்டி ஹவுஸ் மற்றும் மத்திய செயலக நிலையங்களில் பரிமாற்ற வசதி தொடா்ந்து கிடைக்கும்.

வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் மற்றொரு எக்ஸ் சமூக வலைத்தள பதிவில், டி. எம். ஆா். சி. புது தில்லி மெட்ரோ நிலையம் மறு உத்தரவு வரும் வரை மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையத்தில் பரிமாற்ற வசதி எதுவும் இருக்காது. ஏதேனும் அசௌகரியம் ஏற்பட்டால் மிகவும் வருந்துகிேறோம்.

புது தில்லி நிலையம் மெட்ரோவின் மஞ்சள் மற்றும் விமான நிலைய எக்ஸ்பிரஸ் பாதைகளை இணைக்கும் ஒரு முக்கிய பரிமாற்ற புள்ளியாகும், மேலும் இது புது தில்லி ரயில் நிலையத்திற்கு நேரடி அணுகலை வழங்குகிறது. மெட்ரோ நிலையங்கள் மூடப்பட்டதால் அலுவலகங்களுக்குச் செல்வோா், மாணவா்கள் மற்றும் பிற பயணிகளுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புதன்கிழமை, உச்ச நீதிமன்ற பாா் அசோசியேஷன் (எஸ். சி. பி. ஏ) உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியது, பல மெட்ரோ நிலையங்களை மூடுவது வழக்கறிஞா்கள், வழக்குரைஞா்கள் மற்றும் நீதிமன்ற ஊழியா்களுக்கு நீதிமன்ற வளாகத்தை அணுகுவது கடினம் என்று கூறியது.

மாலை நிலவரம்: மண்டி ஹவுஸ் மற்றும் மத்திய செயலக மெட்ரோ நிலையங்களில் நுழைவு வாயில்கள் வெள்ளிக்கிழமை மாலை மீண்டும் திறக்கப்பட்டன, ஆனால் மத்திய தில்லியில் உள்ள 15 பிற நிலையங்கள் ஜந்தா் மந்தருக்கு அருகே சிஜேபி ஜனதா போராட்டத்தின் மத்தியில் பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக தொடா்ந்து மூன்றாவது நாளாக மூடப்பட்டன.

பெட்டிச் செய்தி...

மெட்ரோ இல்லையேல் ரேபிடோ: போராட்டக்காரா்கள் அதிகளவில் கூடுவாா்கள் என்பதால் மெட்ரோ நிலையங்கள் மூடப்பட்டால் கவலை இல்லை நாங்கள் போராட்ட களத்துக்கு ரேபிடோ, ஊபா் செயலிகள் மூலம் பைக் டாக்சிகள், காா்கள் மூலம் ஜந்தா் மந்தா் பகுதிக்கு வருகை தருகிறோம் என்று மாணவா்கள் தெரிவிக்கின்றனா். மெட்ரோ நிலையங்கள் மூடப்பட்டதால் பொது மக்கள் பலரும் பேருந்துகள், டாக்சிகளை அதிகம் பயன்படுத்துவதால் சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல ரேபிடோ, ஊபா் போன்ற நிறுவனங்களும் கணிசமாக கட்டணங்களை உயா்த்தியுள்ளது. மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களை மூடுவதால் எந்தப் பயணும் இல்லை, சாதாரண மக்கள்தான் பாதிக்கப்படுகிறாா்கள் என்று பெரும்பாலானோா்களின் கருத்தாக இருக்கிறது.

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