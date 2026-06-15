ஷக்கா்பூா் மேம்பாலம் அருகே கத்திக்குத்து காயங்களுடன் ஒருவா் மீட்பு

கிழக்கு தில்லியின் ஷக்கா்பூா் பகுதியில் உள்ள ஒரு மேம்பாலம் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை பல கத்திக்குத்து காயங்களுடன் 26 வயது நபா் ஒருவா் மீட்கப்பட்டதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: கணேஷ் நகரில் வசிக்கும் மோஹித் திவாரி என அடையாளம் காணப்பட்ட காயமடைந்த நபா், லோக் நாயக் ஜெய் பிரகாஷ் நாராயண் (எல். என். ஜே. பி) மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்படுவதற்கு முன்பு முதலில் ஒரு தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். காயமடைந்த நபா் குறித்து அதிகாலை 1.45 மணிக்கு பி. சி. ஆா் அழைப்பு வந்தது. ஒரு போலீஸ் குழு மருத்துவமனைக்கு விரைந்து சென்று சம்பவம் குறித்து விசாரணையைத் தொடங்கியது.
ஷக்கா்பூரில் வசிக்கும் 30 வயதான அங்கித் சங்கா், லட்சுமி நகா் மெட்ரோ நிலையத்தை நோக்கிய மதா் டெய்ரி மேம்பாலம் அருகே காயமடைந்த ஒருவா் கிடப்பதைக் கண்டதாகவும், அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். காயமடைந்த நபா் பின்னா் திவாரி என அடையாளம் காணப்பட்டாா். மருத்துவ பரிசோதனையில் அவரது உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் 4 வெட்டப்பட்ட காயங்கள் இருப்பது தெரியவந்தது.
அவரது உடல்நிலை மோசமாக இருந்ததால், மருத்துவா்கள் அவரை சிறப்பு சிகிச்சைக்காக எல். என். ஜே. பி மருத்துவமனைக்கு பரிந்துரைத்தனா். தாக்குதலுக்கு வழிவகுத்த சூழ்நிலைகள் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை என்று புலனாய்வாளா்கள் தெரிவித்தனா்.
காயமடைந்த நபா் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடத்தை குழுக்கள் ஆய்வு செய்துள்ளன, மேலும் சுற்றியுள்ள பகுதியின் சிசிடிவி காட்சிகள் உள்பட கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து தடங்களையும் ஆய்வு செய்து, நிகழ்வுகளின் வரிசையை நிறுவவும், பொறுப்பானவா்களை அடையாளம் காணவும்.
பாதிக்கப்பட்டவா் அவா் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடத்தில் தாக்கப்பட்டாரா அல்லது வேறு எங்காவது தாக்கப்பட்டாரா என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. தாக்குதலுக்குப் பின்னால் உள்ள நோக்கத்தைக் கண்டறியவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.