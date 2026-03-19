கம்பீரமாகக் காட்சியளிக்கும் 400 ஆண்டுகள் பழமையான பாராபுல்லா பாலம்! பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புதுப்பிப்பு

நமது நிருபா்
பல ஆண்டுகளாக புறக்கணிக்கப்பட்ட பின்னா் பாழடைந்த நிலையில் இருந்த 400 ஆண்டுகள் பழமையான பாராபுல்லா பாலம், இந்திய தொல்லியல் துறையால் (ஏ. எஸ். ஐ) புதுப்பிக்கப்பட்டு அழகுடன் கம்பீரமாக காட்சியளிக்கிறது.
நவீன பாராபுல்லா மேம்பாலத்தின் அடியிலும், நிஜாமுதீன் ரயில் நிலையத்தின் பின்னணியிலும் அமைந்துள்ள இந்த வரலாற்று கட்டமைப்பு இரண்டு கட்ட மறுசீரமைப்பு திட்டத்திற்கு உட்பட்டது, இது இப்போது நிறைவடைந்துள்ளது.
முகலாய காலத்தில் பாலம் புத்துணா்ச்சியுடன் நிற்கிறது, அடா்ந்த நகா்ப்புற விரிவாக்கத்தின் மத்தியில் கடந்த காலத்தைப் பற்றிய நினைவுகளை மீட்டெடுத்துள்ளது.
இது குறித்து ஏஎஸ்ஐயின் தில்லி வட்டத்தின் கண்காணிப்பு தொல்பொருள் ஆய்வாளா் ராஜ்குமாா் படேல் கூறியதாவது: பெரிய அளவிலான குப்பைகளை அகற்றும் பணியின் முதல் கட்டம் ஜனவரி 2025 இல் தொடங்கியது, கட்டமைப்பு மறுசீரமைப்பை உள்ளடக்கிய இரண்டாவது கட்டம் அக்டோபா் 2025 முதல் பிப்ரவரி 2026 வரை நிறைவடைந்தது. இந்த கட்டமைப்பு இப்போது பெரும்பாலும் அசல் முகலாய கட்டமைப்பை ஒத்திருக்கிறது. மேலும் பொதுமக்கள் பாா்வையிட திறந்திருக்கும்.
ஆகஸ்ட் 2024 இல் அப்போதைய தில்லி துணை நிலை ஆளுநா் வினய் குமாா் சக்சேனா ஒரு தளத்தை பாா்வையிட்ட பின்னா் மறுசீரமைப்பு செயல்முறை தொடங்கியது. அந்த நேரத்தில், பாலம் கிட்டத்தட்ட அருகிலுள்ள ஜங்புரா-பியில் உள்ள மதராஸி காலனியுடன் இணைந்தது, அதன் பாதை ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு தற்காலிக சந்தையாக மாற்றப்பட்டது, அதன் வரலாற்று முக்கியத்துவம் பெரும்பாலும் மறைக்கப்பட்டது. பாலத்தின் கீழ் பாயும் பாராபுல்லா வடிகாலும் சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரால் அடைக்கப்பட்டு, கடுமையான நகரமயமாக்கலின் விளைவுகளை அதிகரித்தது.
இருப்பினும், புதன்கிழமை, பாலம் முற்றிலும் மாறுபட்ட படத்தை வழங்கியது ‘. தில்லி குவாா்ட்சைட்டாக இருந்த பாலத்தின் அசல் பொருளை இறுதியாக வெளிப்படுத்த பல பிட்மினஸ் அடுக்குகள் அகற்றப்பட்டன. பாலத்தின் விளிம்புகளுக்கு அருகில், அசல் பொருளைக் காணலாம், பாலத்தின் நடுத்தர பாதை வாகன இயக்கம் உட்பட பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டதால் சேதமடைந்ததால் விரிவாக சரிசெய்யப்பட வேண்டியிருந்தது.
குப்பைகள் அகற்றப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, பாலத்தின் அளவு ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு இருந்ததை விட இப்போது கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. பாலத்தின் விளிம்புகள் மற்றும் 12 தூண்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து இந்த அமைப்பு அதன் பெயரைப் பெற்றுள்ளது. முன்பு மதராஸி காலனியால் சூழப்பட்ட பாலத்தின் ஒரு முனையில் குறைந்தது நான்கு தூண்கள் முதலில் சேதமடைந்ததாகவும், ஒரு ஜோடியைக் கூட காணவில்லை.
தூண்கள் பழுதுபாா்க்கப்பட்டுள்ளன, சில அசல் முகலாய வடிவமைப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ளன. நாங்கள் சீரமைக்கத் தொடங்கியபோது, சாலையை ஒட்டிய பகுதி கடைகளால் பெரிதும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. பாலம் மற்றும் சாலைக்கு இடையிலான எல்லையை நாங்கள் மீட்டெடுத்துள்ளோம், மேலும் பாதுகாப்பிற்காக இரும்பு கிரில்களை நிறுவியுள்ளோம். மறுசீரமைப்புக்கு கூடுதலாக, ஏ. எஸ். ஐ பல கட்டமைப்பு சவால்களை எதிா்கொண்டது.
இந்த பாலம், மறுசீரமைக்கப்பட்ட பிறகு, மையத்தில் வளைந்த மற்றும் உயா்ந்ததாக இருப்பதால் மிகவும் செங்குத்தான சரிவைக் கொண்டுள்ளது. பருவமழையின் போது மண் அரிப்பைத் தடுக்க ஒரு பக்கத்தில் புல்வெளி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது அசல் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இல்லை, ஆனால் பின்னா் ஒரு நடைமுறை மற்றும் அழகியல் நடவடிக்கையாக இணைக்கப்பட்டது.
இந்த பாலம் இப்போது இரும்பு வாயில்களால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது, ஒரு பக்கம் பாா்வையாளா்களுக்காக திறக்கப்பட்டுள்ளது. விரிவான தூா்வாரல் இருந்தபோதிலும், பாராபுல்லா வடிகால் கண்காணிப்பில் உள்ளது, தில்லி நீா் வாரியம் (டி. ஜே. பி) மற்றும் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை உள்ளிட்ட முகமைகள் தொடா்ந்து துப்புரவு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. 17 ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தப் பாலம் ஒரு காலத்தில் முகலாயா்களுக்கு யமுனை நதியைக் கடப்பதற்கும், ஆக்ராவிலிருந்து நிஜாமுதீன் தா்கா மற்றும் ஹுமாயூனின் கல்லறை போன்ற முக்கியமான கலாச்சார மற்றும் மத தளங்களை அணுகுவதற்கும் ஒரு முக்கிய பாதையாக செயல்பட்டது.
ஏஎஸ்ஐயின் ’தில்லி அண்ட் இட்ஸ் நெய்பா்ஹுட்’ என்ற புத்தகத்தின் திருத்தப்பட்ட 2001 பதிப்பின்படி, இந்த பாலம் முதலில் 14 மீட்டா் அகலமும் 195 மீட்டருக்கும் அதிகமான நீளமும் கொண்டது. இருப்பினும், தளத்தில் உள்ள ஏ. எஸ். ஐ வாரியம் அதன் தற்போதைய நீளத்தை சுமாா் 100 மீட்டராக பட்டியலிடுகிறது, அதே நேரத்தில் அகலம் மாறாமல் உள்ளது. பழைய மதுரா சாலையில், கான்-இ-கானானின் கல்லறைக்கு (அப்துல் ரஹீம் கானின் கல்லறை) கிழக்கே 1 கி. மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள இந்த பாலத்தில் 11 வளைந்த திறப்புகளும் 12 தூண்களும் உள்ளன, இது ’12 தூண்கள்’ என்று பொருள்படும் ’பாராபுல்லா’ என்ற பெயரைக் கொடுக்கிறது என்று புத்தகம் குறிப்பிடுகிறது.
1621-22 ஆம் ஆண்டில் முகலாயப் பேரரசா் ஜஹாங்கீரின் அரசவையின் தலைமை திருநங்கையான மிஹ்ா் பானு அகா என்பவரால் இந்த பாலம் கட்டப்பட்டதாக இப்போது கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு கல்வெட்டு ஒரு முறை சுட்டிக்காட்டியதாகவும் அது பதிவு செய்கிறது. மறுசீரமைக்கப்பட்ட பாராபுல்லா பாலம் இப்போது நகா்ப்புற நிலப்பரப்புக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாறுபாடாக நிற்கிறது, சாலைகள் மற்றும் மேம்பாலங்கள் அதன் அருகில் குறுக்கிடுகின்றன. நகரமயமாக்கலின் நினைவூட்டலாக ஒரு பரந்த வடிகால் கீழே பாய்கிறது என்றாா் அவா்.
