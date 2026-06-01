சாலை விரிவாக்கத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்திலிருந்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற அனுமதி அளிக்கும் உத்தரவுகளை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்ததைத் தொடா்ந்து, தில்லியின் ஷாலிமாா் பாக் பகுதியில் உள்ள 143 சட்டவிரோதக் கட்டுமானங்களை இடிக்கும் பணியை அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கினா்.
ஷாலிமாா் பாக் ரயில்வே சுரங்கப்பாதையை வெளிவட்டச் சாலையுடன் இணைக்கும் வகையில் முன்மொழியப்பட்ட ‘சாலை எண் 320’ என்ற வழித்தடத்தின், 30 மீட்டா் அகலமுள்ள ஒதுக்கப்பட்ட எல்லைக்குள் ஹைதா்பூா் கிராமத்தில் இருந்த இந்தக் கட்டுமானங்கள் இடிப்புப் பணி தொடங்கப்பட்டது.
இத்திட்டத்தை எதிா்த்துத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொது நல மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ததைத் தொடா்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இடிப்புப் பணியை நிறுத்துமாறும், பல தசாப்தங்கள் பழமையான நில கையகப்படுத்தல் நடைமுறைகளைச் செல்லாதவை என அறிவிக்குமாறும் கோரித் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை தில்லி உயா்நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே நிராகரித்திருந்தது. இந்தத் தீா்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் தனது உத்தரவின் மூலம் உறுதி செய்தது.
கையகப்படுத்தப்பட்ட அரசு நிலத்தின் ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ள இந்த நிலம், தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் டிடிஏ முதன்மைத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு பொதுச் சாலையாகவே வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று மாவட்ட நீதிபதி எஸ்.எஸ். பரிஹாா் தெரிவித்தாா்.
ஷாலிமாா் பாக், ஆசாத் பூா், வெளிவட்டச் சாலை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள குடியிருப்பு மற்றும் வணிகப் பகுதிகளுக்கு இடையிலான போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைப்பதையும், இணைப்பை மேம்படுத்துவதையும் இத்திட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்று அவா் கூறினாா்.
தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையம், வருவாய்த் துறை, நிலம் மற்றும் கட்டடத் துறை மற்றும் பொதுப்பணித் துறை ஆகியவை இணைந்து இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நடத்திய கூட்டு ஆய்வில், சாலை வழித்தட எல்லைக்குள் 143 அங்கீகரிக்கப்படாத நிரந்தரக் கட்டுமானங்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
நில கையகப்படுத்தல் செயல்முறையானது 1959 மற்றும் 1961 ஆம் ஆண்டுகளில் வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கைகள் மூலம் தொடங்கப்பட்டது என்றும், அதற்கான இழப்பீட்டுத் தொகைகள் 1980 ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்டன என்றும் நிா்வாகத் தரப்பு தெரிவித்தது.
அந்த நிலத்தின் உடைமை 1980ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் கையகப்படுத்தப்பட்டது என்றும், அதற்கான இழப்பீட்டுத் தொகை 1981ஆம் ஆண்டிற்குள் வைப்பு செய்யப்பட்டது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
2013 ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட நில கையகப்படுத்தல் சட்டத்தின் விதிகளின்படி, இந்த நில கையகப்படுத்தல் நடவடிக்கை காலாவதியாகிவிட்டது என்று வாதிட்டு அப்பகுதி மக்கள் தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தை அணுகியிருந்தனா்.
எனினும், இந்த நில கையகப்படுத்தல் நடவடிக்கை செல்லுபடியாகும் என்றும், நிலம் கையகப்படுத்தப்படுவதற்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் தங்களுக்குச் சொந்த உரிமை இருந்தது என்பதை மனுதாரா்களால் நிரூபிக்க முடியவில்லை என்றும் நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.
அதைத் தொடா்ந்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மறுஆய்வு மனுவும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. அதன் பின்னரே இந்த விவகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்தின் விசாரணைக்கு வந்தது. பாதிக்கப்பட்ட தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு நிவாரணத் தொகுப்பு ஒன்றை தில்லி அரசு அறிவித்துள்ளது. இதில், ஒருமுறை வழங்கப்படும் 3 லட்சம் ரூபாய் கருணைத் தொகையும், தேசியத் தலைநகரில் மாற்று இருப்பிடம் இல்லாதவா்களுக்கு சவ்தா கேவ்ரா பகுதியில் 11 மாதங்கள் வரையிலான தற்காலிகத் தங்குமிட வசதியும் அடங்கும்.
நீதிமன்ற உத்தரவுகளை முழுமையாகச் செயல்படுத்துவதில் நிா்வாகம் உறுதியுடன் இருப்பது போலவே, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்குச் சாத்தியமான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவதிலும் அது சமமான கவனம் செலுத்தி வருகிறது என்று மாவட்ட ஆட்சியா் வலியுறுத்தினாா் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
தேவையான திட்டப் பகுதிக்குள் உள்ள அனைத்து ஆக்கிரமிப்புகளும் அகற்றப்படும் வரை, ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணி தொடா்ந்து நடைபெறும் என்றும் அதிகாரிகள் மேலும் தெரிவித்தனா்.
பலத்த பாதுகாப்புடன் இடிப்புப் பணி
ஷாலிமாா் பாக் பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்புடன் இடிப்புப் பணி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற நடவடிக்கைக்கான பாதுகாப்பு குறித்து காவல் துணை ஆணையா் வடமேற்கு ஆகாங்ஷா யாதவ் கூறியதாவது: உச்சநீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க, அரசு நிலங்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் கட்டம் கட்டமாகவும், முறையாகவும் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த இடிப்புப் பணி திட்டமிட்டபடியே நடைபெற்று வருகிறது. இது மாலை 6 மணிக்குள் நிறைவடையும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
இந்தப் பணிக்காக விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தில்லி காவல்துறையினருடன் இணைந்து, சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டவும், இப்பணி எவ்விதத் தடையுமின்றி நடைபெறுவதை உறுதி செய்யவும், ஆா்ஏஎஃப், சிஆா்பிஎஃப் மற்றும் பிஎஸ்எஃப் உள்ளிட்ட மத்திய ஆயுதக் காவல் படைகளின் 10 பிரிவுகள் அப்பகுதியில் பணியில் அமா்த்தப்பட்டுள்ளன.
இப்பணியை முழுமையாகக் கண்காணிக்கவும் மேற்பாா்வையிடவும், ட்ரோன் (ஆளில்லா விமானம் கண்காணிப்பு), விடியோ பதிவு மற்றும் சமூக ஊடகக் கண்காணிப்பு ஆகியவை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இப்பணிக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அனைத்துப் பகுதிகளும் தீவிரக் கண்காணிப்பில் உள்ளன. இப்பணியின் ஒவ்வொரு அம்சமும் நிகழ்நேரத்தில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போதைய சூழல் அமைதியாகவும், முழுமையாகக் கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளும் உள்ளது.
இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) காலை முதலே இப்பணிக்காகக் காவல்துறையினா் பணியில் அமா்த்தப்பட்டிருந்ததால், அப்பகுதி மக்களிடமிருந்து எவ்விதமான குறிப்பிடத்தக்க எதிா்ப்போ அல்லது பெரிய அளவிலான சட்டம் ஒழுங்குப் பிரச்னையோ எழவில்லை. இடிப்புப் பணியும் எவ்விதப் பெரிய இடையூறுமின்றி தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என்றாா்.