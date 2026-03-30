2020 ஜாஃப்ராபாத் கொலை முயற்சி வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவா் விடுவிப்பு!

2020- ஆம் ஆண்டில் வடகிழக்கு தில்லியின் ஜாஃப்ராபாத் பகுதியில் நடந்த சண்டையின் போது ஒரு இளைஞரைக் கொலை செய்ய முயன்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒருவரை நீதிமன்றம் விடுவித்துள்ளது.
தாக்குதல் நடத்தியவா் என்ற அடையாளத்தை நியாயமான சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு அரசு தரப்பு நிறுவத் தவறிவிட்டது என்று தீா்ப்பில் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
ஒரு வாக்குவாதத்திற்குப் பிறகு முகமது சுஹைலை கத்தியால் கொலை செய்ய முயன்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட அமீருக்கு எதிரான வழக்கை கூடுதல் அமா்வு நீதிபதி குமாா் ரஜத் விசாரித்தாா். மாா்ச் 27 தேதியிட்ட ஒரு உத்தரவில், நீதிமன்றம், ‘குற்றம் சாட்டப்பட்ட அமீருக்கு எதிரான வழக்கை நியாயமான சந்தேகத்திற்கு அப்பால் நிரூபிக்க அரசு தரப்பு தவறிவிட்டது என்பது கவனிக்கப்படுகிறது. இது ஐபிசி பிரிவு 307- இன் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும், இதனால், சந்தேகத்தின் நன்மை குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களுக்கு மேலே குறிப்பிடப்பட்ட கொள்கைகள் மற்றும் பதிவில் நிறுவப்பட்ட உண்மைகளின் அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது’ என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
அரசு தரப்பு கூற்றுப்படி, இந்தச் சம்பவம் அக்டோபா் 9,2020- ஆம் தேதி நடந்தது. புகாா்தாரா் முகமது சுஹைல், ஜாஃப்ராபாத்தின் சௌகான் பாங்கரில் ஸ்கூட்டா் தொடா்பாக ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்திற்குப் பிறகு அமீா் தன்னை கத்தியால் தாக்கியதாக குற்றம் சாட்டினாா். பாதிக்கப்பட்டவா் தனது கழுத்திலும் கைகளிலும் காயங்கள் ஏற்பட்டதாகக் கூறினாா். பின்னா் உறவினா்கள் அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா்.
விசாரணையின் போது, புகாா்தாரா் மற்றும் நேரில் பாா்த்ததாகக் கூறப்படும் சாட்சிகள் உள்பட 7 சாட்சிகளை அரசு தரப்பு விசாரித்தது. இருப்பினும், முக்கிய சாட்சிகள் முரண்பட்டதாகவோ அல்லது குறுக்கு விசாரணையின் போது சீரற்ற அறிக்கைகளை அளித்ததாகவோ நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.
‘அரசுத் தரப்பு தலைமையிலான சான்றுகள் நம்பகமானவை அல்ல. நிறைய பலவீனங்களைக் கொண்டுள்ளன. ஏனெனில், அரசுத் தரப்பு தலைமையிலான காயமடைந்த / சாட்சிகளின் சாட்சியங்களில் நிறைய பொருள் வேறுபாடுகள், குறைபாடுகள், முரண்பாடுகள் உள்ளன. மேலும், இது குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் அடையாளத்தை நிறுவத் தவறிவிட்டது’ என்று நீதிபதி கூறினாா்.
சாட்சிகள் தங்கள் முந்தைய அறிக்கைகளை முரண்படுத்தியதால், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் அடையாளம் சந்தேகத்திற்குரியது என்றும், அரசு தரப்பு வழக்கை ஆதரிக்கவில்லை என்றும் நீதிமன்றம் அவதானித்தது. விசாரணையின் போது குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆயுதம் ஒருபோதும் மீட்கப்படவில்லை. இந்த மருத்துவ மற்றும் தடயவியல் அறிக்கைகள் சுஹைலுக்கு கூா்மையான ஆயுதத்தால் காயங்கள் ஏற்பட்டன என்பதை நிரூபிக்கின்றன. ஆனால், குற்றம் சாட்டப்பட்ட அமீரின் அடையாளம் சந்தேகத்திற்குரியது என்பதால் அறிக்கைகள் மற்றும் எம். எல்.சி. குற்றம் சாட்டப்பட்ட அமீருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்கவில்லை.
மேலும், குற்றத்திற்கான ஆயுதம் மீட்கப்படவில்லை என்று நீதிமன்றம் கூறியது. இத்தகைய சான்றுகள் மட்டுமே நம்பகமான அடையாளம் இல்லாத நிலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் குற்றத்தை நிரூபிக்க முடியாது என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
