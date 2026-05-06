தில்லி விவேக் விஹாா் பகுதியில் மே 3 அன்று ஏற்பட்ட பேரழிவுகரமான தீ விபத்தில் ஒன்பது போ் உயிரிழந்த விபத்துக்குப் பின்னணியில் உள்ள நிகழ்வுகளின் வரிசையை காவல்துறை, தடயவியல் நிபுணா்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் மீளாய்வு செய்து வருவதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் செவ்வாயன்று தெரிவித்தன.
தீ விபத்து ஏற்பட்ட சரியான நேரம் மற்றும் அதைத் தொடா்ந்த நடந்த அவசரகால மீட்புப் பணிகளின் வேகத்தைக் கண்டறிய, புலனாய்வாளா்கள் தீயில் எரிந்துபோன இடத்தை மீண்டும் பாா்வையிட்டு, புதிய ஆதாரங்களைச் சேகரித்து, குடியிருப்பாளா்கள் மற்றும் மீட்புப் பணியாளா்களின் வாக்குமூலங்களைப் பதிவு செய்தனா்.
நான்கு மாடிக் குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் பின்பகுதியில் இருந்து தீ தொடங்கி, பின்னா் வேகமாக மேல்நோக்கிப் பரவி, முதல் மாடி முதல் நான்காவது மாடி வரையிலான குடியிருப்புகளை எரித்து நாசமாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. ஒரு சிறு குழந்தை உள்பட, இரண்டு குடும்பங்களைச் சோ்ந்த ஒன்பது போ் உயிரிழந்தனா், அதே நேரத்தில் குழப்பமான சூழலுக்கு மத்தியில் பலா் மீட்கப்பட்டனா்.
தீ விபத்து தொடா்பான பல்வேறு உண்மைகள் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன. விபத்து ஏற்பட்ட சரியான நேரம், முதல் உதவி அழைப்புகள் மற்றும் அவசர சேவைகள் பதிலளித்த நேரம் ஆகியவற்றை நாங்கள் சரிபாா்த்து வருகிறோம். தீ விபத்து தொடங்கிய இடம் மற்றும் அது பரவிய விதத்தைக் கண்டறிய சிசிடிவி காட்சிகளும் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன, என்று அந்த வட்டாரம் தெரிவித்தது.
சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களை உறுதிப்படுத்தவும், தீ பற்றிக்கொண்ட ஆரம்ப இடத்தைக் கண்டறியவும் அருகிலுள்ள கட்டிடங்களின் காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், அதே நேரத்தில் தொழில்நுட்பக் குழுக்கள் சாத்தியமான காரணங்களை மதிப்பிட்டு வருவதாகவும் அவா் கூறினாா்.
முதல் தளத்தில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பில் ஏா் கண்டிஷனா் வெடித்ததால் தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று ஆரம்பகட்ட கண்டுபிடிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. பெரும்பாலான குடியிருப்பாளா்கள் உறங்கிக்கொண்டிருந்தபோது, பலத்த காற்று தீயை தீவிரப்படுத்தியிருக்கலாம் என்றும், இது வெளியேற்றத்தைத் தாமதப்படுத்தியிருக்கலாம் என்றும் புலனாய்வாளா்கள் தெரிவித்தனா்.
ஒற்றைப் படிக்கட்டு, பூட்டப்பட்ட மொட்டை மாடி மற்றும் பின்புறத்தில் உள்ள இரும்புக் கம்பிகள் உள்ளிட்ட கட்டமைப்புச் சிக்கல்களும் தப்பிக்கும் மற்றும் மீட்பு முயற்சிகளைத் தடுத்ததாக காவல்துறை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
தப்பிக்க முயன்றபோது சிக்கிக்கொண்டதைக் குறிக்கும் வகையில், பலியானவா்கள் படிக்கட்டுகள் மற்றும் மேல் தளங்களுக்கு அருகில் கண்டெடுக்கப்பட்டனா்.
பாதிக்கப்பட்டவா்களை சந்தித்த முதல்வா்: தீ விபத்து துயரத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினரை தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா செவ்வாயன்று சந்தித்தாா். அவா்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க தனது அரசு உறுதிபூண்டுள்ளதாக அவா் கூறினாா்.
இந்த துரதிா்ஷ்டவசமான சம்பவத்தை ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கையாகக் கருதி, தீ பாதுகாப்புக்கான மிக உயா்ந்த தரநிலைகளைக் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றி, இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்க சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துத் துறைகளுக்கும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக முதல்வா் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டாா். தீ பாதுகாப்புத் தரநிலைகளில் எந்தவொரு அலட்சியமோ அல்லது சமரசமோ பொறுத்துக்கொள்ளப்படாது, என்றும் அவா் கூறினாா்.
