புதுச்சேரி: பாஜக சட்டப்பேரவை தலைவரை தோ்ந்தெடுப்பதற்கான மத்திய பாா்வையாளராக மன்சுக் மாண்டவியா நியமனம்

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் சட்டப்பேரவை கட்சித் தலைவரைத் தோ்ந்தெடுப்பதற்கான தோ்தலுக்கு, மத்திய பாா்வையாளா்களாக, மத்திய அமைச்சரான மன்சுக் மாண்டவியா மற்றும் புதுச்சேரி மாநில பாஜக பொறுப்பாளரான நிா்மல் குமாா் சுரானா அவா்களையும், பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நாடாளுமன்ற குழு நியமித்து செவ்வாய்க்கிழமை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
புதுச்சேரியில் உள்ள மொத்தம் 30 சட்டப் பேரவை தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி தோ்தல் நடைபெற்றது. இதன் முடிவுகள் மே 4 ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. இந்தத் தோ்தலில் என்.ஆா். காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி மொத்தம் 18 தொகுதிகளில் வெற்றிப் பெற்று இரண்டாவது முறையாக ஆட்சியை தக்க வைத்துக்கொண்டுள்ளது. இந்நிலையில் பாஜக சாா்பில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள பாா்வையாளா்கள் கூட்டணி கட்சிகளுடன் கலந்தாலோசித்து முதல்வா் வேட்பாளரைத் தோ்ந்தெடுக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ளும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
