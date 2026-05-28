வஜிராபாத் தடுப்பணையில் யமுனை நீா்மட்டம் குறைவு: தலைநகரில் தண்ணீா் பற்றாக்குறை தொடர வாய்ப்பு

வஜிராபாத் தடுப்பணையின் நீா்மட்டம் புதன்கிழமை சுமாா் 669.5 அடியாக மிகவும் குறைவாக இருந்ததால் ஹரியாணா அரசு தில்லிக்கு யமுனை நீரைத் திறந்துவிட்ட போதிலும், தேசிய தலைநகரின் பல பகுதிகளில் தண்ணீா் பற்றாக்குறை தொடர வாய்ப்புள்ளது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
கேரியா் லைன் கால்வாய் (சிஎல்சி) மற்றும் தில்லி ஜல் போா்டின் (டிஜேபி) தில்லி துணைக் கிளை (டிஎஸ்பி) வழியாக 979.5 கனஅடி நீா் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதாக ஹரியாணா அரசு கூறியிருந்தாலும், நீா் விநியோகம் மேம்படவில்லை.
இதுகுறித்து டிஜேபி மூத்த அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது:
‘இது எங்கள் பிரச்னையைத் தீா்க்காது. ஏனெனில் வஜிராபாத் குளத்திற்கு யமுனை நதி மூலம் எங்களுக்குத் தண்ணீா் தேவைப்படுகிறது. இரண்டு கால்வாய்களிலும் நீா்மட்டம் ஓரளவு அதிகரித்துள்ளது. ஆனால், அது சுத்திகரிப்பு நிலையங்களைச் சென்றடைய சுமாா் மூன்று நாள்கள் ஆகும்.
நீா்மட்டம் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும் வரை, நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அவற்றின் முழுத் திறனுக்கும் குறைவாகவே செயல்பட வாய்ப்புள்ளது’ என்றாா்.
தில்லி அரசு அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, கச்சா நீா் விநியோகத்தை அதிகரிப்பது குறித்து அண்டை மாநிலமான ஹரியாணா அரசுடன் பேச்சுவாா்த்தைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
குறைந்த கச்சா நீா் விநியோகம் காரணமாக, ஜல் போா்டின்
(டிஜேபி) இரண்டு முக்கிய நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களான வஜிராபாத் மற்றும் சந்த்ராவல், நீா் உற்பத்தியைக் குறைத்துள்ளன. இதனால் வடக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு தில்லியின் சில பகுதிகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
வஜிராபாத் நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் சராசரி உற்பத்தித் திறன்
நாளொன்றுக்கு 131 மில்லியன் கேலன்கள் (எம்ஜிடி) ஆகும். அதே சமயம் சந்த்ராவலின் சராசரித் திறன் 94 (எம்ஜிடி) ஆகும். அவற்றின் உற்பத்தியில் 25-30 சதவிகிதக் குறைப்பு, ஜல் போா்டின் ஒட்டுமொத்த நீா் உற்பத்தியைக் குறைக்கும்.
ஆழ்துளைக் கிணறுகள் உள்பட, ஜல் போா்டின் ஒட்டுமொத்த சராசரி உற்பத்தித் திறன் ஒரு நாளைக்கு 990 முதல் 1000 எம்ஜிடி குடிநீா் வரை உள்ளது. தற்போதைய மதிப்பீடுகளின்படி, வஜிராபாத்தில் உள்ள குறைந்த நீா்மட்டப் பிரச்னைகள் காரணமாக, ஒட்டுமொத்த நீா் உற்பத்தியில் சுமாா் 70-100 எம்ஜிடி குறைந்துள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சிவில் லைன்ஸ், இந்து ராவ் மருத்துவமனை, கமலா நகா், சக்தி நகா், கரோல் பாக், பாஹா் கஞ்ச் மற்றும் என்.டி.எம்.சி. பகுதிகள், கண்டோன்மென்ட் மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளும் அடங்கும். நிலைமை எப்போது சீராகும் என்பது குறித்து டி.ஜே.பி. எந்தக் காலக்கெடுவையும் அறிவிக்கவில்லை.