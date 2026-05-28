Dinamani
இன்று முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறாா் சித்தராமையா: புதிய முதல்வராகிறாா் டி.கே. சிவகுமாா்ஐபிஎல்: எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் தோல்வி - ஹைதராபாத் அணி வெளியேறியதுமமதா, ஸ்டாலினின் தோல்விக்கு எஸ்ஐஆர் பணிகளே காரணம்! ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் குற்றச்சாட்டு!பொது இடங்களில் மாடுகளை வெட்டத் தடை: நீதிமன்றம்பவர்பிளேவில் வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி!உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக 5 பேர் பரிந்துரை! தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மோகனா!நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்! விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது!பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்!
/
புதுதில்லி

வஜிராபாத் தடுப்பணையில் யமுனை நீா்மட்டம் குறைவு: தலைநகரில் தண்ணீா் பற்றாக்குறை தொடர வாய்ப்பு

News image

யமுனை ஆற்றில் நீா்மட்டம் குறைந்து வருவதால் தில்லியின் பல பகுதிகளில் குடிநீா் விநியோகத்தில் பற்றாக்குறை ஏற்படக்கூடும் என அச்சம்.

Updated On :28 மே 2026, 1:15 am IST

Syndication

வஜிராபாத் தடுப்பணையின் நீா்மட்டம் புதன்கிழமை சுமாா் 669.5 அடியாக மிகவும் குறைவாக இருந்ததால் ஹரியாணா அரசு தில்லிக்கு யமுனை நீரைத் திறந்துவிட்ட போதிலும், தேசிய தலைநகரின் பல பகுதிகளில் தண்ணீா் பற்றாக்குறை தொடர வாய்ப்புள்ளது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

கேரியா் லைன் கால்வாய் (சிஎல்சி) மற்றும் தில்லி ஜல் போா்டின் (டிஜேபி) தில்லி துணைக் கிளை (டிஎஸ்பி) வழியாக 979.5 கனஅடி நீா் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதாக ஹரியாணா அரசு கூறியிருந்தாலும், நீா் விநியோகம் மேம்படவில்லை.

இதுகுறித்து டிஜேபி மூத்த அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது:

‘இது எங்கள் பிரச்னையைத் தீா்க்காது. ஏனெனில் வஜிராபாத் குளத்திற்கு யமுனை நதி மூலம் எங்களுக்குத் தண்ணீா் தேவைப்படுகிறது. இரண்டு கால்வாய்களிலும் நீா்மட்டம் ஓரளவு அதிகரித்துள்ளது. ஆனால், அது சுத்திகரிப்பு நிலையங்களைச் சென்றடைய சுமாா் மூன்று நாள்கள் ஆகும்.

நீா்மட்டம் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும் வரை, நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அவற்றின் முழுத் திறனுக்கும் குறைவாகவே செயல்பட வாய்ப்புள்ளது’ என்றாா்.

தில்லி அரசு அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, கச்சா நீா் விநியோகத்தை அதிகரிப்பது குறித்து அண்டை மாநிலமான ஹரியாணா அரசுடன் பேச்சுவாா்த்தைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

குறைந்த கச்சா நீா் விநியோகம் காரணமாக, ஜல் போா்டின்

(டிஜேபி) இரண்டு முக்கிய நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களான வஜிராபாத் மற்றும் சந்த்ராவல், நீா் உற்பத்தியைக் குறைத்துள்ளன. இதனால் வடக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு தில்லியின் சில பகுதிகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

வஜிராபாத் நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் சராசரி உற்பத்தித் திறன்

நாளொன்றுக்கு 131 மில்லியன் கேலன்கள் (எம்ஜிடி) ஆகும். அதே சமயம் சந்த்ராவலின் சராசரித் திறன் 94 (எம்ஜிடி) ஆகும். அவற்றின் உற்பத்தியில் 25-30 சதவிகிதக் குறைப்பு, ஜல் போா்டின் ஒட்டுமொத்த நீா் உற்பத்தியைக் குறைக்கும்.

ஆழ்துளைக் கிணறுகள் உள்பட, ஜல் போா்டின் ஒட்டுமொத்த சராசரி உற்பத்தித் திறன் ஒரு நாளைக்கு 990 முதல் 1000 எம்ஜிடி குடிநீா் வரை உள்ளது. தற்போதைய மதிப்பீடுகளின்படி, வஜிராபாத்தில் உள்ள குறைந்த நீா்மட்டப் பிரச்னைகள் காரணமாக, ஒட்டுமொத்த நீா் உற்பத்தியில் சுமாா் 70-100 எம்ஜிடி குறைந்துள்ளது.

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சிவில் லைன்ஸ், இந்து ராவ் மருத்துவமனை, கமலா நகா், சக்தி நகா், கரோல் பாக், பாஹா் கஞ்ச் மற்றும் என்.டி.எம்.சி. பகுதிகள், கண்டோன்மென்ட் மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளும் அடங்கும். நிலைமை எப்போது சீராகும் என்பது குறித்து டி.ஜே.பி. எந்தக் காலக்கெடுவையும் அறிவிக்கவில்லை.

தொடர்புடையது

மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம்: 78.89 அடி

மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம்: 78.89 அடி

தண்ணீப் கட்டணத்தை குறைக்க டிஜேபி கொள்கையில் தளா்த்தல்: ரேகா குப்தா

தண்ணீப் கட்டணத்தை குறைக்க டிஜேபி கொள்கையில் தளா்த்தல்: ரேகா குப்தா

வைகை அணையின் நீா்மட்டம் 23 அடியாக சரிவு: தேனி மாவட்டத்தில் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு அபாயம்

வைகை அணையின் நீா்மட்டம் 23 அடியாக சரிவு: தேனி மாவட்டத்தில் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு அபாயம்

ஜூன் 12 இல் மேட்டூா் அணை திறக்கப்படுமா? விவசாயிகள் எதிா்பாா்ப்பு

ஜூன் 12 இல் மேட்டூா் அணை திறக்கப்படுமா? விவசாயிகள் எதிா்பாா்ப்பு

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK