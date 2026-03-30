வரதட்சணை கொலை வழக்கில் விடுவிப்புக்கு முன் தலைமறைவானதால் குற்றவாளி என தீா்ப்பு
தீர்ப்பு
2015-ஆம் ஆண்டில் மனைவி தற்கொலை செய்துகொண்டதற்கு வரதட்சணைக் கொலை மற்றும் கொடுமை செய்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒருவரை, நம்பகமான ஆதாரங்கள் இல்லாததையும், முக்கிய அரசுத் தரப்பு சாட்சிகளின் விரோதமான சாட்சியங்களையும் காரணம் காட்டி தில்லி நீதிமன்றம் விடுவித்தது.
இருப்பினும், நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகத் தவறியதால், 2016, டிசம்பரில் அவா் அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டதைக் கண்டறிந்த நீதிமன்றம், இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவு 174ஏ- இன் கீழ் அந்த நபரைக் குற்றவாளி எனத் தீா்ப்பளித்தது.
இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் 498ஏ (கணவன் செய்யும் கொடுமை) மற்றும் 304பி (வரதட்சணைக் கொலை) பிரிவுகளின் கீழ் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஜாகிா் ஹுசைன் மீதான வழக்கை விசாரித்த கூடுதல் அமா்வு நீதிபதி ஸ்வாதி குப்தா, அரசுத் தரப்பு குற்றச்சாட்டுகளை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கத் தவறிவிட்டது என்று கூறி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை விடுவித்தாா்.
இந்த வழக்கின் உண்மைகளின்படி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் எந்தவொரு தூண்டுதல் மூலமாக இறந்தவரைத் தற்கொலைக்குத் தூண்டினாா் என்று சிறிதளவுகூடக் கூறுவதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை, என்று நீதிமன்றம் கூறியது. அரசுத் தரப்பின்படி, ஜாகிா் ஹுசைனின் மனைவி நூா் சபா, 2015 ஜூலையில் உத்தம் நகரில் உள்ள தனது இல்லத்தில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலைக்கு முயன்ாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னா் அவா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.
இந்தத் தம்பதியினா் 2014, ஆகஸ்ட் 9 அன்று திருமணம் செய்துகொண்டனா். நூா் சபாவின் தந்தை ஆரம்பத்தில், தனது மகள் அவரது கணவரால் மனரீதியாகத் துன்புறுத்தப்பட்டதாகவும், கடை திறப்பதற்காக 10 லட்சம் ரூபாய் கேட்கப்பட்டதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினாா். மேலும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் பணம் கேட்டதாகவும், வரதட்சணைப் பொருள்கள் குறித்து மனைவியைக் கேலி செய்ததாகவும் அவா் கூறினாா். இருப்பினும், விசாரணையின் போது, அவா் அரசுத் தரப்பின் வாதத்தை ஆதரிக்கவில்லை, மேலும் அவா் பி சாட்சியாக அறிவிக்கப்பட்டாா்.
‘குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஜாகிா் ஹுசைனுக்கு எதிரான வழக்கை, அரசுத் தரப்பு நம்பத்தகுந்த அல்லது வலுவான ஆதாரங்களை முன்வைத்து நிரூபிக்கத் தவறிவிட்டது என்பதில் இந்த நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு துளி கூட சந்தேகம் இல்லை. அரசுத் தரப்பு அதன் மீது சுமத்தப்பட்ட பொறுப்பை நிறைவேற்றத் தவறிவிட்டது’ என்று நீதிபதி கூறினாா்.
நீதிமன்றத்தில் அளித்த தனது சாட்சியத்தில், நூா் சபாவின் தந்தை, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் தன்னிடம் ஒருபோதும் பணமோ வரதட்சணையோ கேட்டதில்லை என்றும், மரச்சாமான்கள் விற்பனையகம் திறப்பதற்கான நிதி உதவியை அவா் மறுத்த பிறகு, தனது மகள் எந்தவிதமான துன்புறுத்தல் குறித்தும் புகாா் அளிக்கவில்லை என்றும் கூறினாா். நூா் சபாவின் நாத்தனாா் மற்றும் ஒன்றுவிட்ட சகோதரா் உள்பட மற்ற உறவினா்களும், தங்களது சாட்சியங்களில் வரதட்சணைக் கொடுமை அல்லது கொடுமை குறித்த அரசுத் தரப்பின் குற்றச்சாட்டுகளை ஆதரிக்கத் தவறிவிட்டனா்.
அரசுத் தரப்பின் முக்கிய சாட்சிகள் பி சாட்சிகளாக மாறியது வழக்கை பலவீனப்படுத்தியது என்றும், இறப்புக்குச் சற்று முன்பு கொடுமை, வரதட்சணைக் கோரிக்கை அல்லது துன்புறுத்தல் ஆகியவற்றை நிரூபிக்க நம்பத்தகுந்த ஆதாரம் எதுவும் இல்லை என்றும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.
உயிரிழந்தவா் இறப்பதற்குச் சற்று முன்பு, வரதட்சணைக் கோரிக்கை தொடா்பாகவோ அல்லது அது சம்பந்தமாகவோ, அவரது கணவரால் அல்லது கணவரின் உறவினா்களால் கொடுமைக்கோ அல்லது துன்புறுத்தலுக்கோ உள்ளாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவு 304பி இன் தேவையாகும் என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
மேலும், இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவு 306இன் கீழ் தற்கொலைக்குத் தூண்டியதற்காகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரைப் பொறுப்பாக்க முடியுமா என்பதையும் நீதிபதி ஆராய்ந்தாா், ஆனால் அவா் இறந்தவரைத் தற்கொலை செய்துகொள்ளத் தூண்டினாா் அல்லது உதவினாா் என்பதைக் குறிப்பிடும் எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று கண்டறிந்தாா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...