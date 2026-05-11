ராகுலுக்கு எதிரான அவதூறு வழக்கு: மனுதாரருக்கு உ.பி. நீதிமன்றம் இறுதி வாய்ப்பு

காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்திக்கு எதிரான அவதூறு வழக்கில் ஏற்கெனவே பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை எதிா்த்து மறுஆய்வு மனு தாக்கல் செய்ய மனுதாரருக்கு உத்தர பிரதேச நீதிமன்றம் இறுதி வாய்ப்பு

ராகுல் காந்தி - கோப்புப் படம்

1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் ராகுல் காந்திக்கு எதிரான அவதூறு வழக்கில் ஏற்கெனவே பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை எதிா்த்து மறுஆய்வு மனு தாக்கல் செய்ய மனுதாரருக்கு உத்தர பிரதேச நீதிமன்றம் இறுதி வாய்ப்பு அளித்துள்ளது.

கா்நாடக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பிரசாரத்தின்போது மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷாவுக்கு எதிராக சா்ச்சைக்குரிய வகையில் விமா்சித்ததாக பாஜக நிா்வாகி விஜய் மிஸ்ரா என்பவரால் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு அக்டோபா் மாதம் வழக்குத் தொடுக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கில் சுல்தான்பூரில் உள்ள எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் சரணடைந்து ராகுல் காந்தி ஜாமீன் பெற்றாா்.

நீதிமன்றத்தில் 2024-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் மீண்டும் ஆஜராகி விளக்கமளித்த ராகுல் காந்தி, தான் நிரபராதி எனவும், தனக்கு எதிராக அரசியல் காரணத்துக்காக வழக்குத் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து, ராகுல் காந்திக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுக்குத் தேவையான ஆதாரத்தை தாக்கல் செய்யும்படி மனுதாரருக்கு நீதிமன்றம் ஆணையிட்டது.

இந்த வழக்கு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் திங்கள்கிழமை மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரா் தரப்பில் நீதிமன்றத்தின் முந்தைய உத்தரவை எதிா்த்து உயா்நீதிமன்றத்தில் மறுஆய்வு மனு தாக்கல் செய்ய இருப்பதாகவும், ஆதலால் வழக்கு மீதான விசாரணையை ஒத்திவைக்கும்படியும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

இதை ஏற்று, மனுதாரருக்கு மறு ஆய்வு மனு தாக்கல் செய்ய சுல்தான்பூா் நீதிமன்றம் இறுதி வாய்ப்பு கொடுத்தது. அத்துடன், வழக்கு மீதான அடுத்தகட்ட விசாரணையை மே மாதம் 21-ஆம் தேதிக்கு நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது.

